Лучшие книги 2024 года: первое полугодие

Подводим итоги первого полугодия 2024 года. За это время на русском языке вышло немало стоящих и интересных книг. Мы отобрали несколько интересных и заслуживающих внимания — на наш скромный взгляд — и спешим поделиться ими с вами.

Брендон Сандерсон «Юми и укротитель кошмаров»

Скорость, с которой Брендон Сандерсон выпускает новые романы, поражает — только за пандемию он успел написать четыре книги, получившие название «секретный проект» (секретными они были потому, что создавались без оглядки на требования издательств). «Юми и укротитель кошмаров» — предпоследняя история из этой серии и, пожалуй, одна из самых удачных.

Сюжет об обмене телами, позаимствованный у Макото Синкая, писатель упаковывает в привычный для себя яркий сеттинг — псевдоазиатские миры где-то на границе Космера заставляют вспомнить и об аниме, и о классике киберпанка. Интересное окружение и необычную магию дополняют приятные герои: девушка Юми и юноша Никаро проходят путь от взаимной неприязни до первой любви так плавно, что некоторый переизбыток романтики начинаешь замечать только к финалу.

Роман идеален и для давних поклонников творчества Сандерсона, и для тех, кто хочет к нему подступиться, но не знает, с чего начать. Здесь есть абсолютно все элементы, традиционные для других книг автора, и ничего сверх того — но этот «сферический Брендон в вакууме» настолько хорошо сбалансирован и настолько увлекательно написан, что нежелание выходить из зоны комфорта ему вполне можно и простить.

Элизабет Мун «Население: Одна»

Историю первого контакта семидесятилетней колонистки Офелии и расы разумных инопланетян сегодня трудно назвать оригинальной. С 1996 года, когда роман Мун увидел свет, в массовой культуре появились «Аватар», «Прибытие», «Район №9» и ещё сотни произведений о том, как людям приходится находить общий язык с обитателями других миров. Однако «Население: Одна» подкупает не простоватым сюжетом, а уютной, почти домашней атмосферой и совершенно потрясающей главной героиней.

Такие персонажи, как Офелия, в фантастике встречаются очень редко. И не только потому, что авторам легче изображать молодых, у которых больше возможностей «приключаться». Пенсионерка, добровольно ставшая робинзоном на забытой богом планете, вышла настолько цельной и яркой личностью, что в её существование веришь с первых страниц. Она ворчлива и иронична, по-житейски мудра, но по-стариковски ребячлива. А ещё она способна стать заботливой бабушкой для кого угодно, даже для странных птицеподобных пришельцев. Наблюдать за персональной эволюцией Офелии одно удовольствие — не зря сама Урсула Ле Гуин назвала её «самой правдоподобной героиней, какую знала научная фантастика».

Йен Макдональд «Король утра, королева дня»

Йен Макдональд, писатель с тысячью лиц, за долгую карьеру пробовал себя в самых разных жанрах – от НФ-триллеров до подростковой фантастики и посткиберпанка. Обращался он и к фэнтези — и сумел деконструировать его так мастерски, что итоговый результат просто обязан был оказаться в нашем списке лучших книг.

«Король утра, королева дня» — история о трёх разных эпохах и трёх разных женщинах, которые сталкиваются с созданиями из другого мира. В начале XX века Эмили мечтает повстречать принца фейри, но её желание, воплотившись в реальность, оборачивается кошмаром. В 1930-х Джессика ходит к психологу-фрейдисту и открывает в себе дар материализовывать фантазии. А Энья на исходе 1980-х сражается с монстрами, заполонившими улицы города, — и пытается запечатать проход между мирами, который по неосторожности открыла Эмили.

Героини, как заведено у Макдональда, проработаны отлично, но гораздо больше внимания и авторской любви здесь достаётся Ирландии, стране Дивного народца и Джеймса Джойса, древних легенд и классической литературы. Глубокое погружение в культуру Изумрудного острова сочетается с огромным количеством отсылок и аллюзий, как реальность в сюжете переплетается с полузабытыми мифами, а человеческие судьбы — с мечтами о несбыточном чуде. Роман напоминает сложный красивый сон — и над этим сном определённо хочется поразмыслить.

Сергей и Марина Дяченко «Vita Nostra: Собирая осколки»

Через много лет после событий оригинальной Vita Nostra Саша и Костя из жертв превратились в мучителей и сами работают в Институте специальных технологий города Торпы. Методы они применяют более гуманные, но это не даёт нужных результатов. Если в ближайшее время они не воспитают новое поколение сильных слов, баланс окончательно разрушится, и последствия будут непоправимы.

Неожиданное возвращение Марины Дяченко в мир Vita Nostra после смерти её мужа получилось удачным. Роман мастерски воссоздаёт студенческую атмосферу первого тома и обыгрывает события, происходившие в нём, но через призму нового опыта. Особенно интересно наблюдать за попытками героев найти другую мотивацию для студентов, кроме страха. Но рушить всегда проще, чем строить, и любые отклонения грозят уничтожить систему. При этом Дяченко показывает, что может твориться в голове у в общем-то неплохого человека, от решений которого зависит судьба галактики, и не оправдывает, но ретроспективно объясняет поступки преподавателей и кураторов из первого романа.

Мосян Тунсю «Система “Спаси-Себя-Сам” для главного злодея»

Мосян Тунсю подсадила многих российских читателей на китайские фэнтези-новеллы. Совокупный тираж четырёх томов её «Благословения небожителей» давно перевалил за 500 тысяч экземпляров. А недавно на русском языке вышел её дебютный роман «Система “Спаси-Себя-Сам” для главного злодея».

