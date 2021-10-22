Ребекка Куанг «Пылающий бог»

Несмотря на власть над огнём Феникса, Фан Рунин всегда была лишь инструментом в руках других людей. И каждый раз расплачивалась за это ранами — физическими и душевными. Она сражалась всю взрослую жизнь — сначала против мугенцев, затем против сородичей-никанцев в гражданской войне, которой воспользовались геспарианцы. Рин уже не очень-то представляет себе жизнь вне войны.

Rebecca Kuang

The Burning God

Роман

Жанр: ориентальное фэнтези, гримдарк

Выход оригинала: 2020

Художник: Alibi

Переводчик: Н. Рокачевская

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021

640 стр., 6000 экз.

«Опиумная война», часть 3

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В течение всего цикла «Опиумных войн» Ребекка Куанг рассматривала войну с разных точек зрения, в разных аспектах и на разных этапах. От внутренних столкновений до реакций на вторжение, от мобилизации народа до последствий войны, от дружбы до смертельной вражды. Однако в финальном романе трилогии автор переходит от описания сражений (хотя они здесь есть) к отображению их последствий: дефицита еды, вынужденной миграции, психических травм выживших, отсутствия жилищ…

Рин пытается разбить армию бывшего наместника Инь Вайшры, объединившегося с геспарианцами, но вскоре обнаруживает, что в этой войне союзники мешают чуть ли не больше, чем противники. Местные партизаны отказываются выполнять её приказы, а другие полководцы считают её неопытной малолеткой, которой нельзя доверять командование. Они отчасти правы — у Рин действительно нет опыта руководства большой армией, а силы врага слишком велики. Кроме того, у противостоящей стороны есть как технические (дирижабли, огнестрельное оружие), так и магические преимущества.

Что делать, если тебя превосходят по всем пунктам? Рин освобождает силу, запертую когда-то императрицей Дацзы, хотя сила эта, может, даже хуже интервентов и сулит куда более страшное будущее. Девушка обращается к ней, только чтобы ещё раз убедиться, что нельзя доверять богам. У стихии свой путь и своя страсть, и с людскими они совпадают только временно.

Сюжет «Пылающего бога» следует привычной для цикла схеме: доверие Рин снова предают, герои оказываются совсем не теми, кем представлялись, а война по-прежнему отвратительна. Но в этот раз писательница обыгрывает классический китайский роман «Речные заводи», естественно, деромантизируя его героев. Куанг ещё сильнее смещает фокус с внешних событий на внутренние, но сражений и экшена меньше не стало. В последнем романе трилогии трансформация Фан Рунин завершается — она продолжает традиции, установленные Красным Императором и императрицей Су Дацзы. Рин научилась предавать и убивать союзников раньше, чем это сделают они, научилась обманывать и запугивать противника, что приносит ей победу. Однако героиня окончательно обращается в чудовище.

Один из главных вопросов, который ставит роман, заключается в следующем: может ли человек, не видевший ничего, кроме войны, крови и предательства, править в мирное время? А если этот человек юн, не имеет опыта административной работы и окружён врагами и разрухой? Считается ли вообще война завершённой, если враг не уничтожен, а только отступил за пределы страны? Да, Рунин пытается одержать победу и на «мирном фронте», и Куанг умудряется заставить читателя сочувствовать теперь уже откровенной злодейке. Но чем больше Рин старается, тем становится очевидней, что она стала одним из тиранов, которых когда-то презирала.

Итог: «Пылающий бог» — своего рода ответ на вопрос о том, откуда берутся жестокие диктаторы, как формируется их личность. Несмотря на торопливую и оттого смазанную концовку, ответ получился вполне убедительным и достойно завершил отличную трилогию.

Слово творца Мой подход состоит в том, чтобы не изображать Рин чудовищем. На мой взгляд, даже к таким страшным историческим фигурам, как Мао Цзэдун, не стоит относиться как к монстрам. Притом что Мао Цзэдун и ему подобные совершали ужасные дела, мне кажется, что называть этих людей социопатами, объясняя тем их поступки, слишком банально. Разумнее будет понять, отследить, почему они принимают такие решения. Они заботятся о своём народе, хотят помочь ему, но, несмотря на это, идут на чудовищные шаги — вот что интересно анализировать.

В недрах её разума приоткрылась пропасть вины, давнишняя спутница Рин.

Рин отбросила эти мысли.

Она проделала огромную работу, похоронив воспоминания, ведь только так могла сохранять здравый рассудок. Она напомнила себе, что детей тоже можно убивать. Даже мальчишки могут быть чудовищами.