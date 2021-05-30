Майя Полумиско «Особенная»

Photo by Marc Schaefer on Unsplash
Утро воскресенья — традиционное время для фантастического рассказа. Сегодня у нас драматичная и жуткая история Майи Полумиско «Особенная».
Лине с детства говорят, что она «особенная», поскольку она с детства не может говорить. Мама девочки находит нового логопеда — с крайне экстравагантной методикой.
После ужина мама позвала меня «обсудить» мое состояние. Еще за столом я догадывалась, что она опять заведет свою шарманку. Мама по-особому дергано накладывала салат в большую темно-розовую салатницу с уродливыми желтыми цветами, а соус к котлетам едва не разлила. Картошка вообще пригорела. Папа уткнулся в планшет и хмыкал. Костя, или Кос — мой брат, — потихоньку склеивал сэндвич из котлеты, салата и жуткого количества кетчупа с горчицей, чтобы можно было смыться в свою комнату.
Они говорили между собой, но я понимала, что и до меня доберутся и будут «обсуждать».
Мама никак не оставит меня в покое.
Кос постучался ко мне по браслету и прислал мем с мокрым котом. Нам обоим не разрешалось пользоваться коммом за едой, но мы плевать хотели на запреты. Котовья рожа выражала презрение и ненависть ко всей обитаемой Вселенной. Я фыркнула и отправила в ответ стикер со средним пальцем.
Кос смотался, не дожидаясь конца ужина, с отговоркой, что надо проект делать. Кос учится на последнем курсе универа, создает проект аугментированных конечностей. Это искусственные руки, ноги, а то и вовсе жабры, как у рыбы, или ядовитые зубы, словно у змеи. Насчет змеи, сказал он, это ты меня вдохновила, Лина. Получил тогда по шее. Вообще-то рассказывал интересно. Я тоже вот закончу школу и пойду учиться на биомеханика.
И никакие «особенности» не помешают.
Я не доела свою котлету и отказалась от яблочного пирога на десерт, чтобы похудеть к выпускному, надо же нормально смотреться в платье.
После ужина мама взяла меня за руку.
«Обсудить», так она это называла. Папа оторвался от планшета. Трехмерная голограмма космического двигателя, над которым он сейчас работал, погасла.
— Тамара, прекрати мучить ребенка. Она не хуже других. Займись лучше своей диссертацией.
Мама уже защитила две работы по лингвистике и писала третью. Может, именно поэтому ее так беспокоит моя «особенность».
Я закатила глаза. Мама повела меня в их с папой спальню. Почему-то мама всегда «обсуждала» не у меня в комнате и не на нейтральной территории. Не в гостиной, например, где всегда работал стереовизор, а робот-пылесос ползал по полу, поднимался на тонких лапках, чтобы стереть пыль, или по-паучьи карабкался по оконным стеклам.
Я смотрела на большую двуспальную кровать, аккуратно застеленную бежевым покрывалом, и думала о том, что мы с Косом появились здесь — впервые зародились как набор клеток из двух разных организмов. Современная биоинженерия предлагает различные способы зачатия и беременности, но мама старомодна, а отец всегда ее слушается. Может, поэтому они и прожили почти тридцать лет вместе.
— Я выбрала тебе нового логопеда, — с порога начала «обсуждать» мама. Я не решалась сесть на кровать. Смотрела на стены, которые сейчас показывали почти недвижимую картинку — пляж и лазурную даль океана. — Лина, он дает отличные результаты, понимаешь? Если ты будешь соблюдать все рекомендации, не пропускать занятия, повторять упражнения дома, ты сможешь говорить.
Я пожала плечами.
Зачем?
Они меня прекрасно понимают. Я могу прислать кота с кривой рожей или голую мультяшную задницу Косу, натыкать сообщение маме «уроки сделала, куплю хлеба и молока», чмокнуть папу в щеку, сдать учителям задания — все равно в основном в виртуале принимают.
Зачем еще какие-то логопеды?
Я ответила ей, что не хочу никаких занятий, и вообще, вот вживлю себе змеиные зубы или жабры и пойду морским инженером на дно Мариинской впадины или куда-нибудь на геотермальную станцию.
