Лучшие книги про героев-дипломатов и мирные решения: фэнтези и фантастика

кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет» (© EuropaCorp/Наше Кино/A-One Films)

Фэнтези и фантастика ассоциируются с увлекательными сражениями во имя спасения мира. Но всегда ли конфликты нужно решать силой? Ведь переговоры тоже бывают напряжёнными, а битва умов порой гораздо интереснее, чем битва армий. Мы подготовили подборку фантастики и фэнтези, где герои решают сложные конфликты дипломатическим путём. Получается не хуже и точно с меньшими потерями, чем если бы в дело вступило оружие.

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Урсула Ле Гуин «Левая рука Тьмы»

Сюжет: на далёкую планету Гетен прибывает посланник Лиги Миров, который предлагает правителям двух государств Гетена присоединиться к содружеству планет Экумены. Из-за культурных и религиозных различий правители не спешат принять приглашение, но посол не намерен сдаваться и выдумывает всё новые способы выполнить свою миссию.

Подход героя: Лига Миров, которую представляет Дженли Аи, — мирное и добровольное объединение планет, его члены прошли череду разрушительных войн и не хотят их повторения. Поэтому, несмотря на технологический и экономический перевес Лиги над Гетеном, вариант силового поглощения даже не рассматривался.

Тем не менее после первой неудачи Аи мог бы подождать смены правителей и попробовать ещё раз с новым поколением, его технологии это позволяют. Но он решил идти до конца, надеясь, что если он глубже изучит культуру и язык планеты, то сможет лучше донести до её жителей преимущества вступления в союз. Весьма сложная задача, если учитывать, что в глазах гетениан Аи выглядит извращенцем. Местные жители лишены половых признаков и выбирают «мужскую» или «женскую» роль только в определённый период месяца, а посланник — мужчина и не может выбирать пол.

Однако искренностью и верой в Лигу Аи сумел привлечь на свою сторону влиятельного сановника, обладающего связями в обоих государствах Гетена. И это стало поворотным моментом не только для миссии Аи, но и для понимания им чужой культуры и собственного места в мире.

Аркади Мартин «Память, что зовётся империей»

Сюжет: Могущественная империя Тейкскалаан внезапно потребовала у космической станции нового посла. Единственная кандидатка, Махит Дзмаре, неопытна в дипломатии, но долго изучала имперскую культуру и обычаи. На новом посту героине предстоит не только представлять интересы своей станции при имперском дворе, но и разгадать причину смерти старого посла и избежать войны.

Подход героя: вначале Махит просто наблюдает за происходящим, очарованная культурой, поэзией и сложным балансом сил в Тейкскалаане. Но узнав причину гибели предыдущего посла и некоторые тревожные обстоятельства в имперской политике, она сталкивается с дилеммой — предотвратить нападение на её станцию можно, лишь передав империи секретную технологию, только это было бы предательством собственного народа.

В поиске решения Махит удачно использует свой образ «варварки» и налаживает связи с друзьями предшественника. А получив информацию, которая может изменить судьбу самой империи, она проворачивает многоходовую схему и убеждает императора отказаться от вторжения из-за новой угрозы. И всё это — несмотря на подавляющее преимущество империи в военной силе, экономике и логистике. Рецепт успеха — гибкость и быстрота мышления и правильный выбор союзников.

Деннис Тейлор «Вселенная Боба»

Сюжет: успешный стартапер Боб подписал договор о криогенной заморозке после смерти и в тот же день попал под машину. Пробудившись в недалёком будущем, он обнаружил, что его разум пересадили в программу, которую могут стереть, если он не докажет, что пригоден к управлению космическим кораблём. Впрочем, пройти тесты — не самая большая проблема в мире, где многие хотят уничтожить героя по религиозным, геополитическим или коммерческим причинам. Да и космос несёт в себе угрозы.

Подход героя: Боб — типичный айтишник, который предпочитает людям компьютеры и увлечён решением сложных технических проблем. Поэтому он даже радуется, когда становится звездолётом, получает возможность исследовать космос в поиске пригодных для обитания планет и создавать своих клонов.

