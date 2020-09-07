Классика фэнтези, которую вы могли пропустить

Как у любого другого литературного направления, у фэнтези есть свой золотой фонд авторов, оказавших значительное влияние на его развитие. Практически все слышали про Толкина, Говарда, Льюиса или Желязны, поэтому сегодня мы хотим рассказать о нескольких признанных мэтрах фэнтези, которые возможно не столь известны в нашей стране, но заслуживают внимания поклонников жанра.

Роберт Силверберг

«Замок лорда Валентина»

Чудесный мир Маджипура, созданный талантливым американским писателем Робертом Силвербергом, на первый взгляд можно отнести к научной фантастике, ведь его действие разворачивается в далёком будущем на планете, колонизированной людьми. Однако по духу и стилю цикл о Маджипуре — чистокровное фэнтези. Спустя многие поколения после колонизации технологии здесь пришли в упадок, зато возникла магия.

Главным герой романа, Валентин — человек, у которого нет прошлого, по крайней мере, когда мы его встречаем впервые. Вся его жизнь — это дорога. Вместе с труппой бродячих артистов он странствует по пажитям Маджипура, пытаясь заработать себе на жизнь. Но, как только наступает ночь, герой видит странные сны. В них он корональ — властитель Маджипура, а свирепые враги свергают его с трона и лишают памяти и тела. Судьба уготовила молодому человеку сложный и извилистый путь, который ведёт к Замку лорда Валентина.

Роберт Холдсток

«Лес Мифаго. Лавондисс»

Произведения Роберта Холдстока «Лес Мифаго» и «Лавондисс» входят в список важнейших фэнтезийных романов XX века и удостоились нескольких престижных премий. Но русскоязычные читатели ждали их перевода почти 30 лет. Недаром, когда книга наконец вышла в России, она была признана самой долгожданной книгой года по версии «Мира фантастики».

После таинственной смерти Джорджа Хаксли его сыновья Кристиан и Стивен отправляются по следам отца в Райхоупский лес. Это мистическое место, где обитают «мифаго» — ожившие воплощения древних легенд. В глубине Леса находится центр силы — Лавондисс, к которому отчаянно стремится авантюристка Таллис Китон. Что ждёт героев в этом пугающем лабиринте?

Фриц Лейбер

«Мечи и чёрная магия»

Цикл Фрица Лейбера о воине Фафхрде и хитреце Сером Мышелове считаются ярчайшим образцом героического фэнтези, во многом определившим облик жанра. Хитроумный мошенник Серый Мышелов и мужественный варвар-северянин Фафхрд путешествуют по полным опасностям землям, за деньги выполняют сложные поручения, сражаются с колдунами и чудовищами, а весь заработок тратят на развлечения и выпивку. Циничные, отважные и жадные до приключений герои его произведений полюбились читателям во всем мире.

Уильям Моррис

«Воды Дивных Островов»

Еще в XIX веке Уильям Моррис стал создавать ни на что не похожие произведения на стыке рыцарского романа и сказки. Он придумал дивный мир, не привязанный ко времени и не похожий ни на одну страну реального мира. Чуть позже по проторенной Моррисом тропе пошли такие авторы, как Джон Толкин и Клайв Льюис. Таким образом, Морриса можно по праву считать одним из родоначальников фэнтези.

Одна из самых примечательных работ Морриса — роман «Воды Дивных Островов» — рассказывает о непростой судьбе девушки Заряночки, которая отказывается от привычной жизни на берегу волшебного озера ради того, чтобы увидеть мир, полный людей.

Тэд Уильямс

«Орден Манускрипта»

В трилогии Тэда Уильямса «Орден манускрипта» переплелись мифы и легенды множества народов и культур. Писатель создал собственный мир с различными расами, народностями и собственной историей. Хотя завязка сюжета довольно традиционна — тут есть маленький человек, который станет королём, магические артефакты и тёмный властелин, персонажи Уильямса полны психологизма. Их за редким исключением нельзя однозначно поделить на плохих и хороших. Цикл Уильямса продемонстрировал, что фэнтези может быть по-настоящему сложным и многогранным, и вдохновил многих других авторов — например, Джорджа Мартина, который почитав «Орден манускрипта» решил взяться за собственную фэнтезийную сагу.

Через 30 лет Уильямс решил вернуться к миру, который принес ему первую известность, с новой трилогией под названием «Последний король Светлого Арда». Его действие разворачивается спустя несколько десятилетий после «Ордена манускрипта», а на первый план выходит молодое поколение героев, которым предстоит столкнуться с новой угрозой.