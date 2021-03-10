Семь фэнтезийных историй о становлении героя

Становление героя — тема, которая очень часто встречается в фэнтези. Юные герои часто начинают «с нуля» или с истории ученичества, благодаря чему читатели смогут осваиваться в правилах выдуманного мира вместе с ними.

Сегодня расскажем про несколько примечательных романов и циклов, где используется этот мотив. Сами книги написаны в разные годы, но все принадлежат к героическому и эпическому фэнтези. Некоторые из них уже знамениты, о других мы услышали совсем недавно.

«Светлый Ард» (трилогии «Память, Скорбь и Шип» и «Последний король Светлого Арда») — Тэд Уильямс

Классический цикл Тэда Уильямса, который завоевал сердца уже нескольких поколений читателей. Вероятно, автор нашел идеальную формулу фэнтезийной саги: продуманный мир, сложный сюжет, изрядное количество интриг, а также щепотка древних тайн и магии. И те самые юные персонажи, которые проходят непростой путь взросления. Особенно это заметно в первой трилогии, которую Уильямс посвятил миру Светлого Арда — «Память, Скорбь и Шип».

Кухонный мальчишка Саймон и принцесса Мириамель начинают свой путь подростками. Но уже ко второму роману Саймона можно без ложной скромности назвать героем, который чувствует свою ответственность за судьбу мира. Как будто подтверждая этот статус, к нему приходят пророческие сны. В это же время принцесса узнает, что такое предательство, и учится выживать с мишенью на спине.

В новом цикле автора, «Последний король Светлого Арда», действие которого разворачивается спустя тридцать с лишним лет после окончания первой трилогии на первый план выходит новое поколение героев. Их развитие, а также стремление выйти из тени отцов, становится одной из основ сюжета.

Читайте также Тэд Уильямс «Империя травы»: эталон фэнтезийной эпопеи Второй том новой трилогии про Остен Ард получился очень богатым на события.

«Хроника Убийцы Короля» — Патрик Ротфусс

Патрик Ротфусс — один из самых примечательных авторов фэнтези начала XXI века. Первый роман писателя, «Имя Ветра», вышедший в 2007 году, хвалила Урсула Ле Гуин, с которой автора сравнивали наряду с Роулинг и Толкином. Несмотря на внушительный объем незаконченной трилогии, Ротфусс отходит от традиции вводить множество героев, сосредоточившись на Квоуте, который рассказывает историю своей жизни.

Романы Ротфусса демонстрируют нам взгляд «из настоящего в прошлое». Обычный трактирщик, некогда легендарный герой, рассказывает Хронисту историю своей жизни, начиная с детства в труппе бродячих артистов, сиротства и поступления магический Университет. Повествование Квоута ведутся от первого лица и прерываются интерлюдиями, которые возвращают читателей в настоящее, где в тенях притаилось нечто зловещее…

Третий роман цикла читатели ждут уже много лет. Может, в нём мы наконец узнаем, какой путь привел Квоута к настоящей славе, а после — к управлению скромным трактиром.

«Опиумная война» — Ребекка Куанг

Дебютный роман молодой писательницы Ребекки Куанг пару лет назад нашумел в обществе поклонников фэнтези. Книга завоевала несколько премий и получила признание критиков. «Опиумная война» открывает одноименную трилогию, где обыграно несколько трагических эпизодов истории Китая, присутствуют кровавые войны и хитроумные интриги, а также необычная магия шаманов.

Главная героиня Рин — девушка, осиротевшая из-за минувшей войны. История Рин начинается с поступления в престижную военную академию, где она становится своего рода «белой вороной» среди обеспеченных однокурсников. Но вместе с тем Рин открывает в себе необычные способности. Из-за завязки роман часто пытаются отнести к жанру подросткового фэнтези, но последующие события уверенно двигаются в сторону фэнтези тёмного. Ставки становятся выше и выше, а Рин приходится совершать чудовищные поступки в попытках сделать «правильный» выбор.

