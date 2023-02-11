«Ничего не понимаю»: читаем комикс «Приключения Колобков» про братьев Пилотов

У нас на сайте — отрывок из переиздания легендарного комикса про братьев Пилотов «Приключения Колобков»! В сборник вошла знаменитая история про похищение слона, а также новые истории, которых не было ни в оригинальном мультфильме, ни в его продолжениях.
Комикс выпускает издательство «Альпака» — впервые в твёрдом переплёте. С его разрешения публикуем 20-страничный отрывок на сайте.
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