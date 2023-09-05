Работа в Перекрестке: путеводитель по миру Дарьи Бобылёвой «Магазин работает до наступления тьмы»

В Букмейте вышел второй сезон сериала Дарьи Бобылёвой «Магазин работает до наступления тьмы». Заключительный эпизод стал доступен 29 августа. Критик Анастасия Шевченко представила себя одним из героев, незадачливым блогером Славиком, и составила настоящий путеводитель для тех, кто хочет задержаться в тех мирах подольше или только решает, рискнуть туда сунуться или нет.

Партнёрский материал при поддержке Букмейт

…В начале ХХ века человечество было настолько озабочено своими катастрофами, что не заметило, как в их вселенную стали просачиваться духи из других измерений. Привычный мир незаметно для людей расслоился на множество параллельных реальностей. Постепенно духов и наделенных паранормальными свойствами артефактов, гуляющих из слоя в слой, стало так много, что возникла необходимость их сдерживать и регулировать. На изолированных перекрестках в разных слоях появились особые антикварные лавки, собирающие волшебные (и довольно опасные) предметы и контролирующие духов. Уже в наши дни в один из таких магазинчиков в Московском перекрестке заглядывает тридцатилетний Славик, инфантильный и непутевый блогер, который еще не подозревает, что обладает редким даром духовидения…

Работа в Перекрестке (не супермаркет)

Памятка для сотрудника паранормальной лавки

Читай, юзернейм, и мотай на ус, или что там у тебя: все, что ты видишь вокруг, — не то, чем кажется. И совы, кстати, тоже. Не верь ни глазам своим, ни ушам, ни даже снам. Особенно снам. Во сне тебя тепленького схавать и подчинить проще всего. В общем, комрады, собрал тут весь свой ценный опыт в один файл. Так сказать, «Мракобесие для чайников», или «Руководство для онейронавта по жизни», короче, мое дело предупредить. Это первый драфт, пособие все еще дополняется и улучшается. Dukchoboretz • 2 дня назад Креационисты вошли в чат. Топикстартер не знает, что онейронавтика — псевдонаука об осознанных сновидениях, а туда же. Где админ? UmniZZa [10.08.2023 21:01] *ROFL* ЖЕНИЧЬКА [10.08.2023 21:03] во3можно∞во3можно∞во3можно каждыї любої)))))) небудет болЬ))) Пикейный Паввлин [10.08.2023 21:10] Крум у нас бло-о-о-гир MaTiLdA [10.08.2023 21:16]

Памятка не в себе

Пособие для начинающего духовидца

(под ред. Славика aka Dukchoboretz)

Автор считает себя обязанным предупредить о том, что изложенное ниже есть обобщение его личного опыта. Некоторое время назад проводя специальное расследование, он, то есть я, под прикрытием устроился на работу в Магазин паранормального антиквариата. С того момента в его, то есть мою, жизнь вошли монады и бесомраки, он, то есть я, стал опытным путешественником по слоям реальности, научился осознанным сновидениям, смог улавливать мельчайшие колебания пространства и повелевать ду́хами, но в начале пути совершил ряд досадных ошибок, которых можно избежать, если следовать моей инструкции.

Глоссарий

Адана («повелеваю») — комрад, крепко-накрепко выучи это слово. Монады не могут его ослушаться, а тебе пригодится в патовой ситуации.

Апекехана — я сначала думал, что это что-то типа «алоха», «късмет» или «шит хэппенс», знакомые монады часто повторяют это слово. По ходу, это все вместе.

Вещи не в себе — не имеющие коммерческой ценности артефакты, любые предметы, обладающие паранормальными свойствами от убийственных до суггестивных. Могут быть паразитами либо медиумами. Необычные свойства приобретаются и усиливаются при переходе между слоями.

Второжитель — получивший второй шанс на существование духовидец, укротитель монад, смотритель перекрестка, живой и неживой одновременно. Обладает врожденной способностью различать духов — от 3 до 10 категорий. Некоторые способны наладить психическую связь с легким духом. Есть мнение, что вторая жизнь — сомнительный бонус к паранормальным способностям, некоторые предпочитают безумие или естественную смерть. Или неестественную, тут уж как пойдет.

