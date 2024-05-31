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    #Йен Макдональд #рецензии на книги #фэнтези

    Йен Макдональд «Король утра, королева дня». Старые мифы умирают медленно

    31 мая 2024
    Фото аватара
    31.05.2024
    5797
    2 минуты на чтение
    #Йен Макдональд #рецензии на книги #фэнтези

    Эмили — дочь учёного, которого полагают как минимум эксцентричным, и поэтессы из круга Йейтса. А ещё Эмили верит, что может разговаривать с феями… Джессика мечтает о свободе, но на деле её мир ограничен работой и домом. Потом она встречается с юношей, которого считает членом ИРА, — но на самом деле он ещё опаснее… Энья работает в рекламном агентстве, а по ночам бегает по городу с катаной и убивает монстров. Три женщины из разных поколений одного рода объединены общим даром — и общим врагом.

    Йен Макдональд «Король утра, королева дня». Старые мифы умирают медленно

    Ian McDonald

    King of Morning, Queen of Day

    Роман

    Жанр: деконструкция фэнтези

    Выход оригинала: 1991

    Художник: В. Половцев

    Переводчик: Н. Осояну

    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2024

    Серия: «Иная фантастика»

    Возрастной рейтинг: 18+

    576 с., 2500 экз.

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    Этот роман, написанный совсем молодым ещё Йеном Макдональдом, распадается на три разные части.

    Первая, действие которой происходит в 1913 году, состоит из дневниковых записей, писем, газетных вырезок и прочих инструментов ненадёжных рассказчиков. Юная Эмили Десмонд, девица поверхностная и довольно противная, мечтает о чуде, о принце фейри, о любви и, прямо скажем, даже о сексе, и ведёт дневник своих встреч с Добрым народом — пока её отец, учёный, у которого явные проблемы с головой, убеждён, что на комете Белла к Земле летят инопланетяне, и пытается убедить в этом научные круги. В этой части романа есть кельтское возрождение, Йейтс, исследователи паранормальных явлений, гомруль, пожелтевшая фотография матери Эмили вместе с лесной нимфой и вполне реальный звук рогов Дикой Охоты. А потом любовник из волшебной страны тоже оказывается реальностью — и встреча с ним заканчивается для Эмили жестоким изнасилованием.

    Через двадцать с небольшим лет Джессика, живущая в столице уже независимой Ирландии, работает официанткой, хотя мечтает стать художницей, и постоянно врёт, из-за чего родители отправляют её к модному психологу-фрейдисту, под гипнозом раскрывающему невозможные подробности её прошлого и её дар — материализовывать свои фантазии. В этой части много очень красивого джойсовского Дублина, много Беккета, немного фрейдистской психологии, основная загадка всего романа, а ещё неожиданное и не самое приятное открытие в конце.

    Третьей героиней, уже на исходе восьмидесятых, становится Энья. Поначалу она просто убивает монстров-фагусов на улицах ночного города, но потом этого явно становится недостаточно. Именно Энье и предстоит закрыть проход между мирами, когда-то давно открытый Эмили. Эта часть романа, киберпанковая манга, куда больше напоминает привычного читателю Макдональда, чем первые две, — но написаны все три великолепно (и очень по-разному) и великолепно же переведены.

    Немного подводит книгу разве что финал с его весьма примитивным фрейдизмом, но от всего остального можно получить просто массу удовольствия. В книге множество ярких персонажей (правда, не в первой из трёх частей) — чего стоят только загадочные бродяги Тиресий и Гонзага, укрощающие «миф-линии» посредством мусора. А также множество поэтичнейших описаний, огромное число самых разных отсылок, аллюзий и оммажей, глубокое знакомство с национальной культурой и ряд серьёзных вопросов о нашем мире, который, казалось бы, лишён сверхъестественного.

    Однако Макдональд мастерски связывает мифологическую Ирландию с реальной Ирландией и её реальными специфическими проблемами, много говорит об отрыве от корней и о дороге к себе, о безудержности женской силы, о том, что каждый из нас — себе главный враг, и о том, что, несмотря на это, своего внутреннего ребёнка нужно любить и жалеть.

    Итог: роман о необходимости создавать новые мифы, новые мечты и новое будущее. Эта необходимость показана на материалах очень старых мифов, и показана эффектно.

    Разноликий Макдональд

    Творчество Йена Макдональда включает в себя очень разноплановые произведения. Известность ему принесли романы футуристической НФ, чьё действие разворачивается во второстепенных странах, которые в недалёком будущем превращаются в мировые гегемоны: «Река Богов» про Индию, «Бразилья» про Бразилию, «Дом дервиша» про Турцию. Также большую популярность обрела трилогия НФ-триллеров «Луна» и довольно странный посткиберпанк «Некровиль».

    Пробовал Макдональд себя и в фантастике для юношества, сочинив трилогию «Эвернесс». А ещё он пишет фантастику, которая выбивается из любых жанров и направлений, — такую, как «Дорога запустения» и «Король утра, королева дня». Впрочем, странные тексты Макдональд сочинял лишь в начале своей писательской карьеры.

    Не нужны мне никакие письма от Габриэла, сына садовника. Не нужны мне проявления его убогих, грязных чувств; я желаю и заслуживаю большего. Я заслуживаю принца фейри, могучего и волевого героя-воина, с волосами цвета воронова крыла и губами цвета крови.

    Напрасные мечты Эмили

    Йен Макдональд «Король утра, королева дня». Старые мифы умирают медленно
    Стоит ли читать?
    Тем, кто любит нешаблонное фэнтези и Ирландию во всех смыслах, — обязательно.
    Удачно
    стилизация
    перевод
    Ирландия
    смыслы
    яркие персонажи
    Неудачно
    финал
    9
    Оценка
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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.
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