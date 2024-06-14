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    #космическая опера #Кристофер Руоккио #рецензии на книги

    Кристофер Руоккио «Прах человеческий». Герой хочет отдохнуть, но…

    14 июня 2024
    Фото аватара
    14.06.2024
    22085
    2 минуты на чтение
    #космическая опера #Кристофер Руоккио #рецензии на книги

    Адриан Марло, чьё имя окутано множеством легенд, немалая часть из которых довольно мрачные и кровавые, в очередной раз сумел обмануть смерть и вырваться из плена сьельсинов. Однако заплатить за это пришлось много — почти все, кто был ему дорог, отдали жизни ради его спасения. Уставший от вечных битв и тяжело переживающий потери Адриан подумывает уйти на покой, но, когда жизнь императора человечества оказывается в опасности, Полусмертный не может остаться в стороне и присоединяется к самоубийственной спасательной миссии.

    Кристофер Руоккио «Прах человеческий». Герой хочет отдохнуть, но...

    Christopher Ruocchio

    Ashes of Man

    Роман

    Жанр: космическая опера

    Выход оригинала: 2022

    Художник: Киран Яннер

    Переводчик: Ю. Павлов

    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024

    Серия: «Звёзды новой фантастики»

    Возрастной рейтинг: 16+

    608 с., 2500 экз.

    «Пожиратель Солнца», часть 5

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    Сага Кристофера Руоккио «Пожиратель Солнца» отлично подходит читателям, которые любят масштабные циклы и эпические по размаху истории. Уже первая книга, «Империя тишины», получилась весьма объёмной, и автор сразу подписал с издательством контракт на четыре романа. По ходу работы над циклом он, как это часто бывает, существенно разросся. Четвёртый роман в итоге получился настолько большим, что писатель и издательство решили разделить его на два тома — «Царство смерти» и «Прах человеческий».

    За первые три романа протагонист и рассказчик цикла, Адриан Марло, проделал очень большой путь. Он превратился из юного идеалиста, мечтавшего найти общий язык с сьельсинами и примирить их с человечеством, в прославленного полководца и непримиримого борца против чужих. В четвёртом романе Адриан оказался их пленником, пережил множество пыток и потерял свой Красный отряд, вместе с которым сражался в множестве битв.

    Конечно же, эти испытания не прошли для Адриана бесследно. Сьельсинам не удалось сломать его полностью, но в «Пепле человеческом» он впервые предстаёт перед нами не полным энергии целеустремлённым героем, а усталым и готовым уйти на покой, оставив битвы для тех, кто моложе и не перенёс столько утрат. Хотя сам Руоккио весьма молод и «Прах человеческий» вышел на английском, когда писателю не исполнилось ещё и тридцати лет, у него получилось показать внутренний мир уже потрёпанного жизнью протагониста, который пережил много ударов судьбы.

    Начало «Праха человеческого» вышло довольно неспешным. Автор фокусируется именно на внутреннем мире Адриана и проявляет себя как отличный психолог, способный живо отразить чувства и переживания персонажа, показав его внутреннюю эволюцию. После весьма событийного «Царства смерти» Руоккио словно бы даёт своему герою возможность выдохнуть и разобраться в себе. Впрочем, передышка эта будет недолгой.

    Сначала Адриан ненадолго окунётся в мутные и опасные воды придворной политики, а затем ему вновь придётся примерить на себя и более привычную роль воина. Ведь на волоске повиснет судьба Императора, а значит, и всего государства, служению которому Полусмертный посвятил большую часть своей долгой жизни. Фантастические батальные сцены в исполнении Руоккио неизменно хороши, и в «Прахе человеческом» он вновь демонстрирует, что здорово умеет выписывать сражения.

    Но, когда уже начинает казаться, что мы станем свидетелями очередного подвига, который укрепит репутацию героя Империи, безжалостный автор наносит Адриану ещё один удар. Даже более болезненный, чем те, что обрушились на Полусмертного в предыдущем томе. Из-за этого концовка романа не только получается очень эмоциональной, но и, кажется, задаёт совершенно новый вектор развития судьбе Адриана. Пожалуй, ни один из предыдущих томов цикла не заканчивался на таком сильном клиффхэнгере, который бы оставлял читателя опустошённым, поднимая градус ожиданий от следующей книги на высочайший уровень.

    Итог: и образ главного героя, и магистральный конфликт цикла получают в «Прахе человеческом» интереснейшее развитие, а финал романа оставляет интригующее многоточие.

    Альтернативная «Империя тишины»

    Летом 2024-го у Кристофера Руоккио выйдет на английском книга The Murdered Sun, ранняя версия «Империи тишины», его дебютного романа. Эта версия заметно меньше по объёму, чем финальная, и она, как говорит автор, существенно отличается от ранее опубликованной книги по содержанию.

    — Всё-то вы знаете, — усмехнулся Лин. — Как вам это удается?

    — Книжки читаю, — развел я руками. — Люди часто обвиняют меня в бессмысленной трате времени, но почему-то не жалуются, когда я отвечаю на их вопросы.

    Кристофер Руоккио «Прах человеческий». Герой хочет отдохнуть, но…
    Стоит ли читать?
    Отличное продолжение выдающегося цикла, который заслуживает внимания всех любителей космических опер.
    Удачно
    батальные сцены
    пронзительный и интригующий финал
    стиль
    раскрытие тайн вселенной
    Неудачно
    смысловые самоповторы
    9
    Оценка
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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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