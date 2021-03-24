    11
    Книги | Обзоры книг
    #научная фантастика #первый контакт

    Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения»: книга из будущего

    24 марта 2021
    Инар Искендирова
    24.03.2021
    10055
    2 минуты на чтение
    #научная фантастика #первый контакт

    В 2023 году произошло то, что изменило историю человечества навсегда, — Вознесение. Это удивительное и ужасающее событие затронуло каждую семью на Земле, каждого человека, поэтому перед тем, кто решился рассказать о Вознесении, стояла непомерно трудная задача. Ведь с того момента, как мы попрощались с нашими близкими, прошло всего пять лет, и рана до сих пор свежа. Справился ли с этой задачей Кит Томас? За последние годы вышло столько книг и фильмов о Вознесении — стоило добавлять к этому немаленькому списку ещё одну? Определённо стоило.

    Так могла бы начинаться рецензия на книгу Кита Томаса «Открытие», выпущенную в 2028 году. Каким же образом мы сейчас можем прочитать книгу из 2028 года и даже попытаться написать на неё рецензию? Ну, в истории фантастики бывали и не такие странности…

    Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения»

     

    Keith Thomas
    Dahlia Black
    Роман
    Жанр: псевдодокументальная научная фантастика
    Выход оригинала: 2019
    Художник: Е. Куликова
    Переводчик: А. Сергеева
    Издательства: «Эксмо», Inspiria, 2021
    Серия: «Universum. Перекресток миров»
    320 стр., 3000 экз.
    Похоже на:
    Карл Саган «Контакт»
    Макс Брукс «Мировая война Z»

    Тема первого контакта уже исхожена фантастами вдоль и поперёк. Однако если по содержанию ничего радикально нового придумать нельзя, то можно поэкспериментировать с формой. Так, видимо, и рассуждал Кит Томас, создавая свой псевдодокументальный роман «Далия Блэк. Хроника Вознесения».

    По сюжету в 2023 году американский астроном Далия Митчелл зафиксировала послание от инопланетной цивилизации, которую на Земле окрестили Высшими. Само послание назвали Импульсом. Открытие Митчелл повлекло за собой необратимые последствия для всего человечества: около трети населения Земли оказалось подвергнуто воздействию Импульса, что в итоге привело к загадочному Вознесению. Спустя пять лет после этого события писатель и режиссёр Кит Томас отправился в путешествие по тому, что осталось от США. Он хочет собрать свидетельства людей, имевших отношение к открытию Далии, и рассказать о том, что же произошло на самом деле.

    Хотя в определении жанра этого романа есть «псевдо-», работа реального (не романного) Томаса производит впечатление настоящей книги из будущего — прямиком из 2028 года. Всё, начиная от копирайта и предисловия и заканчивая библиографией, заполненной наименованиями выдуманных книг, работает на эффект правдоподобия. Томас виртуозно жонглирует разными жанрами, идеально воспроизводя их стилистику: интервью, расшифровка телевизионной программы, записи допросов, личные дневники, письма. Пропустив первые две страницы с настоящими выходными данными книги, неопытный читатель может даже растеряться.

    Конечно, в истории литературы существуют мистификации, заставившие многих верить в реальность написанного. И хотя Томас не пытается сознательно ввести читателей в заблуждение относительно природы своей книги, его работа выглядит настолько безупречной, что в голову невольно закрадывается мысль, будто она на самом деле попала к нам из будущего благодаря какой-нибудь временно́й аномалии. Ведь кто знает, что ждёт нас в 2023 году?

    Итог: искусно и с большой выдумкой написанная псевдодокументальная научная фантастика о первом контакте. Этот роман точно придётся по вкусу гурманам, ценящим оригинальность замысла и исполнения, а также любителям историй о теориях заговора вроде «Секретных материалов».

    I want to believe

    Чтобы усилить эффект достоверности, Томас привязывает к описываемым в романе событиям реально существующие теории заговора, касающиеся НЛО, подпольных экспериментов и секретных организаций. Самые знаменитые из них — Розуэллский инцидент 1947 года, события 1957 года в Левелленде, Тегеранский инцидент 1976 года, события 1980 года в Рэндлшемском лесу, а ещё так называемая «бельгийская волна НЛО», имевшая место с 1989 по 1990 год.

    ДАЛИЯ МИТЧЕЛЛ: Нет. Вы не правы. Я ничего не придумываю — я бы попросту не смогла такое нафантазировать. Советую вам очень, очень внимательно взглянуть на

    Код Импульса, чтобы увидеть всё своими глазами. Тогда вы и сами скажете, и ваши эксперты это подтвердят в ближайшие дни, а может, даже часы, что это не обман и не мистификация от ополоумевшего астронома.

    АГЕНТ МАДДОК: Тогда что это, доктор Митчелл?

    ДАЛИЯ МИТЧЕЛЛ: То, что вы пока не готовы принять. Та единственная правда, в которую вы так отчаянно не хотите верить…

    Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения»
    Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения»
    Стоит ли читать?
    Да, если вам интересна тема первого контакта и вы любите литературные эксперименты.
    Удачно
    оригинальная задумка
    интересное воплощение
    Неудачно
    скупо прописанные образы
    заезженность темы
    скомканность финального посыла
    7
    Достойно

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Инар Искендирова

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»: фантастика одного из отцов героического фэнтези
    Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»: фантастика одного из отцов героического фэнтези
    Halo 5: Guardians 1
    Halo 5: Guardians
    Беседа с фантастом Робертом Ибатуллиным 3
    Беседа с фантастом Робертом Ибатуллиным

    Статьи

    Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио
    0
    47136
    Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио

    Второй том начинается с пробуждения лорда-коменданта, который пытается вспомнить события прошлого и собрать воедино разрозненные образы.

    10 необычных игр с ретро-атмосферой 5
    0
    49705
    10 необычных новых игр с ретро-атмосферой

    От ретрофутуризма до сюрреалистичной антиутопии с гигантским милиционером.

    Авторские сборники от прославленных фантастов 6
    0
    57602
    Что почитать: авторские сборники от известных фантастов

    Книги для поклонников малой формы.

    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет! 7
    0
    109355
    7 лучших игр про черепашек-ниндзя. Им почти всем под 30 лет!

    Готовится к выходу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge!

    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»
    0
    230168
    Видео: обзор первобытной настолки «Палео»

    Новый ролик от Hobby World.

    Анонс стрима: 25 марта проведёт онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио
    0
    216111
    Анонс стрима: 25 марта проведём онлайн-интервью с писателем Кристофером Руоккио

    Говорить с автором «Империи тишины» и «Ревущей тьмы» будет Дмитрий Злотницкий.

    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра? 7
    0
    209564
    «Жизнь и страдания господина Бранте». Какой получилась хардкорная нарративная ролевая игра?

    Корни этой компьютерной визуальной новеллы растут из серии полевых ролевых игр.

    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху
    0
    162603
    Читаем книгу «Дженнифер Морг» Чарльза Стросса: смесь бондианы и мифов Ктулху

    В прошлый раз Боб предотвратил прорыв измерения в наш мир, а теперь ему предстоит столкнуться со зловещей подводной расой.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить