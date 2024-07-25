Четвёртый Принц подземного мира и король ведьм Каистерон (или Каи) просыпается в магической тюрьме, не помня событий, предшествовавших его заточению. Он быстро выбирается из ловушки, но должен отыскать своих друзей и понять, кто и зачем похитил их из столицы. И чем дольше он пытается найти ответы, тем отчётливее осознаёт, что стал жертвой заговора. Но планировать месть рано, надо сначала выжить — хотя Каи бессмертен, есть способы сделать его существование малоприятным.

Martha Wells Witch King Роман Жанр: авантюрное фэнтези Выход оригинала: 2023 Художник: Синтия Шеппард Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024 Серия: «Fanzon. Наш выбор. Марта Уэллс» Возрастной рейтинг: 16+ 512 с., 2000 экз. Похоже на: Мосян Тунсю «Магистр дьявольского культа» Брендон Сандерсон «Вы — чародей. Пособие по выживанию в средневековой Англии»

Марта Уэллс больше всего известна научно-фантастическим циклом «Дневники Киллербота» об андроиде, который взломал свой модуль контроля, но предпочитает смотреть сериалы, а не убивать людей. Однако начинала писательскую карьеру она с фэнтези и периодически возвращается к нему, когда чувствует усталость от своего самого популярного героя или видит приближение писательского кризиса.

В «Короле ведьм» две чередующиеся временные линии. В настоящем Каи пытается понять, кто заключил его в подземную темницу и где его друзья. В прошлом Каи возрождается на планете из подземного царства и оказывается в центре борьбы людей с могущественными сверхъестественными сущностями, Иерархами. В обеих линиях он путешествует, обзаводится союзниками и друзьями, защищает право самостоятельно определять свою судьбу. Несмотря на выстраивание политических интриг, суть которых будет понятна только в конце, по формату это традиционное приключенческо-героическое фэнтези, фокусирующееся на пути протагониста. В романе постоянно что-то происходит, Каи приходится решать одну проблему за другой, но благодаря этому читатель сохраняет интерес к тексту, даже если не понимает особенности мироустройства.

Как и в «Дневниках Киллербота», львиная доля обаяния книги кроется в её главном герое — Каи. Он тоже не человек и не до конца понимает мотивы и чувства людей, хотя тесно с ними общается и даже занимает их тела — демоны только так могут покинуть подземное царство. Он тоже саркастичен и самокритичен, хотя и не в такой степени, как Киллербот. И он тоже постоянно анализирует себя в надежде удержать стабильность и найти своё место в меняющемся мире. Две сюжетные линии только подчёркивают изменения, произошедшие в Каи за долгие столетия. Но при этом он сохранил доброту и отвращение к бессмысленной жестокости — спасти маленькую незнакомую девочку для него не менее важно, чем помочь своей давней подруге.

Основная же проблема романа в том, что в нём слишком много всего. Иерархи, Благословенные Бессмертные, Толкователи, ведьмы, демоны — и это не считая большого количества магических существ, от вампиров до дьяволят. Такое разнообразие и незнакомые термины путают до самого финала, особенно потому, что Уэллс даже не пытается ничего объяснить или выстроить структуру. Иногда это логично — если никто не знает, откуда пришли Иерархи и кто они такие, в их описаниях будут пробелы и неточности. Но то же самое происходит с изображением человеческих племён и государств. В определённые моменты создаётся впечатление, что перед нами набросок, эскиз цикла, который будет дополняться. Впрочем, есть надежда, что мир всё-таки будет раскрыт более полно, ведь несмотря на то, что изначально «Король ведьм» позиционировался как одиночный роман, сейчас Марта Уэллс пишет его продолжение.

Итог: неплохое фэнтези с довольно высоким порогом входа. В части сеттинга пока больше вопросов, чем ответов, но приятный главный герой и увлекательный квестовый сюжет компенсируют запутанность лора.

Слово творца Написание «Короля ведьм» было «освобождающим» опытом. Киллербот — это персонаж, у которого есть доступ к самым разным точкам зрения, поэтому мне нравилось писать только с точки зрения Каи. «Дневники Киллербота» также ограничены с точки зрения описания мира, а в «Короле ведьм» было много возможностей для создания живого мира и культуры вокруг Каи.

— Почему все так боятся демонов? Каи фыркнул, хотя вопрос прозвучал совсем не смешно. Там, откуда он пришёл, никто не боялся демонов. — Мы не умираем. Даин выглядел так, словно с трудом сдерживал сомнения. — Это звучит как суеверие или легенды, которые смертные рассказывают друг другу, — проговорил Даин. — Откуда ты знаешь… Это уже слишком. Каи выхватил нож из руки Даина и глубоко рассёк своё запястье. У Даина отвалилась челюсть, когда на его глазах рана закрылась и даже кровь перестала течь. Плоть Каи вернулась на прежнее место, точно вода. Вскоре от раны осталось лишь красное пятно.