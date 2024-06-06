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    #постапокалипсис #рецензии на книги #Хью Хауи

    Хью Хауи «Песок». Трудно быть дайвером

    6 июня 2024
    Мария Лебеденко
    06.06.2024
    14663
    3 минуты на чтение
    #постапокалипсис #рецензии на книги #Хью Хауи

    После неизвестной катастрофы Америку поглотил песок. Среди бескрайних дюн возникли несколько новых поселений, которые живут тем, что добывают дайверы — только они умеют погружаться под землю и приносить из погребённых мегаполисов артефакты погибшей цивилизации. Талантливым ныряльщиком был отец Палмера, Виктории, Коннера и Роба — вот только однажды он оставил детей и ушёл на восток в поисках счастья. Братьям и сестре пришлось научиться выживать — и избегать опасностей, из которых состоит жизнь любого песчаного дайвера.

    Хью Хауи «Песок». Трудно быть дайвером

    Hugh Howey

    Sand

    Роман

    Жанр: постапокалипсис

    Выход оригинала: 2014

    Художник: Е. Саламашенко

    Переводчик: К. Плешков

    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024

    Серия: The Big Book

    Возрастной рейтинг: 16+

    384 с., 5000 экз.

    «Хроники песка», часть 1

    Похоже на:

    Питер Уоттс «Морские звёзды»

    Дэн Уэллс «Партиалы»

    Разрушать мир разными способами американский писатель Хью Хауи очень любит — на его счету уже есть постапокалиптический цикл «Бункер» и антиутопия Inheritors, в которой войну разжигали генетически модифицированные люди. Так что в «песчаной» дилогии автор не выходит за пределы своей зоны комфорта, просто создавая ещё один сценарий того, как человечество со смаком и огнём в глазах уничтожает само себя.

    Впрочем, на этот раз Хауи выбрал для умирающей земли интересный антураж — занесённый песком континент выглядит атмосферно. Не то чтобы идея была особенно свежей — нечто подобное мы видели уже в десятке произведений, от «Безумного Макса» до игр серии Fallout, — однако у автора неплохо получилось передать ощущение непроходящей жары и вездесущего песка, от которого невозможно скрыться. С описанием суровых будней пустынных жителей у Хауи всё в порядке — он даже потрудился придумать разговорные термины для обозначения множества видов песчаной крошки (подобно тому, как у эскимосов есть три десятка слов для разных состояний снега).

    Такая вещественность мира — осознанный приём. В одном из интервью Хауи отмечал, что придерживается «киношного» стиля написания книг — то есть представляет перед глазами картинку, а затем пытается перенести её на бумагу. Но если с окружением и экшен-сценами подобное работает прекрасно — эпизоды драки двух дайверов в засыпанном дюнами небоскрёбе или обрушения защитной стены на город выполнены по-настоящему захватывающе, — то с героями возникают некоторые проблемы.

    «Песок» тратит много времени, чтобы рассказать о чувствах персонажей, — но не показывает, как эмоции на них отражаются. Читателю предлагается в прямом смысле поверить автору на слово — однако из-за этого действующие лица воспринимаются отстранёнными.

    За Палмера, Коннера, Вик и Роба трудно переживать — тем более что отличить их друг от друга порой весьма непросто. Повествование скачет от одного героя к другому, словно пустынный тушканчик, вот только члены семьи дайверов не могут похвастаться уникальной манерой речи и поведением. То же касается и прочих персонажей — злодеи и благородные повстанцы сплошь одинаковы с лица, а потому перед прочтением романа стоит убедиться в том, что у вас хорошая память на имена.

    А ещё лучше воспринимать «Песок» просто как захватывающее приключение — потому что, если начать задумываться над правилами этого мира, то неизбежно возникнут вопросы. Например, дайверы погружаются в толщу земли при помощи костюмов, которые позволяют перемещать песок силой мысли. Откуда взялась столь продвинутая технология у цивилизации, откатившейся в развитии почти что до уровня первых переселенцев? Более того, оборудование для нырков способен собрать на коленке даже ребёнок (и этот факт важен для сюжета) — однако огнестрельное оружие всё ещё добывают исключительно из погребённых под дюнами зданий. Непонятно также, где немаленькие города в принципе берут снабжение: вскользь упоминается о кроличьем мясе, которым питаются выжившие, но как разводить такое количество животных в пустыне, где нет растительности, остаётся загадкой.

    Загадкой для читателя будет и финал романа. В нём герои чересчур уж легко меняют мировой порядок — при том, что никаких объяснений происходящему Хауи так и не даёт. Возможно, подробности автор приберёг для продолжения, но хотелось бы получить какие-то ответы и в первой книге.

    Итог: небезынтересный, хотя и непродуманный постапокалипсис, который гораздо лучше смотрелся бы в формате сериала Netflix.

    Морской волк

    В мире «Песка» герои перемещаются между городами на сарферах — своеобразных сухопутных парусниках на полозьях. В описании этого транспорта встречается немало морских терминов — и тут Хауи точно знает, о чём говорит. Писатель — пламенный фанат яхтинга и всего, что связано с кораблями. Он даже совершил кругосветное путешествие на собственном судне, причём курс определял не по приборам, а с помощью природных признаков вроде положения звёзд.

    Когда пустыня обхватывает громадными лапами твою грудь и решает, что дышать ты больше не будешь, именно тогда ты начинаешь ощущать, насколько ты маленький, всего лишь песчинка, раздавленная среди бесчисленных других таких же.

    Хью Хауи «Песок». Трудно быть дайвером
    Стоит ли читать?
    Любителям постапокалипсиса и динамичных приключений — можно попробовать.
    Удачно
    атмосфера постапокалипсиса
    кинематографичность
    сюжетные повороты
    Неудачно
    блеклые герои
    недостаток объяснений
    слабый финал
    7
    Оценка
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    Мария Лебеденко
    Редактор
    Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.
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