Роберт Чарльз Уилсон «Дарвиния»

В 1912 году происходит так называемое Чудо — на месте Европы, активно готовящейся к войне, вдруг возникают джунгли, а люди и города исчезают (реки, горы и береговая линия остаются на месте), причём растения и животные нового континента все до единого оказываются опасными для людей. Наука и религия наперебой пытаются объяснить произошедшее, а Америка, новый лидер человеческой цивилизации, пытается колонизировать Европу, которую теперь называют Дарвинией.

Robert Charles Wilson

Darwinia

Роман

Жанр: альтернативная история

Выход оригинала: 1998

Художник: Джим Бёрнс

Переводчик: И. Тетерина

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2022

Серия: «Звёзды новой фантастики»

Возрастной рейтинг: 16+

448 с., 4000 экз.

Похоже на:

Артур Конан Дойл «Затерянный мир»

фильм «Матрица» (1999)

Альтернативная история чаще всего отвечает на один-единственный вопрос: «А что, если?.. » В «Дарвинии» автор ставит ещё и вопросы «а как так вышло?» и «а что дальше?». Он рассказывает нам об альтернативной истории Европы, определяет причины происходящего и варианты развития событий, причём как на «новом» пути, так и на том, который мы привыкли считать истинным.

Американский фотограф Гилфорд Лоу, ровесник XX века, оставив жену и дочь, присоединяется к экспедиции, исследующей новый континент и собирающей образцы. И первая часть романа, которая рассказывает об этой экспедиции, невероятно хороша. Она напоминает о произведениях Конан Дойла, Жюль Верна и других приключенческих романах конца XIX века, потому что неспешно описывает новый чудесный континент, необычные растения и странных животных (например, шестиногих, явно позаимствованных у Берроуза), содержит интересные размышления о Творце и творении, вводит восхитительных персонажей — особенно выделяется Финч, суровый начальник экспедиции, светило «Ноева натурализма».

Но постепенно происходящее в экспедиции становится всё страньше и страньше, а в романе появляются короткие интерлюдии, посвящённые конфликтам космического масштаба. И в какой-то момент стилизованные приключения начала XX века превращаются в дикий фантастический боевик 1990-х, обильно приправленный параллельными мирами, медиумами, призраками, инопланетянами, жизнью после смерти, эсхатологией и экстрасенсорикой, причём финальная битва (буквально между добром и злом) кажется почти карикатурной. В последней четверти книги автор перескакивает вперёд на двадцать пять, а затем ещё на двадцать лет. Появляются новые персонажи, которых убивают слишком быстро, так что читатель не успевает испытать к ним никаких чувств. Злодеи так никогда и не приобретают хоть какие-то человеческие черты, на фоне вселенской битвы более мелкие сюжеты теряют всякий смысл, а персонажи в целом (даже те, что с самого начала были картонными, включая, к сожалению, и самого Гилфорда Лоу) бледнеют. Разгадка же тайны Чуда, которая в момент выхода романа в 1998 году была оригинальной и яркой, в наши дни выглядит довольно банальной.

Итог: роман с интересным сеттингом, отличной завязкой и великолепным началом, постепенно превращающийся в сборник дешёвых научно-фантастических клише. Впрочем, размышления автора о теории эволюции Дарвина (в некотором смысле роман посвящён ей) и об отношениях науки и религии весьма интересны.

Развитие идеи Многие из идей, концепций и тем «Дарвинии» Уилсон переосмыслил в романе «Спин» (2005), своём главном шедевре. Так что «Дарвинию» стоит рассматривать скорее как испытательный полигон, этап в творчестве значительного писателя или даже вовсе как игрушку. Кстати, в том же 2005 году вышла компьютерная игра Darwinia, где были переработаны мотивы книги.

— Сэр, — спросил он, — что вы об этом думаете? — Я понятия не имею, что об этом думать, мистер Бакли. — Дорого бы дал капитан за то, чтобы вообще не увидеть этой диковины. — Похоже на… Ну, в общем, на какого-то червя. Существо и в самом деле было суставчатым, кольчатым, как червь. Но назвать его червем означало допустить существование червя настолько огромного, что он мог бы проглотить трубу «Орегона». И уж точно никакой червь не похвастается наличием рваных кружевных отростков — плавников? жабр? — вроде тех, что торчали из этой туши на равных расстояниях друг от друга. Да и окрас, густо-розовый и маслянисто-синий, как у утопленника… И голова… Конечно, если эту острозубую и безглазую утробу можно назвать головой.