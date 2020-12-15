Пётр Бормор «Академия контакта»

Утро вторника — время новой миниатюры. На этот раз Пётр Бормор в эпиграфе «Академия контакта» расскажет о ещё одном первом контакте, который завершается совсем не так, как того ожидают контактёры. Впервые мы его публиковали в МирФ №122.

— Здравствуйте, — смущённо поклонился глава инопланетной делегации. — Мы к вам. Вот, прилетели…

— Отлично, отлично! — заулыбался полковник. — Это ваш первый контакт, да?

— Первый, — признался инопланетянин. — Так что вы с нами как-нибудь… понежнее, ладно?

— Ничего, в первый раз всегда страшно, — полковник подмигнул и засмеялся. — Но вы хоть морально готовы?

— Ну… да…

— И у нас уже всё давно подготовлено, — радостно заверил полковник. — Вот, сами смотрите.

Он нажал на кнопку, и по большому обзорному экрану заскользили силуэты космических кораблей.

— Ого, сколько их у вас! — восхитились инопланетяне. — А почему они такие большие? И такие… страшные?

— Ну так боевые же! — полковник даже удивился непонятливости пришельцев. — Одни оружейные надстройки сколько места занимают, а ведь там ещё ангары для челноков!

Он щёлкнул кнопкой, и изображение сменилось.

— А это наше оружие в действии. Видите вон ту планету? А сейчас её бац! бац! Ага! Что, впечатляет?

— Да, очень, — признали инопланетяне.

— А вот смотрите ещё. Наша смена, отборные войска, космический спецназ. Все — выпускники Военной академии с отличием. Каковы, а? Орлы!

— Простите, мы, кажется, не совсем понимаем… Выпускники какой академии, вы сказали?

— Военной.

— Можно подробнее? Чему там обучают?

— Ну так воевать же!

— Минуточку. Вы позволите подключиться к вашей базе данных?

— Да, на здоровье.

Инопланетяне ненадолго замолчали, просеивая и усваивая незнакомую информацию.

— Ага, понятно. И против кого их учат воевать?

— Против жукоглазых марсиан, — охотно сообщил полковник.

— То есть нас?

— Ну да.

Инопланетяне попятились.

— Кажется, здесь какая-то ошибка. Мы же прилетели с миром! Мы вообще никогда ни с кем не воевали! Мы этого просто не умеем!

— О, об этом не беспокойтесь! — засмеялся полковник. — Мы и вас быстро научим!