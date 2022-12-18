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    #историческое фэнтези #производственный роман #юмористическое фэнтези

    К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде». Плут обороняет чужое отечество

    18 декабря 2022
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    18.12.2022
    21021
    3 минуты на чтение
    #историческое фэнтези #производственный роман #юмористическое фэнтези

    Полковник инженерных войск Орхан сделал в Империи карьеру, несмотря на своё отнюдь не благородное происхождение. Будучи нечистым на руку, хитрым и изворотливым, он никогда не собирался становиться героем или сражаться в безнадёжной битве. Тем не менее именно он вынужден возглавить оборону Города от армии варваров, многократно превосходящей силы защитников. Кажется, что шансов у осаждённых нет, но, действуя как плут, а не как полководец, Орхан найдёт что противопоставить могучему противнику.

    К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде»

    K. J. Parker
    Sixteen Ways to Defend a Walled City
    Роман
    Жанр: производственное фэнтези с юмором
    Выход оригинала: 2019
    Художники: М. Емельянов, Ю. Межова
    Переводчик: Г. Шокин
    Издательство: «АСТ», 2023
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    448 с., 2500 экз.
    Похоже на:
    Терри Пратчетт, трилогия «Мойст фон Липвиг»
    Лайон Спрэг де Камп «Да не опустится тьма»

    Есть немало прекрасных зарубежных авторов, которые некогда издавались на русском, но не смогли завоевать у нас широкого признания. В последнее время ряд таких авторов получают новый шанс, и иногда им удаётся всё-таки найти путь к сердцам русскоязычных читателей. Получил такой камбэк и К. Д. Паркер, пара романов которого уже выходили на русском в нулевых, но особой известности не снискали.

    В большинстве своих романов Паркер исповедует довольно необычный подход к фэнтези. Впрочем, к фэнтези его книги вообще относятся с изрядной долей условности, за неимением более подходящих категорий. Действие его историй разворачивается в вымышленных мирах, но они обычно лишены магии или других сверхъестественных элементов. По духу произведения Паркера подчас близки к историческим романам, но, похоже, ему просто не хочется сковывать себя рамками известных событий, потому он посвящает свои книги государствам и конфликтам, которые придумывает сам.

    По таким лекалам написан и роман «Шестнадцать способов защиты при осаде». Город, который предстоит оборонять главному герою, сильно напоминает византийский Константинополь. И хотя он не раз подвергался осадам, но оборону никогда не возглавлял плутоватый офицер-чужестранец, вдобавок практически не имеющий в своём распоряжении войск.

    Роман стилизован под воспоминания главного героя, и образ рассказчика смело можно назвать одним из главных козырей книги. К этому циничному пройдохе, который с иронией повествует о своих злоключениях и махинациях в должности старшего офицера Города, моментально проникаешься симпатией. Пожалуй, Орхана можно поставить в один ряд с такими колоритными личностями, как Мойст фон Липвиг и Мартин Пэдуэй, и то, что Паркер сумел выписать такого персонажа, уже большая заслуга автора. Роднит Орхана с фон Липвигом и Пэдуэем и то, что он вроде бы совсем не создан для дела, за которое вынужден взяться, но здорово применяет свои прежние знания и таланты, чтобы нестандартным образом справляться с многочисленными трудностями.

    Роман «Шестнадцать способов защиты при осаде» получился весьма динамичным, ведь стоит только Орхану решить одну проблему, как тут же автор обрушивает на его голову следующую, а то и не одну. И не на шутку интересно наблюдать за тем, как полковник раз за разом придумывает способы выпутаться из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Особый накал события приобретают примерно в середине книги, когда выясняется, что осаждающих возглавляет давний знакомый Орхана.

    Немного портит впечатление от книги только то, что Паркер решил сделать её «театром одного актёра». Мир здесь не более чем декорация, выписанная крайне поверхностно. А ведь даже миры почти без магии можно делать запоминающимися, придумывая для них богатую культуру и историю, что не раз в своих произведениях демонстрировал, например, Гай Гэвриел Кей. Увы, почти все персонажи романа — не более чем массовка вокруг Орхана, и проработанными или интересными их не назовёшь.

    Итог: увлекательный и с юмором написанный «производственный роман» о том, как хитрость и профессионализм помогают справиться с самыми серьёзными испытаниями.

    Условная трилогия

    Роман «Шестнадцать способов защиты при осаде» закончен сюжетно, и его можно читать как совершенно самостоятельное произведение. Однако он открывает условную трилогию «Осада», куда также входят романы, аналогичные по стилю и духу: How to Rule an Empire and Get Away with It и A Practical Guide to Conquering the World. Каждая из книг посвящена своему герою и совершенно самодостаточна.

    «От народа, из народа, для народа». Не скажу вот так, с ходу, откуда взялась эта фраза. Она была как-то связана с тем, что некая горстка идеалистов с горящими глазами свергла однажды тирана — чтобы самим стать подобными ему. Ничего хорошего не принесла эта затея, будьте уверены. Спаси Господи людской род.

    К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде»
    К. Д. Паркер «Шестнадцать способов защиты при осаде»
    Стоит ли читать?
    Тем, кто любит фэнтези, приближенное к реальной истории, стоит обратить на роман самое пристальное внимание.
    Удачно
    ироничный стиль повествования
    колоритный герой-рассказчик
    завершённый сюжет
    Неудачно
    слабо прописанные второстепенные персонажи
    недостаточно проработанный сеттинг
    8
    Оценка

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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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