Мама разразилась тирадой. Она меня не ругала, конечно, просто объясняла, нудила, снова объясняла. Про современное общество, про интеграцию — ну да, конечно, формально твоя особенность (опять это словечко) никому и ничему не мешает, но все не так просто, ты должна уметь полноценно общаться, у тебя ведь нет физиологических нарушений, мы проверили тебя в детстве… И так далее.
В детстве, это точно. Не вылазила я от врачей, как меня только ни осматривали и ни просвечивали. Никаких патологий.
Я снова пожала плечами.
«Мне нужно делать уроки».
Украдкой я послала Косу плачущий стикер. Он отправил мне в ответ «держись». По крайней мере, брат меня поддерживал. Иногда мне и его хочется убить, особенно за его тупые розыгрыши и выпендреж перед моими друзьями «я крутой старший брат». Но вообще-то он хороший.
По крайней мере, для него никакая я не «с особенностями», а просто Лина. «Линка — морская свинка», — дразнил он меня в детстве, а я обижалась, бежала за ним и дралась, царапалась и кусалась. Сейчас мне морские свинки нравятся, они милые, а Кос перестал меня так называть, потому что бедных животных использует для своих экспериментов.
Мама говорила еще долго. Кос присылал мне сочувствующие стикеры.
— Ты ведь пойдешь к логопеду?
Я кивнула, просто чтобы отвязаться. Пойду. И уйду, как десять или пятнадцать раз до того.
Надоели.
Я отвлеклась на уроки. Потом Кос позвал погонять в игры. Он недавно купил пару виртуальных шлемов, как раз подходящих для того, чтобы прокачивать всяких там эльфов 80-го уровня в онлайн-играх. У нас всего четыре года разницы, так что интересы примерно одинаковые. И еще он всегда меня понимал. Я имею в виду — меня понимал, не только «особенность».
Мама вот не понимает. И папа не очень.
Иногда старшие братья — это ужасно. Например, когда подкидывают тебе в кровать огромного полимерного скорпиона, который на вид как настоящий, даже шевелится.
А иногда больше некому пожаловаться.
Играли мы недолго, эльфы надоели обоим. Я пожаловалась: «Они опять хотят меня пихнуть к какому-то логопеду».
«Мама опять за свое, а ты что думаешь?»
«Я что, правда какая-то стремная уродка? Вот ты. Ты меня понимаешь же?»
Я подняла на него взгляд. Кос длинный, тощий, выше меня на две головы, белобрысый. У него торчат волосы на затылке, на это Косу обычно наплевать, но когда встречается с какой-нибудь очередной своей девчонкой, то пытается их пригладить.
Мне он волосы ерошит, когда пытается ответить на какой-нибудь сложный вопрос, Не «почему на небе звезды» и даже не «откуда берутся дети» — именно у него я это спросила в свое время. А вот… про нас. Про меня.
Про особенность, будь она неладна.
Кос сел на кровать, я примостилась рядом. Голографические плакаты с сисястыми эльфийками вперемешку с формулами органической химии и изображениями геном-шифров освещали нас обоих лилово-золотым.
— Слушай, мама просто хочет, чтобы тебе было лучше. Ты моего мнения ждешь? Сходи пару раз, может, там будет логопедом симпатичный парень… хотя нет, я ему тогда морду начищу.
«Скорее уж старая тетка».
Он пытался свести все к шутке, потому что не знал правильного ответа на мои вопросы. Считают ли меня родители «уродкой»? Думает ли мама, что я никогда не смогу жить нормально, если не исправлюсь? И соглашается ли с ней папа в глубине души?
Кос пытался мне ответить: «Нет, все в порядке», — но не верил себе, и я ему тоже не верила.
Я его обняла, а потом пошла в свою комнату. Спать не очень хотелось. Можно было потупить в свои «очки», посмотреть пару серий какой-нибудь новой драмы, только не было желания.
«Особенность», ага.
«Уродство», почему бы не называть вещи своими именами. Отклонение. Патология.
Как рога или хвост, только рога и хвосты многие сейчас себе вживляют — очередной писк моды, а я…
Уж лучше хвост, честное слово.
Заснуть у меня не получалось. Я почему-то злилась не на маму или папу, а на кого-то абстрактного. Может, на школу, наверняка же учителя опять пожаловались на «сложности в коммуникации». Или на телевизор, где все время твердили про единые экзамены, единые критерии. Конечно, никто не отменял всяческую «инклюзию», вот только на тебя все равно смотрят как на бесхвостую кошку в подъезде. Кто-то кинет мясные обрезки, а кто-то пнет ботинком.
