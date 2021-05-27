Йон Айвиде Линдквист «Икс. Место последнее»: финал трилогии, где даются все ответы

Преступный мир Стокгольма сотрясает волна самоубийств: гибнет в общей сложности три десятка человек, включая довольно крупных игроков. А потом на рынке появляется невероятно чистый кокаин за невероятно маленькие деньги. И ходят слухи о том, что на криминальном поле замаячила новая фигура, которую до поры до времени окрестили «Иксом».
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Йон Айвиде Линдквист «Движение. Место второе»
Добросовестно написанный и довольно типичный психологический хоррор
John Ajvide Lindqvist
X: Den sista platsen
Роман
Жанр: криминальная мистика
Выход оригинала: 2017
Переводчик: Ю. Григорьева
Издательство: АСТ, 2021
Серия: Мастера ужасов
640 стр., 3000 экз.
«Трилогия места», часть 3
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Роман «Икс. Место последнее» — завершающая часть «Трилогии места», очень специфического цикла почти не связанных воедино книг. Трилогия началась с великолепного и чудовищно непонятного «Химмельстранда», который просто невозможно было жанрово классифицировать, и продолжилась отчасти автобиографическим «Движением» — довольно обычным психологическим триллером с элементами боди-хоррора. «Икс» же уверенно притворяется криминальным романом про непростую жизнь шведских наркоторговцев.
Сразу дадим ответ на главный вопрос: под занавес цикла становится понятно, что все три романа связаны куда крепче, чем может показаться сначала. Так что к финалу мы узнаем о Том Месте гораздо больше, чем раньше, выяснив, как сложилась судьба некоторых героев «Химмельстранда», а заодно и некоторых исторических личностей. Впрочем, сказать, что разгадка однозначна и проста, тоже нельзя. Но как же мы к ней приходим?
Главных героев в романе «Икс» два. Во-первых, стареющий криминальный журналист Томми Т. — некогда любимец всей Швеции, чья звезда ныне уже близка к закату. Расследуя серию самоубийств, Томми пытается вернуть себе былую славу, всё глубже погружаясь в тайну Икса, кокаина, Брункебергского туннеля и бесконечного луга, над которым не светит солнце. Журналиста сопровождает пёс по кличке Хагге, самый приятный персонаж всего романа.
Второй главный герой — племянник Томми, семнадцатилетний Линус из максимально неблагополучной семьи и ещё более неблагополучного района. С тринадцати лет, когда он начал продавать своё лекарство от СДВГ, Линус мечтает войти в более серьёзный криминальный бизнес. И когда это наконец происходит, бизнес оказывается ещё более опасным, чем парень мог подумать, и значительно более странным.
Оба героя приближаются к Иксу с разных сторон, роман развивается как «крутой» детектив, и Томми Т. поразительно напоминает усталых сыщиков классического нуара. Подозрительные трупы, старые друзья-преступники, воспоминания о прошлом и бесконечный виски с одной стороны и будни мелкого барыги с другой.
Впрочем, детективная линия романа не слишком занимательна. Интересна разница между Томми Т. и Томми Торстенссоном (настоящее имя журналиста). Интересен маленький грустный мальчик, очень любящий больного отца, — обратная сторона малолетней шпаны Линуса. Интересны проститутка, которой однажды явился ангел, и девочка-эмо (в 2016 году!). В общем, интересны люди, которых описывает Линдквист. И интересно, как всё-таки три этих очень разных романа увяжутся в одно общее полотно. Читавшие роман в шведском оригинале говорят также, что интересен изобретённый автором арго, однако в переводе этот эффект пропал.
К началу книги читатель уже знаком с Местом, и оно не так пугает, как в «Химмельстранде», где страшила в первую очередь неизвестность. Нет здесь и безумия «Движения» (есть только напоминание о нём), нет хоррора как такового. Это прилично написанный, но не шедевральный детектив, в котором совсем немного мистики, — в принципе, детективную интригу можно было сохранить почти в том же виде и без сверхъестественного вмешательства. Да ещё и развязка кажется несколько искусственной.
Спойлер!
Если, читая «Химмельстранд», вы тревожились за судьбу кошки и пёсика, то имейте в виду, что с ними всё хорошо. И, судя по всему, Линдквист вообще любит собак значительно больше, чем людей.
— Где мы? — спросил он.
— В месте, — сказал ребёнок, — которое я сделал давно.
— Сделал?
— Да. Я был в плохом месте. Поэтому сделал хорошее.
— Почему здесь нет солнца?
— Тогда я мало что знал. О солнце.
— Но как…
— Молчать, — ребёнок словно нажал на кнопку, и рот Линуса закрылся сам собой.
К этому моменту он понял, что ровно так же, как он в этом месте стал гепардом, Сергей стал медведем, а Алекс Джокером. Выходило, что ребёнок — мужчина со шрамом на лице. Который создал это место и все здесь решал. Например, кто будет говорить, а кто — молчать.
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