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    #Йон Айвиде Линдквист #криминал #мистика

    Йон Айвиде Линдквист «Икс. Место последнее»: финал трилогии, где даются все ответы

    27 мая 2021
    27.05.2021
    13142
    3 минуты на чтение
    #Йон Айвиде Линдквист #криминал #мистика

    Преступный мир Стокгольма сотрясает волна самоубийств: гибнет в общей сложности три десятка человек, включая довольно крупных игроков. А потом на рынке появляется невероятно чистый кокаин за невероятно маленькие деньги. И ходят слухи о том, что на криминальном поле замаячила новая фигура, которую до поры до времени окрестили «Иксом».

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     Ирина Нечаева |  07.01.2021

    Добросовестно написанный и довольно типичный психологический хоррор

    Йон Айвиде Линдквист «Икс. Место последнее»

    John Ajvide Lindqvist
    X: Den sista platsen
    Роман
    Жанр: криминальная мистика
    Выход оригинала: 2017
    Переводчик: Ю. Григорьева
    Издательство: АСТ, 2021
    Серия: Мастера ужасов
    640 стр., 3000 экз.
    «Трилогия места», часть 3
    Похоже на:
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    Роман «Икс. Место последнее» — завершающая часть «Трилогии места», очень специфического цикла почти не связанных воедино книг. Трилогия началась с великолепного и чудовищно непонятного «Химмельстранда», который просто невозможно было жанрово классифицировать, и продолжилась отчасти автобиографическим «Движением» — довольно обычным психологическим триллером с элементами боди-хоррора. «Икс» же уверенно притворяется криминальным романом про непростую жизнь шведских наркоторговцев.

    Сразу дадим ответ на главный вопрос: под занавес цикла становится понятно, что все три романа связаны куда крепче, чем может показаться сначала. Так что к финалу мы узнаем о Том Месте гораздо больше, чем раньше, выяснив, как сложилась судьба некоторых героев «Химмельстранда», а заодно и некоторых исторических личностей. Впрочем, сказать, что разгадка однозначна и проста, тоже нельзя. Но как же мы к ней приходим?

    Главных героев в романе «Икс» два. Во-первых, стареющий криминальный журналист Томми Т. — некогда любимец всей Швеции, чья звезда ныне уже близка к закату. Расследуя серию самоубийств, Томми пытается вернуть себе былую славу, всё глубже погружаясь в тайну Икса, кокаина, Брункебергского туннеля и бесконечного луга, над которым не светит солнце. Журналиста сопровождает пёс по кличке Хагге, самый приятный персонаж всего романа.

    Второй главный герой — племянник Томми, семнадцатилетний Линус из максимально неблагополучной семьи и ещё более неблагополучного района. С тринадцати лет, когда он начал продавать своё лекарство от СДВГ, Линус мечтает войти в более серьёзный криминальный бизнес. И когда это наконец происходит, бизнес оказывается ещё более опасным, чем парень мог подумать, и значительно более странным.

    Оба героя приближаются к Иксу с разных сторон, роман развивается как «крутой» детектив, и Томми Т. поразительно напоминает усталых сыщиков классического нуара. Подозрительные трупы, старые друзья-преступники, воспоминания о прошлом и бесконечный виски с одной стороны и будни мелкого барыги с другой.

    Впрочем, детективная линия романа не слишком занимательна. Интересна разница между Томми Т. и Томми Торстенссоном (настоящее имя журналиста). Интересен маленький грустный мальчик, очень любящий больного отца, — обратная сторона малолетней шпаны Линуса. Интересны проститутка, которой однажды явился ангел, и девочка-эмо (в 2016 году!). В общем, интересны люди, которых описывает Линдквист. И интересно, как всё-таки три этих очень разных романа увяжутся в одно общее полотно. Читавшие роман в шведском оригинале говорят также, что интересен изобретённый автором арго, однако в переводе этот эффект пропал.

    К началу книги читатель уже знаком с Местом, и оно не так пугает, как в «Химмельстранде», где страшила в первую очередь неизвестность. Нет здесь и безумия «Движения» (есть только напоминание о нём), нет хоррора как такового. Это прилично написанный, но не шедевральный детектив, в котором совсем немного мистики, — в принципе, детективную интригу можно было сохранить почти в том же виде и без сверхъестественного вмешательства. Да ещё и развязка кажется несколько искусственной.

    Итог: несложный криминальный роман с потрясающими персонажами, проходным сюжетом и лёгким налётом мистики. Сам по себе не слишком примечателен, но ценен как финальная часть трилогии, где читатель наконец найдёт все необходимые ему ответы.

    Спойлер!

    Если, читая «Химмельстранд», вы тревожились за судьбу кошки и пёсика, то имейте в виду, что с ними всё хорошо. И, судя по всему, Линдквист вообще любит собак значительно больше, чем людей.

    — Где мы? — спросил он.
    — В месте, — сказал ребёнок, — которое я сделал давно.
    — Сделал?
    — Да. Я был в плохом месте. Поэтому сделал хорошее.
    — Почему здесь нет солнца?
    — Тогда я мало что знал. О солнце.
    — Но как…
    — Молчать, — ребёнок словно нажал на кнопку, и рот Линуса закрылся сам собой.
    К этому моменту он понял, что ровно так же, как он в этом месте стал гепардом, Сергей стал медведем, а Алекс Джокером. Выходило, что ребёнок — мужчина со шрамом на лице. Который создал это место и все здесь решал. Например, кто будет говорить, а кто — молчать.

    Йон Айвиде Линдквист «Икс. Место последнее»
    Йон Айвиде Линдквист «Икс. Место последнее»
    Стоит ли читать?
    Если вас очень интересует загадка «Химмельстранда» и нравится творчество Линдквиста.
    Удачно
    персонажи
    собака
    общая омерзительность и безысходность происходящего
    ответы на вопросы трилогии
    Неудачно
    несколько искусственная развязка
    детективная составляющая
    простоватый основной сюжет
    7
    Достойно

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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