Я не кошечка и не бесхвостая. У меня никаких проблем с общением. Одноклассники меня понимают, когда им надо и когда мне тоже этого хочется. С учителями нет проблем, все равно все задания в виртуале выкладываются. А мой проект про глубоководных рыб занял второе место на районной олимпиаде.
Никакая я не «особенная».
Отстаньте.
По стене плыли абстрактные фигуры, помогающие уснуть. Встроенная в спинку колонка успокаивающе гудела. Когда я была совсем маленькая, мама решила, что я ничего не слышу, и перепугалась настолько, что плакала три дня и только потом решилась отнести меня к врачу. Интересно, мама обрадовалась, что я… ну, не настолько особенная?
Или решила, что все равно плохо. Неправильная. «Уродка». Мне захотелось встать и пойти в соседнюю комнату. Кос наверняка не спит, но он или доделывает свои универские проекты, или треплется в Тиндере с какой-нибудь смазливой курицей. Ну и ладно, не очень-то и хотелось.
Я повернулась на бок. Жалюзи на окне смыкались не полностью. Я рассматривала огни рекламы, неоновые блики и пыталась разглядеть за ними звезды. У меня ничего не получилось, конечно.
Проснулась я от холода. Ледяной воздух прикасался к ногам. Еще не до конца проснувшись, я дернулась, собираясь то ли поправить одеяло, то ли закрыть дверь или окно, откуда тянуло сквозняком.
И поняла, что не могу пошевелиться.
Я лежала в полной темноте — никаких окон, никаких огней. Секунду спустя осознала и тишину, такую же огромную и громоздкую, как холод и чернота. В голени и запястья впивались ремни из чего-то вроде мягкой ткани. Они не врезались и не причиняли боли, но и разорвать их не получилось.
Совершенно одна, я не могла даже позвать на помощь.
Но сначала не испугалась, только почему-то подумала: а если захочу в туалет, что делать? Мочевой пузырь немедленно сжался, будто пониже живота положили горячий камень, от которого вся жидкость внутри закипела и стала проситься наружу.
Эй, мне надо в туалет. Эй, пожалуйста.
Я задышала громче. Звук дыхания немного меня успокоил. Шевелиться по-прежнему не получалось, но мучительная резь в мочевом пузыре унялась. В туалет немного хотелось, как это бывает после сна, но потерпеть было можно. Я решила подумать, где я и что со мной.
Дурацкая шутка или розыгрыш. Ну конечно. Закрыли окна, двери, погасили все источники света, включая подсветку на браслете.
Тогда откуда холодный воздух?
В черной пустоте не было никаких ориентиров. Я все ждала, пока глаза привыкнут к темноте — должны же привыкнуть. Пока что легче не становилось. Паника из-за слепоты сжала горло и грудную клетку.
Почему-то веревки успокаивали. Если связали — значит, выйти отсюда можно. Это не… не какое-нибудь дно колодца, да? На дне колодца холодно. В воде холодно.
Не вода.
«Выпустите меня отсюда».
Я так хотела закричать.
Я пыхтела, шумно дышала ртом и носом, еще получились какие-то мелкие слабые всхлипывания. То ли слюна у меня хлюпала в горле, то ли сопли. Ну да, я расплакалась. Слезы быстро остывали, добавляя холода, щекотно и противно затекали в уши.
Где я?
Что с моими родителями? С братом?
Почему я здесь?
Мы с Косом смотрели всякие ужастики и криминальные фильмы, в которых людей похищали. Иногда требовали выкуп. Иногда маньяк хотел разрезать заживо, чтобы сшить из кусков тел одно. Или отсечь несколько прядей волос и положить в медальон, похоронив жертву заживо.
У меня срезали волосы?
Я заскулила. Громко. Несмотря на то, что эха почти не было слышно, меня порадовал этот звук, настоящий, весомый и объемный, почти как в шоу в 3D-шлеме. Маньяк обязательно услышит.
«Придет и разрежет меня на куски, а потом приготовит рагу и мясную кашу с макаронами».
Меня затошнило. Желудок скрутило так сильно, что пришлось извиваться, переворачиваться на бок. Не стошнило, но вытекла горьковатая, с примесью желчи, слюна.