Духовидец — тот, кто видит духов и бесов (так себе зрелище, но развидеть уже не удастся). Умеет находить двери в портал, ведущий в другой осколок (см. дверь, портал и осколок).

Дверь, или дыра — прореха в ткани реальности, чем больше вещей не в себе, тем шире дверь. Чем шире дверь — тем больше мигрантов просочится в слой. Чем больше мигрантов, тем короче срок жизни осколками (см. осколок).

Землеройка (разг.) — одержимый коллекционер вещей не в себе. Интуитивно разыскивает нужные, но гребет все подряд, ценности и опасности артефакта не различает.

Кадавр — (зд.) человеческое тело, предназначенное для вселения духа. Считается, что из духовидцев выходят хорошие кадавры.

Крум (груб.) — носитель эмоций, по сути, подножный корм для монад.

Монада, или легкий дух — бесплотный сноходец, питается вызванными эмоциями, чаще негативными; пойманный легко транспортируется в теле Felis catus (кошка обыкновенная), способен к приручению, обучаем. Пользуется человеческим телом как скафандром (см. кадавр). Нестабилен, нелоялен, непредсказуем (см. раздел Техника Безопасности). Гарантия повиновения монады — ее частица, заключенная в флакон уранового стекла, владелец склянки рулит. Немного светятся изнутри. Путешествуют между слоями. Называют себя гахэ.

Осколок, или слой — одна из реальностей, существующих одновременно. Есть версия, что могущественный дух (некая сверхмонада) пытался пробиться в людской мир, который, не выдержав энергетического удара, расслоился на множество сущностей (по другой версии, треснул. См. Феномен сверхмонады).

(прим. авт. — Автор данной памятки, к слову, родом из осколка, в котором была пандемия. Если в вашем осколке над Московским Кремлем завис дирижабль, стукните мне в личку, пожалуйста, — @Dukchoboretz, надо кое-что выяснить).

ПАВВЛИН — интернет-сообщество «Противодействие Агрессивному Внешнему Воздействию, Локальному И Неограниченному». Держитесь от них подальше: упоротые сектанты.

Перекресток — небольшая контора в ведомстве Начальства, управляется второжителем; изолированный пункт сбора паранормальных артефактов для сдерживания расширения дыр (см. вещи не в себе, двери, порталы).

Портал — дыры в ткани реальности. Необязательно место перехода между слоями, но и оно тоже. ВАЖНО: опасно для жизни, неопытного духовидца может разрубить пополам.

Спиритус гравис, или тяжелый дух (он же бесомрак) — дух тупой, агрессивный, без кадавра долго не проживет. Вселяясь в человека, полностью подчиняет себе его волю, уничтожает его и окружающих. Приручению не поддается. Погибая, превращается в лужу, источая землистый аромат.

Феномен сверхмонады — эта статья в стадии разработки. (См. Осколок.)

Второжители и их иерархия

Всякому духовидцу приходится опасаться бесомраков и монад, но в не меньшей степени рекомендуется остерегаться второжителей. Они составляют могущественную и беспощадную организацию со сложной бюрократической системой, обширными архивами и практически безграничной властью. Мы называем их Начальство. Главный офис находится в Берлинском перекрестке.

Иерархия проста:

Начальство почти никто не видел (и слава Богу, я считаю).

Посланники Начальства — выглядят как спецагенты (невыразительные лица, незапоминающиеся черты), носят кольца-печатки с вензелем Начальства как знаки отличия: чиновники рангом выше — золотые, рангом ниже, предположительно, оперативники, — серебряные.

Второжители, отвечающие за контору на перекрестке, носят только свой крест, как пошутила бы товарищ второжительница Варвара Спиридоновна.

Контактные лица

В какой-то момент духовидцу придется выйти на связь с тем, кто возьмет на себя роль наставника, но не сдаст Начальству, объяснит, что к чему, может быть, подарит какую-нибудь занятную вещь не в себе. Мои доверенные лица и, можно сказать, друзья некогда сформировали костяк московского перекрестка (в слое с дирижаблем, евпочя).

Главным экспертом, наиболее досконально изучившим феномен слоев и духов, я, за неимением других данных, на данный момент считаю себя — Славик для своих. Контакты и активные ссылки можно посмотреть в моем профиле.

