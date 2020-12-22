    Фантастические рассказы
    #утренний рассказ

    Пётр Бормор «Точное предсказание»

    22 декабря 2020
    Пётр Бормор
    22.12.2020
    5863
    1 минута на чтение
    #утренний рассказ
    Пётр Бормор «Точное предсказание»

    Рассказ на утро — ещё одна миниатюра Петра Бормора, из МирФ №123. На этот раз — по мотивам скандинавской мифологии.

    «Во даёт бабка! — расхохотался Локи. — Совсем рехнулась».

    Один вышел из жилища старой провидицы, ошеломлённо качая головой.

    — Ну, что сказала? — нетерпеливо спросил Хеймдалль.

    — Даже не знаю, с чего начать, — протянул Один. — Ну, во-первых, Фенрир… Фенрира знаете?

    Асы дружно закивали.

    — Так вот, Фенрир каким-то образом проглотит Солнце и Луну.

    — Что за бред! — воскликнул Локи.

    — За что купил, за то продаю, — пожал плечами Один. — Ещё зима будет тянуться несколько лет.

    — А потом?

    — А потом станет ещё хуже.

    — Во даёт бабка! — расхохотался Локи. — Совсем рехнулась.

    — А с нами, с нами-то что будет? С асами?

    — Меня убьют, — мрачно обронил Один.

    — Да ты что! Это как? Ты же… это… ну! Как же мы без тебя-то?

    — И вас убьют, — обнадёжил Один. — И тебя, и тебя, и вот его.

    Локи покосился на дом вёльвы и прижал кулак к губам, сдерживая неуместный смех.

    — А Локи нас предаст, — злобно зыркнул на него Один.

    У Локи вытянулось лицо.

    — Кто, я?.. Не, ну это уже даже не смешно.

    — Предатель, — процедил сквозь зубы Тор и сплюнул ему под ноги.

    — Эй, парни, успокойтесь, — примирительно поднял ладони Локи. — А хотите тоже посмеяться? Слушайте, что я вам сейчас скажу…

    — Не хотим тебя слушать, — оборвал Хеймдалль. — Мы тебе так доверяли, так доверяли, а ты!..

    — Да вы что! Я же свой! Кому вы больше верите — мне или какой-то сумасшедшей старухе, которая даже…

    — Вёльва никогда не ошибается, — отрубил Один. — И никогда не обманывает. А ты и соврёшь — недорого возьмёшь.

    — Так что проваливай подобру-поздорову, — сурово подытожил Тор, поудобнее перехватывая молот.

    — Вы что, серьёзно? — опешил Локи. — Слушайте, это ведь не шутки. Я ведь…

    Молот просвистел мимо его уха — Локи едва успел уклониться.

    — Ах так?! Ну ладно! Ничего тогда вам больше не скажу! Вы… вы… дураки! Я вам… а-а! — он махнул рукой, развернулся и гордо пошёл прочь.

    Асы переглянулись.

    — Ну… он же сам виноват, верно? — пробормотал Тор.

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    Пётр Бормор

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