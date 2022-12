К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде»

Есть немало прекрасных зарубежных авторов, которые некогда издавались на русском, но не смогли завоевать у нас широкого признания. В последнее время ряд таких авторов получают новый шанс, и иногда им удаётся всё-таки найти путь к сердцам русскоязычных читателей. Получил такой камбэк и К. Д. Паркер, пара романов которого уже выходили на русском в нулевых, но особой известности не снискали.

В большинстве своих романов Паркер исповедует довольно необычный подход к фэнтези. Впрочем, к фэнтези его книги вообще относятся с изрядной долей условности, за неимением более подходящих категорий. Действие его историй разворачивается в вымышленных мирах, но они обычно лишены магии или других сверхъестественных элементов. По духу произведения Паркера подчас близки к историческим романам, но, похоже, ему просто не хочется сковывать себя рамками известных событий, потому он посвящает свои книги государствам и конфликтам, которые придумывает сам.

По таким лекалам написан и роман «Шестнадцать способов защиты при осаде». Город, который предстоит оборонять главному герою, сильно напоминает византийский Константинополь. И хотя он не раз подвергался осадам, но оборону никогда не возглавлял плутоватый офицер-чужестранец, вдобавок практически не имеющий в своём распоряжении войск.

Роман стилизован под воспоминания главного героя, и образ рассказчика смело можно назвать одним из главных козырей книги. К этому циничному пройдохе, который с иронией повествует о своих злоключениях и махинациях в должности старшего офицера Города, моментально проникаешься симпатией. Пожалуй, Орхана можно поставить в один ряд с такими колоритными личностями, как Мойст фон Липвиг и Мартин Пэдуэй, и то, что Паркер сумел выписать такого персонажа, уже большая заслуга автора. Роднит Орхана с фон Липвигом и Пэдуэем и то, что он вроде бы совсем не создан для дела, за которое вынужден взяться, но здорово применяет свои прежние знания и таланты, чтобы нестандартным образом справляться с многочисленными трудностями.

Роман «Шестнадцать способов защиты при осаде» получился весьма динамичным, ведь стоит только Орхану решить одну проблему, как тут же автор обрушивает на его голову следующую, а то и не одну. И не на шутку интересно наблюдать за тем, как полковник раз за разом придумывает способы выпутаться из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Особый накал события приобретают примерно в середине книги, когда выясняется, что осаждающих возглавляет давний знакомый Орхана.

Немного портит впечатление от книги только то, что Паркер решил сделать её «театром одного актёра». Мир здесь не более чем декорация, выписанная крайне поверхностно. А ведь даже миры почти без магии можно делать запоминающимися, придумывая для них богатую культуру и историю, что не раз в своих произведениях демонстрировал, например, Гай Гэвриел Кей. Увы, почти все персонажи романа — не более чем массовка вокруг Орхана, и проработанными или интересными их не назовёшь.

Итог: увлекательный и с юмором написанный «производственный роман» о том, как хитрость и профессионализм помогают справиться с самыми серьёзными испытаниями.

Условная трилогия

Роман «Шестнадцать способов защиты при осаде» закончен сюжетно, и его можно читать как совершенно самостоятельное произведение. Однако он открывает условную трилогию «Осада», куда также входят романы, аналогичные по стилю и духу: How to Rule an Empire and Get Away with It и A Practical Guide to Conquering the World. Каждая из книг посвящена своему герою и совершенно самодостаточна.