Хозяин — то ли Петр, то ли Павел, никак не запомню, но он и не отзывается. Представительный господин, попавший прямиком из начала ХХ века в наши дни — сохранил манеры, цитирует футуристов, интеллигентный, несколько рассеянный человек. Лайфхак: хотите особо расположить его к себе для непринужденной беседы — прихватите с собой коробочку конфет «Пьяная вишня».

Женечка — скорее всего, ангел. Возможно, крикс (сгусток чистого звука). Общается с помощью подручных средств — рекламных плакатов и билбордов, обложек книг, объявлений. Добрый и заботливый. Т. е. добрая и заботливая. Т. е. неважно. Женечка — топ, но собеседник так себе.

Матильда — монада, рыжая бестия, фурия, гарпия, опасная и необходимая в любом беспокойном хозяйстве. Игнорирует боль, выносливая, изобретательная в психологических пытках. Очень грубая, постоянно обзывается, буллит интеллигентных сотрудников и дерется. Может оторвать голову, но лучше не проверять. Обращаться к ней советую в самом крайнем случае. Но всегда есть шанс подружиться (особенно когда она сытая).

В самом крайнем случае зайдите к начальнику районного отделения полиции товарищу Полоротову Захару Семеновичу. Деталей не раскрывайте, намекните, что вы друг Хозяина и Моти (ВАЖНО: Матильду Мотей ни в коем случае не называть. См. пункт «Матильда»).

Настоятельно рекомендую Захолустный перекресток в подмосковном городе Химки. Обратитесь к товарищу второжительнице Варваре Спиридоновне — духовидец с большим стажем и опытом, управляется с тремя монадами разом (немного авторитарная, но если вы скучаете по бабушке…)

Отметки на карте осколочного мира

(название рабочее)

Москва 1 (маркер: дирижабль над Кремлем) — моя несовершенная родина. Старые добрые дефолты, пандемии, гречка по 200 рэ килограмм, хипстеры и домашние сырники. Здесь находится Московский перекресток. Если у вас есть вещи не в себе, коллеги помогут пристроить.

Москва 2 (маркер: Гречневый рынок) — относительно безопасный осколок, если в него не соваться вообще. Много духов-мигрантов. Недорогие, но надежные смартфоны.

«Почта ду́хов» — миленькое питейное заведение, но вообще это пункт сбора гахэ-мигрантов, где можно обратиться за помощью. Небезвозмездной, разумеется.

Семичасовой осколок — пустыня погибели: одна звезда, не рекомендую к посещению. Но можно перекантоваться между делом, чтобы ненадолго пропасть с радаров.

Захолустные Химки — ладно, не такие уж захолустные, зато Начальство смотрит сквозь пальцы на происходящее. Место скучное даже для бесомраков, поэтому относительно безопасное.

Избранные вещи не в себе

Чугунная пепельница в виде ежика — похожую подчиненные приобрели в подарок тов. Полоторову. Свойства до конца не выяснены, просто прикольная.

Старинные часы-луковица — сбивают хронотоп, возвращают в прошлое. Сводят с ума своим тиканьем.

Телефонная книжка с олимпийским мишкой — можно звонить по вписанным номерам и звонить умершим. Но не нужно.

Раковина с берега Черного моря — издает звуки прибрежных волн, возвращает детские воспоминания. Вызывает неконтролируемое желание петь песни у костра и отдавать пионерский салют.

«АЛЬБОМЪ» — антикварный девичий дневничок с сентиментальными стишатами. Убивает наповал.

Техника безопасности

Лучшей рекомендацией было бы не видеть духов и не бродить по осколкам, но это не вариант, если вы одарены сверхспособностью. Поэтому придерживайтесь советов и будьте всегда осторожны.

Носите с собой танжериновое масло — духи и бесы его боятся как черт ладана.

Склянка с частицей (сердцем) монады — средство шантажа и манипуляции. По возможности, раздобудьте и держите при себе.

Помните про заклинание «адана».

Список контактных лиц лучше выучить наизусть, с собой не таскать.

Опасайтесь безэмоциональных людей с кольцами-печатками. Это не люди.

Опасайтесь хихикающих людей с лицами-рыльцами. Это не люди.

Опасайтесь людей со светящейся в области ключиц кожей. Это не люди.

Вообще, комрады, не выходите, не совершайте ошибку, etc.

И помните: небо врет.

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