Пожалуйста, мама, папа. Кос. Спасите меня.
«Или они тоже… где-то здесь».
Сквозь темноту появилась картинка: родители и брат лежат на темных камнях, у всех перерезано горло. У папы отрублена рука: наверное, он пытался защитить свою жену и детей. Мама — красивая, с широко открытыми удивленными глазами, а рана на шее напоминает дополнительный рот. Кос лежит ничком, волосы слиплись, корка уже не красная, а бурая.
Я снова почти закричала, так ярко все это мне представилось, но все же осознала, что нет ничего такого, сама выдумала.
Ничего подобного нет. Может, шутка или розыгрыш.
Или…
«Линка — морская свинка. Линка — морская…»
Темнота наконец-то стала чуть менее плотной, и я разглядела потолок, довольно низкий, а на нем черную шишку. Видеокамера, наверняка инфракрасная. За мной следят.
Раз следят — можно выбраться.
Ждать!
Я затаилась, словно грызун в клетке. Маленькая мертвая морская свинка. Тот, кто меня сюда притащил, обязательно захочет проверить, умерла ли я, правда? Он же не убил пока, наверняка следит. Вон она, камера, ни с чем ее не перепутать. Морская свинка… Кос говорил, что камеры помещают в клетках, чтобы наблюдать за экспериментальными грызунами.
«Мертвая я, мертвая. Ну зайди, проверь».
Я представляла себе маньяка тощим изможденным мужчиной с мятым лицом, как будто его долго жевали, а потом выплюнули, высосав все краски и соки. У него серая кожа и лысина. Желтые неровные зубы. Он слабак, на самом деле, только наслаждается сейчас своей властью, но морские свинки нужны живыми, пищащими.
«Ну же, иди сюда».
В фильмах героям и героиням удавалось выбраться, и я старалась думать о книжках и шоу с хорошим концом.
«Иди, иди сюда».
Он подчинился.
Вообще-то «она». Сперва «она», а потом еще и «он», так что вместе получается «они». Два человека вошли и включили свет. После полной темноты это заставило меня изогнуться от рези в глазах. Снова потекли слезы, но я порадовалась обжигающему свету. Пусть никто не знает, что я плакала. Слезы — просто от контраста мрака и холодного белого сияния под потолком.
Я смотрела на них, не мигая. «Она» была женщиной в деловом костюме. Мужчина был одет попроще, в серый свитер с аляповатыми бежевыми полосками и джинсы с дыркой на колене. Свет падал так, что я не могла ясно разглядеть лица. Женщина казалась похожей на злую птицу, а мужчина — на ленивого старого кота, которому не слишком-то хочется охотиться на мышь, но если хозяева заставят, то он непременно прыгнет и откусит грызуну голову.
Когда они заговорили со мной, я сначала не совсем поняла смысл.
Что-то, связанное с братом. Кос что-то натворил? Какое-то пиратство ДНК-образцов для биоаугментов?.. Я слышала, что такое бывает, иногда в новостях рассказывают про незаконную установку бракованных имплантов. Еще всегда предупреждают: если вы это себе поставите, пеняйте на себя, никакой гарантии, расширенная медицинская страховка, и та не покроет.
Или это папа что-то не то сделал со своим двигателем? Или мама?
— Говори, — повторяла женщина. — Говори, что ты знаешь.
Я не знала ничего, и я мотала головой, мол, оставьте. Оставьте меня в покое.
Пожалуйста.
Я понятия не имею, о чем вы тут. Родители нечасто делятся со мной подробностями своей работы. Кос иногда что-то рассказывает, но он просто студент, он бы не сумел ничего украсть или модифицировать, или модификации украсть, или…
Мне хотелось сказать им, все объяснить.
— Ты ведь хочешь, чтобы с твоей семьей было все хорошо? — говорила женщина и гладила меня по волосам.
Мужчина выкрутил свет на максимум, до того, что зажмуриваться не получалось. Свет проникал сквозь веки и обжигал кожу. Я испугалась радиации и шмыгнула носом, пытаясь скрючиться лицом вниз. Меня перевернули в прежнее положение.
Я скрестила ноги: мне нужно в туалет. Теперь уже по-настоящему. Еще хотелось пить.
Они проигнорировали этот жест.
