Пётр Бормор «Академия контакта»

Утро вторника — время новой миниатюры. На этот раз Пётр Бормор в эпиграфе «Академия контакта» расскажет о ещё одном первом контакте, который завершается совсем не так, как того ожидают контактёры. Впервые мы его публиковали в МирФ №122.
— Здравствуйте, — смущённо поклонился глава инопланетной делегации. — Мы к вам. Вот, прилетели…
— Отлично, отлично! — заулыбался полковник. — Это ваш первый контакт, да?
— Первый, — признался инопланетянин. — Так что вы с нами как-нибудь… понежнее, ладно?
— Ничего, в первый раз всегда страшно, — полковник подмигнул и засмеялся. — Но вы хоть морально готовы?
— Ну… да…
— И у нас уже всё давно подготовлено, — радостно заверил полковник. — Вот, сами смотрите.
Он нажал на кнопку, и по большому обзорному экрану заскользили силуэты космических кораблей.
— Ого, сколько их у вас! — восхитились инопланетяне. — А почему они такие большие? И такие… страшные?
— Ну так боевые же! — полковник даже удивился непонятливости пришельцев. — Одни оружейные надстройки сколько места занимают, а ведь там ещё ангары для челноков!
Он щёлкнул кнопкой, и изображение сменилось.
— А это наше оружие в действии. Видите вон ту планету? А сейчас её бац! бац! Ага! Что, впечатляет?
— Да, очень, — признали инопланетяне.
— А вот смотрите ещё. Наша смена, отборные войска, космический спецназ. Все — выпускники Военной академии с отличием. Каковы, а? Орлы!
— Простите, мы, кажется, не совсем понимаем… Выпускники какой академии, вы сказали?
— Военной.
— Можно подробнее? Чему там обучают?
— Ну так воевать же!
— Минуточку. Вы позволите подключиться к вашей базе данных?
— Да, на здоровье.
Инопланетяне ненадолго замолчали, просеивая и усваивая незнакомую информацию.
— Ага, понятно. И против кого их учат воевать?
— Против жукоглазых марсиан, — охотно сообщил полковник.
— То есть нас?
— Ну да.
Инопланетяне попятились.
— Кажется, здесь какая-то ошибка. Мы же прилетели с миром! Мы вообще никогда ни с кем не воевали! Мы этого просто не умеем!
— О, об этом не беспокойтесь! — засмеялся полковник. — Мы и вас быстро научим!
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