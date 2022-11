Марта Уэллс «Змеиное море»

Во втором романе цикла Марта Уэллс поддерживает высокую планку, взятую ранее. Все достоинства, которые полюбились читателям в первой части: яркий и необычный мир, герои с прописанными характерами и логичной мотивацией, увлекательный сюжет — характерны и для продолжения. В этот раз Марта Уэллс приглашает отправиться в путешествие по Трём Мирам и выйти за пределы общества раксура. Как в компьютерной игре, в главах постепенно открываются новые локации и новые расы: деревня мохнатых лесных кеков, оздоравливающих почву вокруг древа, прибрежные кеки-рыболовы, торгующие с водными странниками, необычными и пугающими морскими созданиями. Главным же событием для героев станет встреча с черепахой-левиафаном, морским чудовищем столь гигантским, что на его спине построен целый город.

Помимо стремления вернуть утраченное семя, одной из главных тем книги по-прежнему служит поиск своего места в обществе. Лун, выросший в одиночестве и привыкший самостоятельно заботиться о себе, не раздумывая присоединяется к королеве Нефрите, которая отправляется по следам похитителей, и его поступок становится камнем преткновения в его взаимоотношениях с другими раксура. От консортов не ждут активных действий. Это номинально полезные члены общества, как правило, избалованные и изнеженные. Но Лун определённо не соответствует такой модели поведения и, более того, не желает соответствовать. Ему нравится охотиться, он готов рисковать и проявлять инициативу, защищать свою жизнь и безопасность новых друзей и королевы. Подобная жизненная позиция создаёт множество неудобных ситуаций и ставит в тупик не только раксура Тумана Индиго, но и представителей соседнего двора Изумрудные сумерки.

Кроме того, в «Змеином море» Лун ощутимо взрослеет эмоционально. Ему больше не приходится лгать окружающим во имя собственного спасения, но гораздо сложнее герою избавиться от привычки лгать самому себе — о том, чего он на самом деле хочет от жизни, и о том, как отчаянно он одинок. Ему определённо помогают романтические отношения, которые он и Нефрита неторопливо выстраивают. И тут вновь, как и в «Облачных дорогах», проявляется интересное смещение гендерных ролей. Общество раксура не патриархально. Королевы, несмотря на красоту и репродуктивные возможности, всё же играют ведущую, главенствующую роль как в общественных вопросах, так и в личных.

Пожалуй, единственным недостатком «Змеиного моря» можно назвать то, что автор по-прежнему не уделяет достаточно «экранного времени» описанию магии, хотя чародеев здесь становится больше. Магистры из города на спине левиафана окружают свои башни энергетическими барьерами, повелевают кровожадными монстрами, телепортируются и даже оживляют мёртвых. Но при этом никто из героев не задаётся вопросами о том, что есть магия и почему кто-то умеет ей пользоваться, а кто-то даже не подозревает о её существовании.

В конце «Змеиного моря» кажется, что сюжет, начатый в «Облачных дорогах», подходит к логическому завершению. Хотя в мире, созданном Мартой Уэллс, безусловно, хватает места для новых историй, эти две книги читаются как самодостаточная дилогия. Впрочем, теперь, когда мы знаем, что цикл завершён и у автора есть ещё три книги, остаётся только с нетерпением ждать, когда остальные части переведут на русский.

Итог: продолжение цикла будет интересно тем, кто оценил «Облачные дороги» и ждёт возвращения в общество крылатых оборотней, хочет узнать о новых приключениях знакомых героев и увидеть, как расширилась география Трёх Миров.

Что дальше?

В серию «Книги Раксура» входят семь книг: уже изданные на русском «Облачные дороги» и «Змеиное море», романы The Siren Depths, The Edge of Worlds и The Harbors of the Sun, два опубликованных сборника рассказов, а также множество небольших зарисовок, выложенных автором лишь на сервисе Patreon.