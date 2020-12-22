Пётр Бормор «Точное предсказание»

Рассказ на утро — ещё одна миниатюра Петра Бормора, из МирФ №123. На этот раз — по мотивам скандинавской мифологии. «Во даёт бабка! — расхохотался Локи. — Совсем рехнулась».

Один вышел из жилища старой провидицы, ошеломлённо качая головой.

— Ну, что сказала? — нетерпеливо спросил Хеймдалль.

— Даже не знаю, с чего начать, — протянул Один. — Ну, во-первых, Фенрир… Фенрира знаете?

Асы дружно закивали.

— Так вот, Фенрир каким-то образом проглотит Солнце и Луну.

— Что за бред! — воскликнул Локи.

— За что купил, за то продаю, — пожал плечами Один. — Ещё зима будет тянуться несколько лет.

— А потом?

— А потом станет ещё хуже.

— Во даёт бабка! — расхохотался Локи. — Совсем рехнулась.

— А с нами, с нами-то что будет? С асами?

— Меня убьют, — мрачно обронил Один.

— Да ты что! Это как? Ты же… это… ну! Как же мы без тебя-то?

— И вас убьют, — обнадёжил Один. — И тебя, и тебя, и вот его.

Локи покосился на дом вёльвы и прижал кулак к губам, сдерживая неуместный смех.

— А Локи нас предаст, — злобно зыркнул на него Один.

У Локи вытянулось лицо.

— Кто, я?.. Не, ну это уже даже не смешно.

— Предатель, — процедил сквозь зубы Тор и сплюнул ему под ноги.

— Эй, парни, успокойтесь, — примирительно поднял ладони Локи. — А хотите тоже посмеяться? Слушайте, что я вам сейчас скажу…

— Не хотим тебя слушать, — оборвал Хеймдалль. — Мы тебе так доверяли, так доверяли, а ты!..

— Да вы что! Я же свой! Кому вы больше верите — мне или какой-то сумасшедшей старухе, которая даже…

— Вёльва никогда не ошибается, — отрубил Один. — И никогда не обманывает. А ты и соврёшь — недорого возьмёшь.

— Так что проваливай подобру-поздорову, — сурово подытожил Тор, поудобнее перехватывая молот.

— Вы что, серьёзно? — опешил Локи. — Слушайте, это ведь не шутки. Я ведь…

Молот просвистел мимо его уха — Локи едва успел уклониться.

— Ах так?! Ну ладно! Ничего тогда вам больше не скажу! Вы… вы… дураки! Я вам… а-а! — он махнул рукой, развернулся и гордо пошёл прочь.

Асы переглянулись.

— Ну… он же сам виноват, верно? — пробормотал Тор.