«Погибель королей» — Дженн Лайонс

Дебют Дженн Лайонс объединяет в себе множество традиционных для фэнтези мотивов: пророчества, главный герой юный вор, который оказался не в то время не в том месте, драконы, демоны. Но при этом писательница постаралась придать им оригинальные черты, наполнить роман цветами и музыкой, создала уникальный пантеон и интересную систему магии.

Стоит добавить, что у «Погибели королей» непростая структура. В книге несколько временных линий, а также масса сносок, в которых объяснение даёт не автор, а персонаж-рассказчик. Они добавляют иронии и альтернативную точку зрения на события. Кроме того, в сюжет оказываются вовлечены истории реинкарнаций персонажей… Так что история вора Кирина, который забрался в дом и увидел вызова демона, — это только верхушка айсберга. Изучать то, что таится в глубине, читателям предстоит вместе с героем.

Читайте также Читаем книгу: Дженн Лайонс «Погибель королей» В этом мире недавно закончилась война с демонами, которых людям удалось остановить, но пророчество гласит, что однажды их снова освободят. Простой вор, обчищая дом, наткнулся на тех, кто пытается провести демонический ритуал…

«Черная призма» — Брент Уикс

Цикл Lightbringer (Светоносный) Брента Уикса — эпическое фэнтези, которое пользуется огромным успехом на Западе уже почти десятилетие. Книги переведены на множество языков, на русском только готовится к выходу. Среди преимуществ серии — продуманная магическая система, глубокие конфликты, а также детально прописанные герои. Интрига развивается вокруг высшей власти этого мира, Призмы. Он одновременно и самый могущественный маг, и заложник собственного таланта.

В первой книге Призма Гавин Гайл выясняет, что у него есть сын-подросток, о котором он ранее не знал. Человек, наделенный высшей властью, должен выбирать между долгом и чувствами, которые нельзя назвать простыми. Кип (так зовут сына) не относится к типажу, который обычно становится главными героями книг. Он полный и неуклюжий и, кажется, никогда не станет кем-то, чье существование Гайл сможет признать… Тем не менее Кипа ждет удивительная и опасная судьба.

«Песнь крови» — Энтони Райан

Как и «Хроника Убийцы Короля», трилогия Энтони Райана начинается «с конца». Из настоящего в прошлое мы знакомимся с историей героя, у которого есть множество титулов и выдающаяся история жизни. «Песнь крови» ценят за необычный мир, войны и политику в мрачной атмосфере, тяжелые решения, живых персонажей…

Ваэлина Аль-Сорна отец бросил на пороге Шестого Ордена, когда мальчику было всего десять лет. Достаточно, чтобы понимать, чего он лишается. Но слишком мало, чтобы понять, почему. В Шестом Ордене Ваэлин должен был отречься от знакомой жизни и стать Воином Веры, которых можно считать безупречными орудиями, а можно — пушечным мясом. И вместе с воспоминаниями о годах обучения и соратниках Ваэлин открывает нам тайны, в которые его посвятила жизнь…

«Сага о Видящих» — Робин Хобб

«Сага о Видящих» Робин Хобб — первая трилогия в масштабном цикле «Мир Элдерлингов». История персонажей, которая берет начало здесь, пройдет через многие другие романы, а поступки героев, даже оставшись невидимыми, меняют облик мира. Это очень драматическое эпическое фэнтези со множеством выразительных персонажей и вниманием к их внутреннему миру.

Главным героем выступает Фитц — бастард наследного принца, которого с детства готовили стать тайным убийцей. Обладающий двумя редкими магическими талантами этого мира, Силой и Даром, Фитц должен был стать превосходной пешкой. Но мир меняется, и убийце приходится применять свои таланты в ситуациях, которых никто не мог предугадать. Тут будут пираты, драконы, забытые короли, настоящая дружба, предательства и перевороты. И, конечно, по ходу истории Фитц значительно меняется у нас на глазах.