Магическая Земля: пять вариантов развития событий

Наш мир — это мир без магии. Но очень часто писатели-фантасты решают привнести на Землю волшебство, показывая как мир при этом разительно и стремительно меняется. Людям приходится привыкать к тому, что чудеса и монстры оказываются реальными. А ещё — привыкать к тому, что homo sapiens — не единственный разумный вид на планете. Этот процесс может происходить по-разному. И вот — несколько свежих тому примеров.

Томаш Колодзейчак

Черный горизонт. Красный туман

В недалеком будущем на Землю напали магические существа из иного Плана — балроги. Не те огненные духи из «Властелина колец», но примерно такие же неприятные демонические создания. Их сила строится на боли, подчинении и страхе. К счастью для человечества, вместе с ними пришли и эльфы, которые помогают людям бороться с новой угрозой.

В мире «Последней Речи Посполитая», как называется цикл Томаша Колодзейчака, люди уже сжились с существованием волшебства. Уцелевшие города перестраиваются по магическому оборонительному фен-шую, чтобы силовые линии помогали поселениям защищаться. Многие машины и приспособления создаются с использованием одновременно технологии и магии. Король Польши — эльф. Благодаря этому страна уцелела и более-менее успешно держит оборону от сил тьмы, но в обществе назревают антиэльфийские и антимагические настроения. Но магия уже повсюду: даже ясенево-мифрильные спутники, способные видеть на территории врага, летают на эльфийской магии, а на Марсе уцелевшие колонисты выкладывают огромную руну против балрогов.

Ф. Джели Кларк

Хозяева джиннов

В середине XIX века на Земле открылся портал в измерение джиннов, и жизнь на планете сильно изменилась. За эти годы человечество успело осознать новые перспективы, и к началу XX века, когда происходят события «Хозяев джиннов», уже выработало новые правила и законы мирного сосуществования со всеми некогда мифологическими существами, которые теперь делят Землю с людьми. Например, Германия тут наладила союзные отношения с гоблинами, а Российская империя дружит с русалками. Египет же, с которого началось возвращение магии на Землю, стал одной из ведущих мировых держав.

Но не все согласны подчиняться правилам. Поэтому в Египте существует Министерство алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей, которое занимается защитой людей и расследованием магических преступлений. Именно здесь работает главная героиня Фатима эль-Ша’арави. На дворе начало XX века, но в альтернативном, слегка стимпанковом Каире женщинам можно многое, в том числе, работать и выбирать, кого любить. И ей регулярно приходится разбираться с криминальными делами, в которых так или иначе замешана магия.

Павел Майка

Мир миров

В разгар Первой Мировой войны на и без того измученную Землю прилетели «марсиане» (они не с Марса, но человечество недолго думало, прежде чем дать им название). По их плану, сброшенные на планету мифобомбы должны были сокрушить сопротивление землян, но все пошло наперекосяк, и вместо этого заряды разбудили человеческую веру и оживили все мифы и сказки. С тех пор магия прочно вплелась в повседневную жизнь. По улицам ходят призраки и литературные персонажи, а волшебство обрело много практических применений.

Книга полна разнообразных отсылок — начиная от книг Сенкевича до неотболевших исторических вопросов. А сеттинг вызывает чуть ли не больше интереса, чем основная сюжетная линия, в основе которой — поход разношерстной компании за местью.

Адам Пшехшта

Materia Prima

Действие трилогии Materia Prima происходит в начале XX века, а фантастическое допущение, использованное Адамом Пшехштой, напоминает «Пикник на обочине» Стругацких. Во многих городах возникли так называемые анклавы — аномальные зоны, населенные жуткими выходцами из иных миров. Магия здесь основана на словах силы и той самой первичной материи, вынесенной в название цикла.

Анклавы огорожены серебряной решеткой, их исследуют и охраняют, к тому же именно там алхимики могут найти немало ценного для себя. Однако возвращается оттуда не каждый. Главный герой — поляк-алхимик Рудницкий. У него (как и у многих его соотечественников) сложные отношения с русскими, и этому будет посвящена немалая часть цикла, но, волею случая он в смертельно опасной ситуации в анклаве знакомится с царским офицером Самариным, и так начинается их дружба. Сюжет цикла, впрочем, не сводится к похождениям в «зонах». Много внимания Пшехшта уделяет вопросам, как изменились бы война, медицина и экономика, если бы магия и алхимия появились в нашем мире в начале прошлого века.

«След молнии», Ребекка Роанхорс

«След молнии» возвращается к универсальной для многих народов теме мирового потопа. Много лет назад поднявшаяся вода стерла с лица Земли страны и города, похоронив прежний мир. Племя главной героини, индейцы навахо, смогло спастись. И когда выяснилось, что после потопа в мир вернулись монстры и чудовища, индейцы обнаружили, что вновь могут использовать силы своих предков. Что, конечно, помогает им выживать в новых условиях. Главная героиня Мэгги — достойная дочь своего народа и обладательница сверхъестественных способностей, которая с юных лет занимается охотой на монстров.

Этот роман отличается от львиной доли фэнтези вычурным сеттингом на основе мифов и легенд индейцев. Правда, писательница редко объясняет неподготовленному читателю все нюансы происходящего.

А какие книги с магией на Земле помните вы?