— Просто скажи все, что знаешь. Даже если совсем немного, просто скажи.
Я мотала головой.
Я дернулась и открыла рот, из которого текла клейкая дорожка слюны. Я вся была грязной. От меня пахло потом, кислятиной слюны и еще чем-то неприятным — может, так пахнет страх.
— Просто скажи все, что знаешь, — вторил мужчина.
Я извивалась и дергала связанными руками. Должны же эти люди понять! Что я с ними могу сделать, я ведь просто старшеклассница, а не какой-нибудь супермен! Даже с развязанными руками не справлюсь со взрослым мужчиной. Да и женщина не выглядела слабачкой. Дайте мне планшет или браслет — хоть что-нибудь, с помощью чего я привыкла общаться. Пожалуйста.
Они меня не понимали. Они требовали: говори, говори с нами.
Я плакала и издавала какие-то жалкие кошачьи звуки, когда мужчина начал объяснять: «Твой брат тоже у нас, и ему гораздо хуже». Он включил изображение на стене. Свет чуть померк. На стереокартинке Кос сидел, опустив голову, в кресле, похожем на кресло дантиста. Пальцы у него были красные, и мне показалось, что вместо ногтей — какая-то тошнотворная липкая мякоть.
Я снова закричала. Я больше не сдерживала слезы, они липли к шее и вискам.
Дайте планшет. Лист бумаги — я умею писать по-старому. Дайте что угодно, и я не буду «молчать». Все равно ничего ценного не расскажу, ничего не знаю, но я не молчу, не молчу…
— Говори, — женщина встряхнула меня. Свет упал так, что я разглядела лицо. Оно было странным, как будто маску человека натянуло какое-то чудовище, даже не гуманоидное.
— Говори, — повторил мужчина.
Он щелкнул переключателем и показал мне отца. Он был в одиночной камере, очень маленькой — размером скорее с платяной шкаф. Папа сидел, закрыв глаза руками.
Щелк.
Мама просто стояла на белом фоне. Я вдруг подумала, что у нее тоже глаза чужие, инопланетные, мертвые. Ее губы шевелились в такт.
Говори.
Говори.
Мама улыбнулась своей обычной ободряющей улыбкой, такой, с которой отправляла меня в школу, и сказала:
— Просто говори. Я думаю, ты уже поняла, Лина, ты же у нас умная девочка. Хотя и особенная.
Мама запнулась. Белый фон чуть исказился, мне почудились брызги красного. Я перестала дышать.
— Прости меня. Я… хотела как лучше.
По ее щекам текли слезы. Мелкие и почему-то непрозрачные. Красные с лопнувшими капиллярами глаза добавляли ей лет десять.
— Я просто… хотела, чтобы они научили тебя…
«Говори».
Это повторили мучители, и я заклекотала горловым смехом. Мама все придумала, мама хотела как лучше, а теперь только я могу их спасти от сумасшедших маньяков. Нет никаких ворованных аугментаций или чего-то там еще, просто мама пыталась вылечить меня, а нарвалась на пару психов. Может, они вообще не люди. Даже пахло от этих мужчины и женщины чем-то кислым — старой и давно не чищенной птичьей клеткой, я один раз такое видела-нюхала в зоомагазине. В клетке жили волнистые попугайчики, блекло-зеленые и больные на вид. Опасность бывает разная, эта — безумие, и она хуже всего.
«Мама, ты такая глупая».
— Говори, — мужчина снова переключил на Коса. Под креслом натекла красная лужа.
— Говори, — вторила женщина. Папа поднял голову, как будто пытаясь что-то рассмотреть на потолке.
— Говори, — произнесли оба, и мама на белом фоне отвернулась, кривя рот в молчаливом крике, словно сама разучилась произносить слова.
И я заговорила.
Противный белый свет потускнел. Лампочка лопнула почти сразу, засыпав всех осколками. Пластик, хоть и безопасный, повредил мужчине лоб — прямо над правым глазом появилась широкая красная царапина. Двое закричали, но уже ничего не могли поделать. Я говорила и теперь уже не собиралась молчать.
Вместо белого света зажглось зеленое — аварийное, наверное, — освещение где-то по периметру комнаты. Мужчина упал на колени, пытаясь закрыть руками уши, и теперь кровь текла у него между пальцев, все лицо было в крови, темной в синеву из-за полумрака.
