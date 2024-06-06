После неизвестной катастрофы Америку поглотил песок. Среди бескрайних дюн возникли несколько новых поселений, которые живут тем, что добывают дайверы — только они умеют погружаться под землю и приносить из погребённых мегаполисов артефакты погибшей цивилизации. Талантливым ныряльщиком был отец Палмера, Виктории, Коннера и Роба — вот только однажды он оставил детей и ушёл на восток в поисках счастья. Братьям и сестре пришлось научиться выживать — и избегать опасностей, из которых состоит жизнь любого песчаного дайвера.

Hugh Howey Sand Роман Жанр: постапокалипсис Выход оригинала: 2014 Художник: Е. Саламашенко Переводчик: К. Плешков Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024 Серия: The Big Book Возрастной рейтинг: 16+ 384 с., 5000 экз. «Хроники песка», часть 1 Похоже на: Питер Уоттс «Морские звёзды» Дэн Уэллс «Партиалы»

Разрушать мир разными способами американский писатель Хью Хауи очень любит — на его счету уже есть постапокалиптический цикл «Бункер» и антиутопия Inheritors, в которой войну разжигали генетически модифицированные люди. Так что в «песчаной» дилогии автор не выходит за пределы своей зоны комфорта, просто создавая ещё один сценарий того, как человечество со смаком и огнём в глазах уничтожает само себя.

Впрочем, на этот раз Хауи выбрал для умирающей земли интересный антураж — занесённый песком континент выглядит атмосферно. Не то чтобы идея была особенно свежей — нечто подобное мы видели уже в десятке произведений, от «Безумного Макса» до игр серии Fallout, — однако у автора неплохо получилось передать ощущение непроходящей жары и вездесущего песка, от которого невозможно скрыться. С описанием суровых будней пустынных жителей у Хауи всё в порядке — он даже потрудился придумать разговорные термины для обозначения множества видов песчаной крошки (подобно тому, как у эскимосов есть три десятка слов для разных состояний снега).

Такая вещественность мира — осознанный приём. В одном из интервью Хауи отмечал, что придерживается «киношного» стиля написания книг — то есть представляет перед глазами картинку, а затем пытается перенести её на бумагу. Но если с окружением и экшен-сценами подобное работает прекрасно — эпизоды драки двух дайверов в засыпанном дюнами небоскрёбе или обрушения защитной стены на город выполнены по-настоящему захватывающе, — то с героями возникают некоторые проблемы.

«Песок» тратит много времени, чтобы рассказать о чувствах персонажей, — но не показывает, как эмоции на них отражаются. Читателю предлагается в прямом смысле поверить автору на слово — однако из-за этого действующие лица воспринимаются отстранёнными.

За Палмера, Коннера, Вик и Роба трудно переживать — тем более что отличить их друг от друга порой весьма непросто. Повествование скачет от одного героя к другому, словно пустынный тушканчик, вот только члены семьи дайверов не могут похвастаться уникальной манерой речи и поведением. То же касается и прочих персонажей — злодеи и благородные повстанцы сплошь одинаковы с лица, а потому перед прочтением романа стоит убедиться в том, что у вас хорошая память на имена.

А ещё лучше воспринимать «Песок» просто как захватывающее приключение — потому что, если начать задумываться над правилами этого мира, то неизбежно возникнут вопросы. Например, дайверы погружаются в толщу земли при помощи костюмов, которые позволяют перемещать песок силой мысли. Откуда взялась столь продвинутая технология у цивилизации, откатившейся в развитии почти что до уровня первых переселенцев? Более того, оборудование для нырков способен собрать на коленке даже ребёнок (и этот факт важен для сюжета) — однако огнестрельное оружие всё ещё добывают исключительно из погребённых под дюнами зданий. Непонятно также, где немаленькие города в принципе берут снабжение: вскользь упоминается о кроличьем мясе, которым питаются выжившие, но как разводить такое количество животных в пустыне, где нет растительности, остаётся загадкой.

Загадкой для читателя будет и финал романа. В нём герои чересчур уж легко меняют мировой порядок — при том, что никаких объяснений происходящему Хауи так и не даёт. Возможно, подробности автор приберёг для продолжения, но хотелось бы получить какие-то ответы и в первой книге.

Итог: небезынтересный, хотя и непродуманный постапокалипсис, который гораздо лучше смотрелся бы в формате сериала Netflix.

Морской волк В мире «Песка» герои перемещаются между городами на сарферах — своеобразных сухопутных парусниках на полозьях. В описании этого транспорта встречается немало морских терминов — и тут Хауи точно знает, о чём говорит. Писатель — пламенный фанат яхтинга и всего, что связано с кораблями. Он даже совершил кругосветное путешествие на собственном судне, причём курс определял не по приборам, а с помощью природных признаков вроде положения звёзд.

Когда пустыня обхватывает громадными лапами твою грудь и решает, что дышать ты больше не будешь, именно тогда ты начинаешь ощущать, насколько ты маленький, всего лишь песчинка, раздавленная среди бесчисленных других таких же.