Это очередная история о попаданце, но с некоторыми особенностями. Закончив читать плохую веб-новеллу, Шэнь Юань пишет на неё разгромный отзыв, а затем внезапно переносится в тот мир, в тело наставника главного героя, блистательного Шэнь Цинцю. По сюжету главный герой должен убить наставника, узнав о его злодеяниях, и Шэнь Юаню нужно придумать способ, как избегнуть этой участи, одновременно отыгрывая свою роль.

Мосян Тунсю высмеивает клишированность веб-новелл и частое появление в них «бога из машины». Но в книге есть и драма, противостояния двух героев ждёшь с трепетом, ведь каждый из них достоин хорошего финала. По сравнению с другими циклами автора «Система» проще и легковеснее, но всё равно представляет собой отличный пример развлекательной литературы и уже имеет подражателей.

Алексей Поляринов «Кадавры»

В начале 2000-х годов в альтернативной России начали появляться кадавры — трупы детей в странной одежде, выделяющие ядовитую соль при попытке их разрушить. Никто не знает, в чём причина их возникновения, кто эти мёртвые дети и что с ними делать. В 2027 году брат и сестра, нанятые китайским институтом для каталогизации кадавров, едут по югу России, вспоминая своё прошлое и узнавая, как кадавры влияют на жизнь местных жителей.

Хотя роман основан на фантастическом допущении, это не традиционная фантастика, а социальная драма. В центре сюжета сложные взаимоотношения между братом и сестрой, в которых много непроговорённых обид и травм, — то, чем славится современная российская проза. Интересен и сеттинг. Поляринов рисует безрадостную картину южных регионов, дрейфующих в сторону Китая. В основных чертах — бюрократия, отношение к неизвестному, экономический упадок в регионах — всё выглядит реалистично уже сейчас. Кроме того, «Кадавры» — один из немногих романов, которые пытаются осмыслить, как повлияли события 2022 года на российское общество. Получилось или нет, судить читателю, но место в топе книга заслужила хотя бы по этой причине.

Кристофер Руоккио «Прах человеческий»

На небосклоне космических опер в последние годы, увы, почти не зажигается новых звёзд. Кристофер Руоккио — один из немногих молодых писателей, которым удалось громко заявить о себе именно на этой ниве. Уже его дебютный роман, «Империя тишины», убедил нас в большом таланте автора, а все последующие убедительно продемонстрировали, что первое мнение не было ошибочным.

Проведя своего героя через настоящие круги ада в четвёртой книге, на страницах «Праха человеческого» Руоккио не собирается давать Адриану Марло передышки. Ему уготована новая миссия, от исхода которой зависит судьба человеческой Империи, а читателей ждёт динамичное и насыщенное мастерски написанными боевыми сценами повествование. А ещё роман очень драматичный, его события оставят на душе героя глубокие раны и зададут судьбе Марло новое интересное направление. Впереди ещё две книги цикла — одна уже вышла на английском, над второй Руоккио трудится сейчас, — они покажут, как и куда этот путь приведёт Адриана.

Брендон Сандерсон «Грядущая буря» и «Башни полуночи»

Это два из трёх заключительных романов цикла «Колесо времени», вышедшие из-под пера не самого Роберта Джордана, а Брендона Сандерсона. На плечи последнего легла нешуточная ответственность — завершить столь известную и популярную сагу. К тому же, хотя Роберт Джордан и утверждал, что двенадцатый том станет последним, Сандерсону в наследство досталось множество сюжетных линий, которые явно были далеки от завершения.

В итоге Сандерсону потребовалось три книги, чтобы закончить цикл. Две из них писатель посвятил тому, чтобы вывести и магистральный сюжет, и личные истории ключевых персонажей на финишную прямую. Не будем забегать вперёд и говорить о том, как Сандерсон поставил точку. Но «Грядущая буря» и «Башни полуночи» показали, что выбор автора для написания финала оказался удачным. Брендон здорово воспроизводит стиль и атмосферу предшествующих книг и придаёт циклу динамики — её очень недоставало в последних романах самого Джордана.

Роб Уилкинс «Терри Пратчетт. Жизнь со сносками»

Роб Уилкинс был помощником и секретарём Терри Пратчетта в последние пятнадцать лет жизни писателя, а после его смерти стал распорядителем литературного наследия. Полтора десятилетия бок о бок с Терри позволили Робу хорошо узнать его и понять, каким Пратчетт бывает на самом деле, за закрытыми дверями, вдали от глаз фанатов: весёлым и грустным, капризным и сварливым, деловитым, ворчливым и не помнящим обид. Роб участвовал в работе над полутора десятками романов, наслушался от Терри разнообразных баек и помог начать работу над так и не оконченными мемуарами.

Вот почему его книга — обязательное чтение для фанатов Плоского мира. Это не формальная биография писателя, а именно история жизни друга, полная тёплых эмоций, сокровенных моментов и уникальных фактов, которых не смог бы привести любой другой биограф. Она содержит и воспоминания самого Терри из тех самых мемуарных набросков, что придаёт событиям его ранней жизни порой так необходимый контекст.

Местами это очень тяжёлая книга. Роб был с Терри до самого конца и наблюдал, как тот с каждым днём угасал, но не прекращал бороться, писал до последнего и сдался, лишь поставив точку в романе, которому суждено было стать последним. Читать о борьбе Терри нелегко, на глаза наворачиваются слёзы. Но эти главы служат свидетельством его упорства и силы воли — качеств, позволивших Пратчетту прожить со страшным диагнозом в несколько раз дольше, чем прогнозировали врачи.