Женщина что-то пыталась нажать или продиктовать в свой браслет, но и она пошатнулась всего пару секунд спустя. У нее в волосах тоже блестели осколки, это было красиво, как новогодняя елка и искусственный снег. Я ей улыбалась, когда она шмякнулась виском о кушетку, на которой я лежала, — глаза вытаращены, словно у глубоководной рыбы, которую рывком достали на поверхность.
Я говорила.
Мне не хотелось молчать.
Может быть, я никогда больше не стану молчать.
Они смотрели на меня, пытаясь моргать, и кровь вытекала у них из носа и ушей. Я подумала: «Они могут умереть».
Ну и ладно, после того, что они сделали… только кто меня тогда выпустит отсюда?
Неважно.
Вообще ничто не важно.
Я говорила. Не могла замолчать.
Наверху расплылось облако и быстро опустилось. Оно резко пахло больницей и зубной пастой, и я пыталась не вдыхать это. Я говорила и говорила. Мужчина скорчился в позе эмбриона, темно-красная лужа смешалась с желтым — наверное, с рвотой или пеной. Женщина колотилась в припадке.
Я боролась с облаком, но оно выиграло.
Я замолчала, подумав: «Мама, это ты виновата».
Ненавижу тебя.
Никогда не прощу.
Простила, конечно. Сейчас, почти семь лет спустя, тот эпизод вспоминается скорее забавным, чем страшным. На записях видно, что никакая у Коса не кровь, а самый настоящий кетчуп, даже с кусочками вяленых помидоров, и брат едва сдерживает тупой ржач. Папа вообще играет плохо. Как я потом выяснила, его убедили официальные структуры принять участие, а вообще он считал «глупым фарсом» мамину затею. «Логопеды», мисс Танита Вайбери и ее ассистент Михаил Антонов, оказывается, давным-давно работают с…
Ну, с особенными.
Вот ведь срань, если задуматься. Всю жизнь воспринимала это слово как какой-то унизительный эвфемизм — вместо «уродка», «неполноценная», да хоть «немая» или «инвалид», противное жалостливое словечко, от которого тошнит больше, чем от честного «больная». А на самом деле действительно особенная.
Не то чтобы уникальная. Эволюционно-превосходящие способности, как мне потом Вайбери объяснила, встречаются у каждого стотысячного — в популяции на десять миллиардов не так уж и мало. Обычно они влияют на «нормальное» развитие, словно наслаиваются; например, меня считали немой, потому что на самом деле я «сонор» — человек, который способен разрушать звуком, вызывать вибрации вплоть до землетрясений. Короче, мне не стоит трепаться по видеочатам о мальчиках и новых туфельках, ну или об исследовании геотермальных источников.
Первых «особенных», когда они только появились, обнаруживали случайно: попадает, скажем, семья в автокатастрофу, и мать отталкивает десятитонную махину от своего ребенка. Потом научились моделировать стрессовые ситуации.
Я все равно немного злилась еще целых несколько месяцев, но, с другой стороны, Вайбери и Антонову тоже порядком досталось, так что мы квиты.
После окончания школы я выбрала профессию — работать на дне морском, как и хотела когда-то. Чем и занимаюсь сейчас, «прощупывая» дно голосом, который срабатывает лучше любой техники.
Я закончила обучение всего за три года. Кос вживил мне импланты, чтобы я могла пользоваться «голосом» и выдерживать давление океанских глубин.
В день моего первого погружения папа сказал, что гордится мной.
А мама — что я особенная. В очередной чертов раз.
Ну и ладно.
Это ведь чистая правда.
В ночь Самайна легко перепутать тени своих мёртвых с гостями из-под холмов. В центре событий — живущее на болотах семейство Яга, которое охотится на ещё функционирующих роботов. В ходе последней вылазки разведчики понимают, что шансов пережить эту зиму остаётся всё меньше.
Читайте также
Джезебел Морган «Жена моего отца»
Ирина Итиль «Кладбище солнца»
В ночь Самайна легко перепутать тени своих мёртвых с гостями из-под холмов.
В центре событий — живущее на болотах семейство Яга, которое охотится на ещё функционирующих роботов. В ходе последней вылазки разведчики понимают, что шансов пережить эту зиму остаётся всё меньше.
-
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.