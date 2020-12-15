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    #утренний рассказ #эпиграф

    Пётр Бормор «Академия контакта»

    15 декабря 2020
    Пётр Бормор
    15.12.2020
    19921
    1 минута на чтение
    #утренний рассказ #эпиграф
    Пётр Бормор «Академия контакта»

    Утро вторника — время новой миниатюры. На этот раз Пётр Бормор в эпиграфе «Академия контакта» расскажет о ещё одном первом контакте, который завершается совсем не так, как того ожидают контактёры. Впервые мы его публиковали в МирФ №122.

    — Здравствуйте, — смущённо поклонился глава инопланетной делегации. — Мы к вам. Вот, прилетели…

    — Отлично, отлично! — заулыбался полковник. — Это ваш первый контакт, да?

    — Первый, — признался инопланетянин. — Так что вы с нами как-нибудь… понежнее, ладно?

    — Ничего, в первый раз всегда страшно, — полковник подмигнул и засмеялся. — Но вы хоть морально готовы?

    — Ну… да…

    — И у нас уже всё давно подготовлено, — радостно заверил полковник. — Вот, сами смотрите.

    Он нажал на кнопку, и по большому обзорному экрану заскользили силуэты космических кораблей.

    — Ого, сколько их у вас! — восхитились инопланетяне. — А почему они такие большие? И такие… страшные?

    — Ну так боевые же! — полковник даже удивился непонятливости пришельцев. — Одни оружейные надстройки сколько места занимают, а ведь там ещё ангары для челноков!

    Он щёлкнул кнопкой, и изображение сменилось.

    — А это наше оружие в действии. Видите вон ту планету? А сейчас её бац! бац! Ага! Что, впечатляет?

    — Да, очень, — признали инопланетяне.

    — А вот смотрите ещё. Наша смена, отборные войска, космический спецназ. Все — выпускники Военной академии с отличием. Каковы, а? Орлы!

    — Простите, мы, кажется, не совсем понимаем… Выпускники какой академии, вы сказали?

    — Военной.

    — Можно подробнее? Чему там обучают?

    — Ну так воевать же!

    — Минуточку. Вы позволите подключиться к вашей базе данных?

    — Да, на здоровье.

    Инопланетяне ненадолго замолчали, просеивая и усваивая незнакомую информацию.

    — Ага, понятно. И против кого их учат воевать?

    — Против жукоглазых марсиан, — охотно сообщил полковник.

    — То есть нас?

    — Ну да.

    Инопланетяне попятились.

    — Кажется, здесь какая-то ошибка. Мы же прилетели с миром! Мы вообще никогда ни с кем не воевали! Мы этого просто не умеем!

    — О, об этом не беспокойтесь! — засмеялся полковник. — Мы и вас быстро научим!

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    Пётр Бормор

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