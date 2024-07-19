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    #историческое фэнтези #рецензии на книги

    Шелли Паркер-Чан «Тот, кто утопил мир». Мулан на троне

    19 июля 2024
    Фото аватара
    19.07.2024
    8036
    2 минуты на чтение
    #историческое фэнтези #рецензии на книги

    Девушка Чжу родилась в нищей крестьянской семье, выросла в монастыре, выдавая себя за умершего брата, а затем присоединилась к восстанию против монгольского владычества и стала одним из его лидеров. Но освободить Китай от захватчиков — это только полдела. Чжу стремится к величию и полна решимости стать правителем Поднебесной, но, если она хочет достичь этой цели, ей придётся вступить в ожесточённую борьбу, пролить немало крови и принести ещё больше жертв.

    Шелли Паркер-Чан «Тот, кто утопил мир». Мулан на троне

    Shelley Parker-Chan

    He Who Drowned the World

    Роман

    Жанр: историческое фэнтези

    Выход оригинала: 2023

    Художник: ДжунгШан Инг

    Переводчик: М. Смирнова

    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024

    Серия: «Fanzon: Наш выбор»

    Возрастной рейтинг: 18+

    576 с., 6000 экз.

    «Сияющий император», часть 2

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    Роман «Та, что стала Солнцем», сюжет которого вдохновлён биографией основателя китайской династии Мин, стал одним из самых громких фэнтезийных дебютов 2021 года. Книга принесла Шелли Паркер-Чан Британскую премию фэнтези сразу в двух номинациях, а также премию «Поразительное», которая вручается самым перспективным молодым фантастам. Кроме того, книга вскоре получила переводы более чем на десять языков — в том числе и на русский.

    Роман рассказывал о пути «из грязи в князи», но писательница ещё больше усложнила судьбу протагониста, заменив крестьянина, который прошёл путь до императора, на его сестру, похитившую судьбу, что была предначертана брату. Для девушки, выдающей себя за мужчину в средневековом Китае, такое кажется практически невозможным. И Паркер-Чан совсем не старается подыгрывать своей героине — на протяжении книги писательница раз за разом обрушивает на Чжу болезненные удары. Но в то же время показывает, как та преодолевает многочисленные препятствия благодаря редкой целеустремлённости — не считаясь с той болью, которую придётся перенести самой или причинить окружающим.

    Не изменяет себе Паркер-Чан и во второй книге, «Тот, что утопил мир». Пусть теперь Чжу уже не просто амбициозная выскочка, а одна из самых могущественных людей Поднебесной, борьба за власть ещё далека от завершения. Писательница продолжает беспощадно проверять свою героиню на прочность, заставляя пережить моральные и физические страдания. Более того, поскольку в руках Чжу теперь сосредоточена огромная власть, то и последствия её поступков и решений приобретают куда больший размах. Правда, если прежде Чжу без колебаний действовала, исходя из принципа «цель оправдывает средства», то теперь она заметно повзрослела и начинает задумываться о цене, которую приходится платить за величие.

    Работа с персонажами — не только с Чжу, но и с несколькими ключевыми действующими лицами дилогии — остаётся, пожалуй, главным козырем Паркер-Чан. Она создаёт многогранных и противоречивых героев, которые не оставляют равнодушными, и потому болезненные испытания, выпадающие на их долю, вызывают искренние эмоции.

    Правда, во второй книге писательница усилила акцент на вопросе самоидентификации персонажей, который встаёт не только перед Чжу, но и, например, перед генералом-евнухом Оюаном. Эта тема звучала и в первой книге, но, пожалуй, не столь громко, а в рамках романа о средневековом Китае, пусть и об его альтернативной версии, она выглядит изрядным анахронизмом.

    Другим недостатком стал финал. Сама суть развязки выглядит вполне логичной, но вот последние главы кажутся чересчур торопливыми — словно бы писательница уже устала от дилогии и потому превратила несколько десятков последних страниц в эдакую сюжетную скороговорку. И это оказывается неприятным сюрпризом, ведь на протяжении всего первого тома и большей части второго Паркер-Чан удавалось постоянно двигать историю вперёд, обходясь при этом без лишней спешки.

    Итог: не лишённое недостатков, но всё-таки весьма незаурядное историческое фэнтези с обилием интриг и запоминающимися персонажами.

    Магия альтернативного Китая

    Сначала в дилогии не было элементов сверхъестественного, но издатель посоветовал Шелли Паркер-Чан добавить магию, чтобы книга стала более привлекательной для поклонников фэнтези. Хотя сделать это с уже готовой рукописью первого романа было не так-то просто, писательница всё же последовала совету и привнесла в сюжет сверхъестественные элементы.

    — Великая цель требует не меньшего, а то и большего страдания. Так скажи мне, младшая сестра, на что ты готова, чтобы добиться своего? 

    И тогда Чжу, стоявшая на коленях посреди призрачного мира, где были только снег, тьма и боль, ощутила дикий прилив надежды. Что угодно, поклялась она. Решение, ведущее к победе, оправдывает любые средства. Я вынесу что угодно. 

    Женщина прочла ответ в её глазах.

    Шелли Паркер-Чан «Тот, кто утопил мир». Мулан на троне
    Стоит ли читать?
    Тем, кто любит историческое фэнтези с минимумом сверхъестественного и фокусом на политике, дилогия вполне подойдёт.
    Удачно
    глубокие и живые персонажи
    эмоциональное повествование
    политические интриги
    Неудачно
    смазанная концовка
    чрезмерный фокус на теме самоидентификации
    7
    Оценка
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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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