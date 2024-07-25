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    #марта уэллс #рецензии на книги

    Марта Уэллс «Король ведьм». История хорошего демона

    25 июля 2024
    Фото аватара
    25.07.2024
    21574
    2 минуты на чтение
    #марта уэллс #рецензии на книги

    Четвёртый Принц подземного мира и король ведьм Каистерон (или Каи) просыпается в магической тюрьме, не помня событий, предшествовавших его заточению. Он быстро выбирается из ловушки, но должен отыскать своих друзей и понять, кто и зачем похитил их из столицы. И чем дольше он пытается найти ответы, тем отчётливее осознаёт, что стал жертвой заговора. Но планировать месть рано, надо сначала выжить — хотя Каи бессмертен, есть способы сделать его существование малоприятным.

    Марта Уэллс «Король ведьм». История хорошего демона

    Martha Wells

    Witch King

    Роман

    Жанр: авантюрное фэнтези

    Выход оригинала: 2023

    Художник: Синтия Шеппард

    Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Fanzon. Наш выбор. Марта Уэллс»

    Возрастной рейтинг: 16+

    512 с., 2000 экз.

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    Марта Уэллс больше всего известна научно-фантастическим циклом «Дневники Киллербота» об андроиде, который взломал свой модуль контроля, но предпочитает смотреть сериалы, а не убивать людей. Однако начинала писательскую карьеру она с фэнтези и периодически возвращается к нему, когда чувствует усталость от своего самого популярного героя или видит приближение писательского кризиса.

    В «Короле ведьм» две чередующиеся временные линии. В настоящем Каи пытается понять, кто заключил его в подземную темницу и где его друзья. В прошлом Каи возрождается на планете из подземного царства и оказывается в центре борьбы людей с могущественными сверхъестественными сущностями, Иерархами. В обеих линиях он путешествует, обзаводится союзниками и друзьями, защищает право самостоятельно определять свою судьбу. Несмотря на выстраивание политических интриг, суть которых будет понятна только в конце, по формату это традиционное приключенческо-героическое фэнтези, фокусирующееся на пути протагониста. В романе постоянно что-то происходит, Каи приходится решать одну проблему за другой, но благодаря этому читатель сохраняет интерес к тексту, даже если не понимает особенности мироустройства.

    Как и в «Дневниках Киллербота», львиная доля обаяния книги кроется в её главном герое — Каи. Он тоже не человек и не до конца понимает мотивы и чувства людей, хотя тесно с ними общается и даже занимает их тела — демоны только так могут покинуть подземное царство. Он тоже саркастичен и самокритичен, хотя и не в такой степени, как Киллербот. И он тоже постоянно анализирует себя в надежде удержать стабильность и найти своё место в меняющемся мире. Две сюжетные линии только подчёркивают изменения, произошедшие в Каи за долгие столетия. Но при этом он сохранил доброту и отвращение к бессмысленной жестокости — спасти маленькую незнакомую девочку для него не менее важно, чем помочь своей давней подруге.

    Основная же проблема романа в том, что в нём слишком много всего. Иерархи, Благословенные Бессмертные, Толкователи, ведьмы, демоны — и это не считая большого количества магических существ, от вампиров до дьяволят. Такое разнообразие и незнакомые термины путают до самого финала, особенно потому, что Уэллс даже не пытается ничего объяснить или выстроить структуру. Иногда это логично — если никто не знает, откуда пришли Иерархи и кто они такие, в их описаниях будут пробелы и неточности. Но то же самое происходит с изображением человеческих племён и государств. В определённые моменты создаётся впечатление, что перед нами набросок, эскиз цикла, который будет дополняться. Впрочем, есть надежда, что мир всё-таки будет раскрыт более полно, ведь несмотря на то, что изначально «Король ведьм» позиционировался как одиночный роман, сейчас Марта Уэллс пишет его продолжение.

    Итог: неплохое фэнтези с довольно высоким порогом входа. В части сеттинга пока больше вопросов, чем ответов, но приятный главный герой и увлекательный квестовый сюжет компенсируют запутанность лора.

    Слово творца

    Написание «Короля ведьм» было «освобождающим» опытом. Киллербот — это персонаж, у которого есть доступ к самым разным точкам зрения, поэтому мне нравилось писать только с точки зрения Каи. «Дневники Киллербота» также ограничены с точки зрения описания мира, а в «Короле ведьм» было много возможностей для создания живого мира и культуры вокруг Каи.

    — Почему все так боятся демонов?

    Каи фыркнул, хотя вопрос прозвучал совсем не смешно. Там, откуда он пришёл, никто не боялся демонов.

    — Мы не умираем.

    Даин выглядел так, словно с трудом сдерживал сомнения.

    — Это звучит как суеверие или легенды, которые смертные рассказывают друг другу, — проговорил Даин. — Откуда ты знаешь…

    Это уже слишком. Каи выхватил нож из руки Даина и глубоко рассёк своё запястье. У Даина отвалилась челюсть, когда на его глазах рана закрылась и даже кровь перестала течь. Плоть Каи вернулась на прежнее место, точно вода. Вскоре от раны осталось лишь красное пятно.

    Марта Уэллс «Король ведьм». История хорошего демона
    Стоит ли читать?
    Если любите традиционное приключенческое фэнтези и не боитесь недосказанностей, то вполне.
    Удачно
    раскрытие главного героя
    обилие интриг
    темп повествования
    Неудачно
    запутанная мифология
    непроработанный сеттинг
    7
    Оценка
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