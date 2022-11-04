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    #альтернативная история #научная фантастика #Роберт Чарльз Уилсон

    Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния». А что, если бы Европа исчезла?

    4 ноября 2022
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    04.11.2022
    1372
    3 минуты на чтение
    #альтернативная история #научная фантастика #Роберт Чарльз Уилсон

    В 1912 году происходит так называемое Чудо — на месте Европы, активно готовящейся к войне, вдруг возникают джунгли, а люди и города исчезают (реки, горы и береговая линия остаются на месте), причём растения и животные нового континента все до единого оказываются опасными для людей. Наука и религия наперебой пытаются объяснить произошедшее, а Америка, новый лидер человеческой цивилизации, пытается колонизировать Европу, которую теперь называют Дарвинией.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 2

    Robert Charles Wilson
    Darwinia
    Роман
    Жанр: альтернативная история
    Выход оригинала: 1998
    Художник: Джим Бёрнс
    Переводчик: И. Тетерина
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022
    Серия: «Звёзды новой фантастики»
    Возрастной рейтинг: 16+
    448 с., 4000 экз.
    Похоже на:
    Артур Конан Дойл «Затерянный мир»
    фильм «Матрица» (1999)

    Альтернативная история чаще всего отвечает на один-единственный вопрос: «А что, если?.. » В «Дарвинии» автор ставит ещё и вопросы «а как так вышло?» и «а что дальше?». Он рассказывает нам об альтернативной истории Европы, определяет причины происходящего и варианты развития событий, причём как на «новом» пути, так и на том, который мы привыкли считать истинным.

    Американский фотограф Гилфорд Лоу, ровесник XX века, оставив жену и дочь, присоединяется к экспедиции, исследующей новый континент и собирающей образцы. И первая часть романа, которая рассказывает об этой экспедиции, невероятно хороша. Она напоминает о произведениях Конан Дойла, Жюль Верна и других приключенческих романах конца XIX века, потому что неспешно описывает новый чудесный континент, необычные растения и странных животных (например, шестиногих, явно позаимствованных у Берроуза), содержит интересные размышления о Творце и творении, вводит восхитительных персонажей — особенно выделяется Финч, суровый начальник экспедиции, светило «Ноева натурализма».

    Но постепенно происходящее в экспедиции становится всё страньше и страньше, а в романе появляются короткие интерлюдии, посвящённые конфликтам космического масштаба. И в какой-то момент стилизованные приключения начала XX века превращаются в дикий фантастический боевик 1990-х, обильно приправленный параллельными мирами, медиумами, призраками, инопланетянами, жизнью после смерти, эсхатологией и экстрасенсорикой, причём финальная битва (буквально между добром и злом) кажется почти карикатурной. В последней четверти книги автор перескакивает вперёд на двадцать пять, а затем ещё на двадцать лет. Появляются новые персонажи, которых убивают слишком быстро, так что читатель не успевает испытать к ним никаких чувств. Злодеи так никогда и не приобретают хоть какие-то человеческие черты, на фоне вселенской битвы более мелкие сюжеты теряют всякий смысл, а персонажи в целом (даже те, что с самого начала были картонными, включая, к сожалению, и самого Гилфорда Лоу) бледнеют. Разгадка же тайны Чуда, которая в момент выхода романа в 1998 году была оригинальной и яркой, в наши дни выглядит довольно банальной.

    Итог: роман с интересным сеттингом, отличной завязкой и великолепным началом, постепенно превращающийся в сборник дешёвых научно-фантастических клише. Впрочем, размышления автора о теории эволюции Дарвина (в некотором смысле роман посвящён ей) и об отношениях науки и религии весьма интересны.

    Развитие идеи

    Многие из идей, концепций и тем «Дарвинии» Уилсон переосмыслил в романе «Спин» (2005), своём главном шедевре. Так что «Дарвинию» стоит рассматривать скорее как испытательный полигон, этап в творчестве значительного писателя или даже вовсе как игрушку. Кстати, в том же 2005 году вышла компьютерная игра Darwinia, где были переработаны мотивы книги.

    — Сэр, — спросил он, — что вы об этом думаете?

    — Я понятия не имею, что об этом думать, мистер Бакли. — Дорого бы дал капитан за то, чтобы вообще не увидеть этой диковины. — Похоже на… Ну, в общем, на какого-то червя.

    Существо и в самом деле было суставчатым, кольчатым, как червь. Но назвать его червем означало допустить существование червя настолько огромного, что он мог бы проглотить трубу «Орегона». И уж точно никакой червь не похвастается наличием рваных кружевных отростков — плавников? жабр? — вроде тех, что торчали из этой туши на равных расстояниях друг от друга. Да и окрас, густо-розовый и маслянисто-синий, как у утопленника… И голова… Конечно, если эту острозубую и безглазую утробу можно назвать головой.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 2
    Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния»
    Стоит ли читать?
    Как предтечу многих тенденций современной НФ — вполне.
    Удачно
    размышления о науке и религии
    первая половина романа
    язык
    Неудачно
    вторая половина романа
    смешение жанров
    8
    Оценка

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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