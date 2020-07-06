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    #подростковая фантастика #постапокалипсис #рецензии на книги #технофэнтези

    Ребекка Роанхорс «След молнии». Фэнтезийный постапокалипсис в духе «Безумного Макса»

    6 июля 2020
    Евгения Сафонова
    06.07.2020
    14648
    3 минут на чтение
    #подростковая фантастика #постапокалипсис #рецензии на книги #технофэнтези

    Юная Мэгги Хоски пережила потоп, из-за которого две трети Северной Америки оказались под водой. Мэгги осталась сиротой и теперь выживает на просторах постапокалиптического мира, промышляя охотой на чудовищ: тех после катастрофы объявилось немало. Ей помогают мистические силы родного клана, в минуты опасности превращающие девушку в идеальную убийцу. Но однажды Мэгги сталкивается с монстром, которого прежде никогда не видела, и начинает подозревать, что этих тварей создают люди…

    Ребекка Роанхорс «След молнии». Фэнтезийный постапокалипсис в духе «Безумного Макса»

    Rebecca Roanhorse
    Trail of Lightning
    Роман
    Жанр: постапокалиптическое технофэнтези
    Художник: И. Косулина
    Переводчик: М. Сороченко
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    416 стр., 3000 экз.
    Похоже на:
    Сьюзен Коллинз, цикл «Голодные игры»
    фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

    «След молнии» стартует стремительно и брутально, тут же закидывая читателей в кровавые будни охотницы на чудовищ. Текст затягивает с первых строк лихим экшеном и чарующей атмосферой мира, пропитанного колоритом индейского фольклора.

    Не сказать, что Роанхорс устраивает по своей вселенной подробную экскурсию: повествование несётся вперёд скорее междугородним экспрессом, чем туристическим автобусом. Но по дороге взгляд выхватывает тот или иной фрагмент реальности за окном — и этого вполне хватает, чтобы составить цельную картину. Привычные атрибуты постапокалипсиса вроде анархии и климатических аномалий, нехватки еды и воды соседствуют здесь с духами из мифологии навахо, призраками и сверхъестественными способностями.

    Герои цепляют не меньше. Поразительно объёмными их портреты не назовёшь, но к ним привязываешься достаточно быстро и крепко, чтобы во время очередной передряги переживать за них всей душой. Прежде всего сочувствуешь самой Мэгги — одинокой девочке, пережившей в детстве немало ужасов и привыкшей считать себя хуже, чем она есть. Она живёт в брошенном трейлере, рассекает по опустевшим дорогам на олдскульном грузовике и ходит в куртке, постоянно изгвазданной в чужой крови. Она отлично разбирается в ножах и пушках, но не в косметике. И ей проще отправить кого-то в нокаут, чем кому-то довериться.

    Конечно, в напарники боевитой героине выдают парнишку, который на первый взгляд крутым совсем не кажется. Щёголь Кай очаровывает с первого появления, как и должно романтическому герою, и, хотя он разбирается в моде получше многих девушек, в нём нет ни капли приторности. Улыбчивый и бойкий, он отлично оттеняет суровую Мэгги, а вместе они воплощают классическую, но рабочую схему «единства противоположностей»: дуальности света и тьмы, жизни и смерти. Второстепенные персонажи не отстают — трикстер Койот, дедушка Тах и брутальный гей Клайв мигом западают в душу.

    К сожалению, к середине романа на первый план вылезает негатив — например, становится заметно, что сюжет рассыпается карточным домиком. Герои прыгают из локации в локацию по квестам, словно в игре, частенько забывая о конечной цели путешествия. Прописать злодеям внятную мотивацию автор тоже не потрудилась. Ружья, повешенные на стену, так и не стреляют. Штампованные сюжетные повороты предсказываешь задолго до того, как они намечаются, а твисты угадываешь куда раньше, чем героиню настигает шокирующее прозрение. Любовный треугольник выскакивает под конец так резко, что практически бьёт по лбу. От финальной схватки и вовсе веет дешёвой театральщиной: заглавная троица долго и упорно выясняет отношения на поле боя, пока остальные вежливо слушают. А плохих парней побеждают так легко, что это выглядит как соло на рояле в кустах.

    Впрочем, если не ждать от «Следа молнии» ничего, кроме чистого развлечения, есть все шансы получить от книги удовольствие. И желать продолжения: сюжетная арка к концу благополучно завершается, но это не мешает истории оборваться на интригующей ноте.

    Итог: слабая по части логики и построения, но бодрая и увлекательная история, которая разворачивается в очень колоритном мире, пропитанном атмосферой мифологии навахо и немножко — «Безумного Макса». Такого постапокалипсиса вы точно ещё не видели.

    Как Локи, только лучше

    Койот, который играет в книге немаловажную роль, — важная часть мифологии индейцев навахо (да и не только их). В легендах он обычно выступает в роли местного Локи, трикстера, который решает проблемы путём обмана и мошенничества. Правда, в отличие от Локи, Койот скорее положительный персонаж. Когда же европейцы стали теснить коренные народы Америки, ему и вовсе досталась роль защитника аборигенов: даже сейчас навахо сочиняют сказки о том, как этот дух обманывает «бледнолицых», которые жаждут заполучить земли или знания индейцев.

    Нейзгани однажды сказал мне, что зло — это болезнь. Он объяснил, что может видеть его в людях, как заразу. Что билигааны ошибались, и зло — это не какое-то там духовное понятие или деяния плохого человека. Нет, оно вполне реально, существует физически и напоминает инфекционную болезнь. Злом можно заразиться, если что-то злое попадает внутрь. А оказавшись внутри, оно начинает управлять человеком. Заставляет творить ужасные вещи. Уничтожать то, что было дорого. Причинять боль окружающим и в конце концов убивать. Когда такое случается, человек рискует превратиться в еще одного монстра.

    Ребекка Роанхорс «След молнии»
    Стоит ли читать?
    Если любите постапокалипсис и девушек с пушками наперевес, а ещё готовы простить сюжетные огрехи ради интересного сеттинга, — вполне.
    Удачно
    колоритный индейский сеттинг
    харизматичная главная героиня
    симпатичные персонажи
    Неудачно
    предсказуемость
    злодеи без внятной мотивации
    7
    Достойно

    Отрывок из книги

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    Евгения Сафонова
    Писатель, геймер, музыкант, злая бука. Давно и безнадёжно подсела на сказки, преимущественно недобрые.

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