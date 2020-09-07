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    #фэнтези #Что почитать

    Классика фэнтези: 5 книг, которые вы могли пропустить

    7 сентября 2020
    Издательство fanzon
    07.09.2020
    16587
    2 минуты на чтение
    #фэнтези #Что почитать
    Классика фэнтези, которую вы могли пропустить 5

    Как у любого другого литературного направления, у фэнтези есть свой золотой фонд авторов, оказавших значительное влияние на его развитие. Практически все слышали про Толкина, Говарда, Льюиса или Желязны, поэтому сегодня мы хотим рассказать о нескольких признанных мэтрах фэнтези, которые возможно не столь известны в нашей стране, но заслуживают внимания поклонников жанра.

    Роберт Силверберг
    «Замок лорда Валентина»

    Классика фэнтези, которую вы могли пропустить

    Чудесный мир Маджипура, созданный талантливым американским писателем Робертом Силвербергом, на первый взгляд можно отнести к научной фантастике, ведь его действие разворачивается в далёком будущем на планете, колонизированной людьми. Однако по духу и стилю цикл о Маджипуре — чистокровное фэнтези. Спустя многие поколения после колонизации технологии здесь пришли в упадок, зато возникла магия.

    Главным герой романа, Валентин — человек, у которого нет прошлого, по крайней мере, когда мы его встречаем впервые. Вся его жизнь — это дорога. Вместе с труппой бродячих артистов он странствует по пажитям Маджипура, пытаясь заработать себе на жизнь. Но, как только наступает ночь, герой видит странные сны. В них он корональ — властитель Маджипура, а свирепые враги свергают его с трона и лишают памяти и тела. Судьба уготовила молодому человеку сложный и извилистый путь, который ведёт к Замку лорда Валентина.

    Роберт Холдсток
    «Лес Мифаго. Лавондисс»

    Классика фэнтези, которую вы могли пропустить 1

    Произведения Роберта Холдстока «Лес Мифаго» и «Лавондисс» входят в список важнейших фэнтезийных романов XX века и удостоились нескольких престижных премий. Но русскоязычные читатели ждали их перевода почти 30 лет. Недаром, когда книга наконец вышла в России, она была признана самой долгожданной книгой года по версии «Мира фантастики».

    После таинственной смерти Джорджа Хаксли его сыновья Кристиан и Стивен отправляются по следам отца в Райхоупский лес. Это мистическое место, где обитают «мифаго» — ожившие воплощения древних легенд. В глубине Леса находится центр силы — Лавондисс, к которому отчаянно стремится авантюристка Таллис Китон. Что ждёт героев в этом пугающем лабиринте?

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    Роберт Холдсток «Лес Мифаго. Лавондисс». Не роман, а размышление о природе коллективного бессознательного.

     Ирина Нечаева |  26.11.2018

    Часть масштабного цикла, где рассказывается о рождении, жизни и смерти мифа.

    Фриц Лейбер
    «Мечи и чёрная магия»

    Классика фэнтези, которую вы могли пропустить 2

    Цикл Фрица Лейбера о воине Фафхрде и хитреце Сером Мышелове считаются ярчайшим образцом героического фэнтези, во многом определившим облик жанра. Хитроумный мошенник Серый Мышелов и мужественный варвар-северянин Фафхрд путешествуют по полным опасностям землям, за деньги выполняют сложные поручения, сражаются с колдунами и чудовищами, а весь заработок тратят на развлечения и выпивку. Циничные, отважные и жадные до приключений герои его произведений полюбились читателям во всем мире.

    Уильям Моррис
    «Воды Дивных Островов»

    Классика фэнтези, которую вы могли пропустить 3

    Еще в XIX веке Уильям Моррис стал создавать ни на что не похожие произведения на стыке рыцарского романа и сказки. Он придумал дивный мир, не привязанный ко времени и не похожий ни на одну страну реального мира. Чуть позже по проторенной Моррисом тропе пошли такие авторы, как Джон Толкин и Клайв Льюис. Таким образом, Морриса можно по праву считать одним из родоначальников фэнтези.

    Одна из самых примечательных работ Морриса — роман «Воды Дивных Островов» — рассказывает о непростой судьбе девушки Заряночки, которая отказывается от привычной жизни на берегу волшебного озера ради того, чтобы увидеть мир, полный людей.

    Тэд Уильямс
    «Орден Манускрипта»

    Классика фэнтези, которую вы могли пропустить 4

    В трилогии Тэда Уильямса «Орден манускрипта» переплелись мифы и легенды множества народов и культур. Писатель создал собственный мир с различными расами, народностями и собственной историей. Хотя завязка сюжета довольно традиционна — тут есть маленький человек, который станет королём, магические артефакты и тёмный властелин, персонажи Уильямса полны психологизма. Их за редким исключением нельзя однозначно поделить на плохих и хороших. Цикл Уильямса продемонстрировал, что фэнтези может быть по-настоящему сложным и многогранным, и вдохновил многих других авторов — например, Джорджа Мартина, который почитав «Орден манускрипта» решил взяться за собственную фэнтезийную сагу.

    Через 30 лет Уильямс решил вернуться к миру, который принес ему первую известность, с новой трилогией под названием «Последний король Светлого Арда». Его действие разворачивается спустя несколько десятилетий после «Ордена манускрипта», а на первый план выходит молодое поколение героев, которым предстоит столкнуться с новой угрозой.

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    Издательство fanzon
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