Но в путешествиях Боб постоянно сталкивается с опасными ситуациями — то обнаруживает новый вид живых существ, то пытается предотвратить гибель Земли, то помогает переселенцам осваиваться на враждебной планете. Иногда ему приходится прибегать к силе, но гораздо чаще он старается решить проблему мирно и избежать жертв, где-то уступая, где-то подстраивая нужный результат, где-то проводя изнурительные переговоры между враждующими фракциями, в том числе в ООН.

А в случае разногласий между клонами Боба поиск компромиссов — единственный вариант. Ведь иной исход противоречит их главной миссии — самовоспроизводиться, исследовать новые миры и жить в своё удовольствие.

Андреа Стюарт «Тонущая империя»

Сюжет: После тяжёлой болезни Лин, дочь императора, потеряла память, а заодно и доверие отца. Теперь император готовит к трону приёмного сына, а Лин ищет способы вернуть его благосклонность. Тем временем над самой империей сгущаются тучи — один из её островов внезапно уходит под воду, вызывая воспоминания о нападениях древних существ в далёком прошлом, а на окраинах готовится мятеж против правящей династии.

Подход героя: в первой книге трилогии Лин занята поиском новых заклинаний и разгадыванием тайн отца. Но во второй книге, когда она сама восходит на престол, на первом плане оказываются её дипломатические таланты.

Правление старого императора породило немало недовольств, после смены власти многие регионы думают о независимости и уж точно не хотят платить больше налогов или отдавать рекрутов в армию. Лин проявляет чудеса изобретательности в переговорах и ищет подход к правителю каждого острова — кому-то угрожает, кому-то обещает богатство и территории, кому-то отдаёт кости родственников. А назначение бывшего политического заключённого и народного любимца капитаном императорской стражи даёт ей дополнительные очки у простого населения.

Конечно, не все конфликты можно решить мирным путём, но Лин старается не допустить гражданской войны. Особенно потому, что на горизонте появляется и внешний враг, договориться с которым не получится.

Бен Ааронович «Реки Лондона»

Сюжет: молодой констебль Питер Грант увидел на дежурстве призрака, и его жизнь поменялась. Он стал учеником волшебника (а по совместительству инспектором лондонской полиции) и поступил на службу в отдел расследования паранормальных преступлений. Теперь вместо краж и убийств он расследует проделки злобных духов, нападения вампиров и оборотней на людей, параллельно учится магии и пытается сохранить остатки нормальной жизни. Сейчас в цикле уже 13 романов и повестей, на русский переведены только две первые книги.

Подход героя: во всём Лондоне есть только два полицейских, имеющих дело с магией, и Питер — один из них. Из-за молодости, наивности и недостатка магических знаний он постоянно впутывается в ситуации, откуда можно выйти только применив силу. Но есть существа, с которыми работают только переговоры и хитрость, — это многочисленные боги и богини лондонских рек.

Уже в первом романе цикла Питеру поручено решить территориальный спор между мамой Темзой и папой Темзой, с чем он справляется посредством челночной дипломатии. Дальше отношения с богами становятся всё запутаннее, но их благосклонность также приносит много пользы — для расследований и для благополучия города.

Кэтрин Эддисон «Император-гоблин»

Сюжет: младший сын императора, полугоблин-полуэльф Майя, живёт в ссылке, даже не надеясь взойти на престол. Но император и все его старшие сыновья погибают в катастрофе, Майя остаётся единственным наследником трона и может наконец изменить государство к лучшему. Он скоро понимает, что быть императором не так просто, особенно если каждый второй желает тебе провала.

Подход героя: в начале истории Майя — наивный и неопытный правитель, который старается всем понравиться и при этом совершенно не понимает, что происходит вокруг. Но пережив несколько покушений и попыток государственных переворотов, он не ожесточается, а только становится хитрее и умнее.

Вместе с тем, несмотря на теоретически неограниченную власть, Майя не стремится сокрушить противников, а всегда ищет возможность для переговоров или компромисса. Он даже щадит первых заговорщиков, которые хотели его свергнуть, потому что они хотя бы формально опирались на легальные основания. И заключает политический брак, пусть и сам выступает против этой устаревшей традиции.

По мнению молодого императора, государство должно быть более гуманным и справедливым, что означает и отказ от насилия, когда это возможно. Конечно, Майе бы не удалось добиться своих целей без поддержки опытных советников, но их уважение он тоже заслуживает сам — добротой, честностью и готовностью прислушиваться к другим. Как оказалось, это полезные качества для того, чтобы стать хорошим императором.