    Фантастические рассказы
    #утренний рассказ

    Пётр Бормор «Идеальное государство»

    10 декабря 2020
    Пётр Бормор
    10.12.2020
    4333
    1 минута на чтение
    #утренний рассказ
    Пётр Бормор «Идеальное государство»

    Рассказ на утро — миниатюра Петра Бормора из МирФ №118, рассказ о том, как обустроить идеальное государство. Надо всего-то…

    Здесь не бывает ни войн, ни революций. И вообще никаких социальных потрясений. У нас на редкость стабильная и спокойная политическая обстановка. Настолько, что нет нужды не только в армии, но даже в полиции. И действительно, зачем она нужна? Чтобы один человек умышленно причинил вред другому… да быть того не может! Немыслимо! Так зачем нам органы правопорядка, если и так везде порядок? Тут дело даже не в деньгах налогоплательщиков. Потому что — ну какие деньги, о чём вы говорите? У нас давно никто не платит налогов, да и деньгами-то уже не пользуются. Какой в них смысл, если все доступные блага и так бесплатны? Нет, понятно, что работающий человек может получить больше, но, по большому счёту, разница не так уж и велика. Можно прекрасно прожить и не работая, и никто тебе слова в упрёк не скажет. Полная свобода. А какой простор для самовыражения! Пиши картины, сочиняй музыку, танцуй, вышивай крестиком или просто художественно плюй в потолок — не важно, у нас любая деятельность одинаково почётна. Можешь, в конце концов, действительно поработать. Займись сельским хозяйством, животноводством, строительством… Хотя и не нужно это: жилищный вопрос давно решён. Никто больше не ютится в крошечной коммуналке с десятком соседей. Каждый человек имеет право на собственный дом. Причём с видом на море. Или горы. Да и вообще, мы давно вернулись к природе. Никаких вонючих заводов, никакого загрязнения окружающей среды — всё производство исключительно экологически чистое, еда без примесей, вода из горных родников, мебель из натурального дерева. А как устроен досуг! Только пожелай — и через пять минут ты уже на тропическом пляже, можешь валяться под пальмой в чём мать родила и потягивать кокосовое молоко через соломинку. И кстати, никто не усмотрит в этом ничего предосудительного. Ну голый, подумаешь. У нас тут ханжей нет. У нас тут… да вообще всё замечательно!

    Хотя чего это я всё говорю: «мы», «нас»? Ведь с тех пор, как умер мой бедный попугай, я живу на этом острове один-одинёшенек…

    Читайте также

    Пётр Бормор «Что в имени...»

    Пётр Бормор «Что в имени…»

     Пётр Бормор |  03.12.2020

    «А уж как меня любят! Даже детей моим именем называют».

    Пётр Бормор «Мститель»

    Пётр Бормор «Мститель»

     Пётр Бормор |  08.12.2020

    «Пусть будет хоть Избранный, хоть чёрт с рогами, мне всё равно. Кто-то должен остановить Бледного Палача».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Пётр Бормор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Тёма Крапивников «Слайды для бога» (часть вторая)
    Тёма Крапивников «Слайды для бога» (часть вторая)
    Жора Марсофф «Сладкая жизнь»
    Жора Марсофф «Сладкая жизнь»
    Святослав Логинов «Конкурс»
    Святослав Логинов «Конкурс»

    Статьи

    Настольные игры: новинки декабря 2020 7
    0
    60259
    Настольные игры: новинки декабря 2020

    Отправляйте в бой доблестного героя или целые армии, проведите торговые караваны по Шелковому пути или нацепите на манчкина силовой доспех.

    Кто такая Асока Тано и как она стала любимой героиней «Звёздных войн»? 14
    0
    59134
    Кто такая Асока Тано? Как ученица Вейдера стала любимой героиней «Звёздных войн»

    Как героиня «Войн клонов» победила ненависть фанатов и стала их любимицей и почему именно она воплощает суть философии «Звёздных войн».

    ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск — лучший финал саги, чем IX эпизод 5
    0
    96623
    ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск — лучший финал саги, чем IX эпизод

    Авторы смешали все наборы в кучу и устроили безумный мэшап из всего подряд.

    1
    0
    126324
    «Перевал Дятлова»: сериал-реконструкция в атмосфере советского кино

    Каким вышел сериал от создателей «Эпидемии»? Как передали атмосферу 50-х и в чём всё-таки приврали по сравнению с реальной историей?

    Пётр Бормор «Мститель»
    0
    299201
    Пётр Бормор «Мститель»

    «Пусть будет хоть Избранный, хоть чёрт с рогами, мне всё равно. Кто-то должен остановить Бледного Палача».

    Лучшие дебютанты последних лет по версии «Локуса» 4
    0
    162952
    Лучшие дебютные романы последних лет по версии журнала Locus

    От космических приключений до викторианского кроссовера.

    Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе
    0
    184132
    Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе

    Юмор, экшен, актуальность и пара занятных фантастических допущений.

    Абекромби, Скальци, Джемисин и другие фантасты раскрыли свои гонорары
    0
    422941
    Обсуждаем творчество Джо Аберкромби в 18-м выпуске «Фантастического подкаста»!

    Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий и Алексей Ионов обсуждают книги Джо Аберкромби, рассказывают о любимых героях и делятся впечатлениями от личного общения с главным автором гримдарк-фэнтези.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить