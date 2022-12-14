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    #Ребекка Роанхорс #эпическое фэнтези

    Ребекка Роанхорс «Чёрное солнце». Интриги и монстры священного города

    14 декабря 2022
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    14.12.2022
    22024
    3 минуты на чтение
    #Ребекка Роанхорс #эпическое фэнтези
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 4

    Из далёких земель Обреги в священный город Тову плывёт на праздник конвергенции слепой Серапио, не снимающий чёрного балахона. Кораблём управляет Ксиала, женщина из народа тиков, которая поёт подобно сирене и в минуту смертельной опасности оборачивается в морское создание. А саму Тову, оплот жречества, раздирают распри между кланами Созданных небесами. Жрица солнца Наранпа, высшая среди всех наблюдателей Товы, пытается отринуть старые устои и не подозревает, что её окружают предатели. Если и сможет забытый бог-Ворон вернуть себе былое величие, то только в день конвергенции, когда солнце и луна выстраиваются в один ряд точно над священным городом. Именно в этот день все нити свяжутся воедино.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 4

    Rebecca Roanhorse
    Black Sun
    Роман
    Жанр: эпическое фэнтези
    Выход оригинала: 2020
    Художник: Джон Пикасио
    Переводчик: К. Янковская
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    Возрастной рейтинг: 18+
    544 с., 4000 экз.
    «Между землёй и небесами», часть 1
    Похоже на:
    Марта Уэллс «Облачные дороги»
    Шелли Паркер-Чан «Та, что стала Солнцем»

    Коренная американка Ребекка Роанхорс продолжает сочинять фэнтези в аутентичном сеттинге. Уже её дебютный роман «След молнии» был обласкан критиками, хотя читатели по большей части оказались недовольны слабой логикой построения сюжета. Сделав выводы, автор открыла новый эпический цикл, в этот раз вдохновлённый культурой не индейцев навахо, а их южных соседей — ацтеков и майя.

    «Чёрное солнце» начинается мощно и жестоко. Описание солнечного затмения (во время которого мать сначала одурманивает своего сына, а затем собственными руками зашивает ему веки) затягивает с первых строк и бьёт читателя под дых. Сложно представить, чем можно будет удивить после подобного. Впрочем, похоже, что Роанхорс и не ставит перед собой такой задачи. Дальше история течёт плавно и медитативно, поражая воображение лишь подробными описаниями непривычного быта. Читатели бродят мимо стел, увенчанных головами ягуаров, вдыхают запах свежевыжатой папайи и разглядывают персонажей, которые носят украшенные кусочками слюды причёски, одеты в облегающие платья из шкуры пантеры и в блестящие накидки из вороньих перьев.

    Бонусом «Чёрного солнца» служит неоднозначность всех героев — ни на кого из них нельзя навесить ярлыки «злодей», «спаситель» или «невинная жертва». Под каким углом ни взглянешь, мотивы поступков героев логичны и понятны, и если не благородны, то как минимум оправданы в сложившихся обстоятельствах.

    Сочные описания сменяются поочерёдно двумя основными линиями, которые в конце книги сводятся автором воедино. Накаляющуюся обстановку в Тове мы видим глазами Наранпы, жреца солнца, и от лица Око, сына почившей матроны клана Воронов.

    Причём образ Наранпы выписан автором несколько странно. Дело в том, что жрица Солнца — высшая должность среди Наблюдателей, и предполагается, что человек, достигший такого высокого положения, должен знать толк в политических играх. Но Наранпа на удивление кажется невероятной простушкой. Большую часть времени она пребывает в недоумении от происходящего вокруг, не понимая, кому можно доверять в собственном окружении. Даже Око, который оказывается неожиданно выдернут из расписанной по часам жизни курсанта военной академии и затянут в водоворот беспорядков, ориентируется в событиях лучше верховной жрицы.

    Другое дело — Серапио, аватар бога Ворона и сосуд для его тёмной силы. Он ослеп в двенадцать лет и жил вдали от основных торговых путей Меридиана, но тем не менее прекрасно подготовлен к возложенной на него миссии. Для человека, впервые оказавшегося так далеко от дома, и тем более незрячего в общепринятом смысле слова, он отлично разбирается в ситуациях, в которые попадает, отыскивая наиболее удачные выходы из них. То же можно сказать и о Ксиале: она, словно трикстер — спутник героя, всегда выходит сухой из воды, что звучит особенно иронично в отношении дитяти Моря.

    Особую изюминку миру романа придают гигантские разумные животные Товы — по одному тотемному виду на каждый класс Созданных небесами: беркуты, водяные змеи, водомерки и вороны. На страницах книги мы встречаемся лишь с последними двумя тотемами, и остаётся надеяться, что Роанхорс не обойдёт вниманием эту перспективную тему в последующих частях трилогии.

    Итог: роман определённо оценят любители глобальных эпических историй, в которых большое внимание уделено политике, необычной религии, оригинальным нюансам культуры и быта.

    С корабля на бал

    Собрав целый букет номинаций на престижные литературные премии («Хьюго», «Небьюла», «Локус»), роман «Чёрное солнце» сразу же заинтересовал продюсеров телеканала AMC, который в декабре 2021 года анонсировал планы по экранизации. Отвечать за грядущий сериал будет Анджела Канг, известная как шоураннер «Ходячих мертвецов».

    …Пророчества всегда сбываются не так, как полагается. Они обещают, что придёт спаситель, а он кончает тем, что пожирает младенцев, или пинает щенков, или ещё чем-нибудь в этом роде, а глупец, получивший это пророчество, всегда кончает смертью. Кроме того… <…> Пророчества — питательная среда для авантюристов. Оправдание плохих поступков. Им нельзя доверять.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2022 4
    Ребекка Роанхорс «Чёрное солнце»
    Стоит ли читать?
    Да, если любите эпическое фэнтези в детально проработанном экзотическом сеттинге.
    Удачно
    проработанный, колоритный сеттинг
    нет однозначно положительных и отрицательных героев
    гигантские разумные животные-тотемы
    Неудачно
    неторопливый ход сюжета после мощной завязки
    недостаточно глубокое погружение в заявленную мифологию
    8
    Оценка

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