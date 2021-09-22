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    #космическая опера #марта уэллс #роботы

    Марта Уэллс «Сетевой эффект»: саркастичный робот-спасатель на очередной миссии

    22 сентября 2021
    22.09.2021
    16387
    3 минуты на чтение
    #космическая опера #марта уэллс #роботы

    Киллербот оказывается в такой ситуации, в какую ни разу не попадал. Киборга вместе с Аменой, дочерью его нанимателя и практически друга доктора Мензах, похищают и переносят в отдалённую космическую систему. В самом похищении нет ничего удивительного, но сделал это ГИК — давно знакомый Киллерботу исследовательский корабль. Или только его оболочка, ведь системы ГИКа не отвечают на запросы Киллербота, а захватчики на корабле утверждают, что стёрли бота-пилота. Киллерботу придётся разобраться в происходящем, спасти Амену и других доброжелательных ему людей, противостоять инопланетной технологии, попытаться вернуть ГИКа. И понять, что он чувствует в связи со всем этим.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 1

    Martha Wells
    Network Effect
    Роман
    Жанр: космическая опера
    Выход оригинала: 2020
    Художник: В. Аникин
    Переводчик: Н. Рокачевская
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    «Дневники Киллербота», часть 5
    480 стр., 4000 экз.
    Похоже на:
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    «Сетевой эффект», уже получивший «Небьюлу» — 2020, «Локус» — 2021 и ставший финалистом «Хьюго» — 2021, — пятое произведение и первый роман Марты Уэллс в цикле про Киллербота, киборга-интроверта, взломавшего свой модуль контроля, чтобы не зависеть от прихотей клиентов-людей.

    Хотя география книги гораздо шире, чем в других произведениях цикла, история по-прежнему развивается на периферии и не объясняет, как устроено Корпоративное кольцо, главные станции и планеты. Места, где происходит действие, остаются разрозненными точками, не объединёнными в единую карту. Отчасти это объясняется тем, что мы смотрим на мир глазами Киллербота, который выполнял задания только на отдалённых планетах, а после освобождения старался не попадаться корпоратам на глаза. Тем не менее целостной картины иногда не хватает — надеемся лишь, что автор раскроет больше деталей в будущем.

    По сюжету роман во всех основных аспектах похож на предыдущие четыре повести. Недаром цикл построен по принципу приключенческого сериала вроде «Звёздного пути», который так любит главный герой и от которого всегда знаешь, чего ждать. Киллербот, как обычно, ироничен и мизантропичен, отрицательно относится к эмоциям, но готов сделать всё, чтобы защитить свою команду, а также других людей, увязавшихся с ним. Будет много взрывов, перестрелок, вирусных атак, полётов на космических кораблях и борьбы

    с корпорациями — типичная космоопера, но с очень приятными, располагающими к себе героями и ярко выраженным антикапиталистическим посылом. Хотя в середине сюжет немного проседает, в целом он развивается быстро и имеет несколько неожиданных поворотов.

    Притом «Сетевой эффект» можно рассматривать как переломный момент, последовавший за экспозицией в предыдущих повестях. Киллербот по-прежнему чётко отделяет себя от людей и гордится тем, что в своих оценках он гораздо логичнее и точнее. Но в этом романе грань максимально размывается, ведь Киллербот впервые испытывает настоящий нервный срыв из-за вероятной смерти своего друга — бота-пилота. Так он узнаёт, что тоже способен на чувства, и начинает пересматривать то, как воспринимает себя и свои отношения с другими. Благодаря тому, что не только жители станции «Спасение», но и члены экипажа ГИКа видят в нём равного, Киллербот решается на самый важный шаг в жизни, после взлома модуля контроля. А что будет за ним, мы узнаем в следующих томах, ведь Марта Уэллс уже подписала договор на три новые книги цикла.

    Итог: увлекательная космическая опера, герой которой саркастично шутит, в очередной раз спасает людей и планирует новую миссию. Мало чем отличается от предыдущих книг по стилю и сюжету, зато гораздо объёмнее — поклонники наверняка будут довольны.

    Слово творца

    Я почти не исследовала, как действует реальный ИИ. Практически весь мой опыт — из времён после окончания колледжа, когда я работала программистом и системным администратором, создавала базы данных и интерфейсы с базами данных для пользователей. <…> То есть раздражение от получения разных обновлений и от обновлений, которые все уничтожают, потому что ещё не доработаны, и описание того, как ИИ или любой интеллект будет взаимодействовать с базами данных, чтобы понять, что ему нужно делать и как организовать свои мысли, — все это результат моей работы программистом.

    Бывали у меня клиенты, требовавшие абсурдного уровня охраны. Причём абсурдного даже по моим стандартам, а ведь меня программировала компания, славящаяся паранойей и ксенофобией, которые ограничивает только бесконечная жадность. Бывали у меня и клиенты, считающие, что им и вовсе не нужна охрана, — ровно до того момента, пока их не сожрёт какая-нибудь тварь. Хотя это по большей части метафора. У меня высокий процент несъеденных клиентов.

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект» 1
    Марта Уэллс «Сетевой эффект»
    Стоит ли читать?
    Если понравились книги о Киллерботе и если любите динамичные космические боевики, то да.
    Удачно
    масштабная и динамичная история
    возвращение харизматичных персонажей предыдущих книг
    более глубокое раскрытие героев
    Неудачно
    самоповторы
    недостаточно проработанный сеттинг
    8
    Оценка

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