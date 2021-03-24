Кит Томас «Далия Блэк. Хроника Вознесения»: книга из будущего

В 2023 году произошло то, что изменило историю человечества навсегда, — Вознесение. Это удивительное и ужасающее событие затронуло каждую семью на Земле, каждого человека, поэтому перед тем, кто решился рассказать о Вознесении, стояла непомерно трудная задача. Ведь с того момента, как мы попрощались с нашими близкими, прошло всего пять лет, и рана до сих пор свежа. Справился ли с этой задачей Кит Томас? За последние годы вышло столько книг и фильмов о Вознесении — стоило добавлять к этому немаленькому списку ещё одну? Определённо стоило. Так могла бы начинаться рецензия на книгу Кита Томаса «Открытие», выпущенную в 2028 году. Каким же образом мы сейчас можем прочитать книгу из 2028 года и даже попытаться написать на неё рецензию? Ну, в истории фантастики бывали и не такие странности…

Keith Thomas

Dahlia Black

Роман

Жанр: псевдодокументальная научная фантастика

Выход оригинала: 2019

Художник: Е. Куликова

Переводчик: А. Сергеева

Издательства: «Эксмо», Inspiria, 2021

Серия: «Universum. Перекресток миров»

320 стр., 3000 экз.

Похоже на:

Карл Саган «Контакт»

Макс Брукс «Мировая война Z»

Тема первого контакта уже исхожена фантастами вдоль и поперёк. Однако если по содержанию ничего радикально нового придумать нельзя, то можно поэкспериментировать с формой. Так, видимо, и рассуждал Кит Томас, создавая свой псевдодокументальный роман «Далия Блэк. Хроника Вознесения».

По сюжету в 2023 году американский астроном Далия Митчелл зафиксировала послание от инопланетной цивилизации, которую на Земле окрестили Высшими. Само послание назвали Импульсом. Открытие Митчелл повлекло за собой необратимые последствия для всего человечества: около трети населения Земли оказалось подвергнуто воздействию Импульса, что в итоге привело к загадочному Вознесению. Спустя пять лет после этого события писатель и режиссёр Кит Томас отправился в путешествие по тому, что осталось от США. Он хочет собрать свидетельства людей, имевших отношение к открытию Далии, и рассказать о том, что же произошло на самом деле.

Хотя в определении жанра этого романа есть «псевдо-», работа реального (не романного) Томаса производит впечатление настоящей книги из будущего — прямиком из 2028 года. Всё, начиная от копирайта и предисловия и заканчивая библиографией, заполненной наименованиями выдуманных книг, работает на эффект правдоподобия. Томас виртуозно жонглирует разными жанрами, идеально воспроизводя их стилистику: интервью, расшифровка телевизионной программы, записи допросов, личные дневники, письма. Пропустив первые две страницы с настоящими выходными данными книги, неопытный читатель может даже растеряться.

Конечно, в истории литературы существуют мистификации, заставившие многих верить в реальность написанного. И хотя Томас не пытается сознательно ввести читателей в заблуждение относительно природы своей книги, его работа выглядит настолько безупречной, что в голову невольно закрадывается мысль, будто она на самом деле попала к нам из будущего благодаря какой-нибудь временно́й аномалии. Ведь кто знает, что ждёт нас в 2023 году?

Итог: искусно и с большой выдумкой написанная псевдодокументальная научная фантастика о первом контакте. Этот роман точно придётся по вкусу гурманам, ценящим оригинальность замысла и исполнения, а также любителям историй о теориях заговора вроде «Секретных материалов».

I want to believe Чтобы усилить эффект достоверности, Томас привязывает к описываемым в романе событиям реально существующие теории заговора, касающиеся НЛО, подпольных экспериментов и секретных организаций. Самые знаменитые из них — Розуэллский инцидент 1947 года, события 1957 года в Левелленде, Тегеранский инцидент 1976 года, события 1980 года в Рэндлшемском лесу, а ещё так называемая «бельгийская волна НЛО», имевшая место с 1989 по 1990 год.

ДАЛИЯ МИТЧЕЛЛ: Нет. Вы не правы. Я ничего не придумываю — я бы попросту не смогла такое нафантазировать. Советую вам очень, очень внимательно взглянуть на Код Импульса, чтобы увидеть всё своими глазами. Тогда вы и сами скажете, и ваши эксперты это подтвердят в ближайшие дни, а может, даже часы, что это не обман и не мистификация от ополоумевшего астронома. АГЕНТ МАДДОК: Тогда что это, доктор Митчелл? ДАЛИЯ МИТЧЕЛЛ: То, что вы пока не готовы принять. Та единственная правда, в которую вы так отчаянно не хотите верить…