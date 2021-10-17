Читаем рассказ: Ника Милосердова «Последнее видение»

В рассказе Ники Милосердовой «Последнее видение» речь идёт о странных существах, живущих в глубоком подземелье и по приказу Хозяина охраняющих некий очень ценный сундук. Вероятно, эти существа хорошо вам знакомы — просто вы никогда не задумывались, как выглядит мир с их точки зрения…

Прижав уши к голове, Ю-дзе налегла на валун и попыталась подтолкнуть его в сторону жердей, ведущих на уступ. Огромный камень пах холодной землёй, совсем как пол пещеры. Это явно было неспроста. Возможно, они сговорились, даже срослись друг с другом. Почему ещё валун не желает подаваться?

Ю-дзе прошептала заговор на ссору, и ей даже показалось, что камень немного сдвинулся. Но А-ту отпихнул её и велел:

— В сторону, самка. Не твоя задача.

Ю-дзе отскочила и в ярости ударила хвостом.

— Я не больная! — с вызовом крикнула она, привлекая внимание клана. — Я ещё могу приносить пользу. А если нет — зажарьте меня и сожрите. Только костями не подавитесь.

Сощурив желтые глаза, А-ту ухмыльнулся. И вдруг выбросил вперёд когтистую лапу.

Ю-дзе не успела ни отскочить, ни увернуться, ни даже цапнуть эту лапу, которая легонько хлопнула её по округлившемуся животу. Сгорая от стыда, Ю-дзе зашипела. В последний месяц она сделалась ужасно неповоротливой, хуже червяка. И ей больше ничего не доверяли.

— Ловушка опасная, — пояснил А-ту. — Камни опасные. Не хочу, чтобы тебя раздавило. А полезное… Приведи Говорящего с Черепом. Ему пора делать огонь.

— Ладно, — буркнула Ю-дзе, отворачиваясь. Однако прежде чем уйти, она всё-таки умудрилась щёлкнуть хвостом по носу зазевавшегося А-ту. Чтобы не забывался.

* * *

В пещерах было тепло и уютно. Клан жил здесь уже год и вполне освоился в каменном лабиринте.

Через несколько поворотов Ю-дзе встретились охотники: И-до и О-ку. Они висели, уцепившись когтями за стены, и держали наготове ловчие сети. Скоро из мира под небом должна была вернуться черная стая крылатых неродичей. Одного-двух клану хватало на ужин.

Решив не отвлекать охотников, Ю-дзе прошла дальше.

Скоро потянуло сквозняком, в который вплетался резкий и родной запах Говорящего с Черепом. Теперь стало понятно, что он у входа. Никто из подземного народа не любил мир под небом, но старому шаману приходилось выходить наружу, чтобы услышать безмолвный голос Хозяина. Хорошо ещё, что это можно было делать ночью.

Ю-дзе с содроганием вспоминала, как клану пришлось идти под солнцем, пробираясь от Черной Башни к их нынешнему дому. Это был самый жестокий из приказов Хозяина. Но следующий оказался уже проще — защищать сундук в глубине пещер. Вот и всё.

Скоро Ю-дзе увидела Говорящего с Черепом. Он стоял на залитой лунным светом поляне и занимался тем, за что и получил своё имя.

— Конечно, — кивал шаман, глядя в горящие зелёным огнём глазницы. — Конечно.

Что отвечал рогатый Череп, Ю-дзе не знала. Слышать безмолвный голос Хозяина, как и делать огонь, могли лишь те, кто обладал Даром. Ю-дзе должна была его унаследовать и очень старалась, чтобы у нее это получилось. Но всё никак.

И тут произошло такое, чего Ю-дзе не ожидала. Шерсть на загривке старого шамана встала дыбом. Он вдруг начал спорить:

— Но, может, лучше мы спрячем его. Унесём, а сами… — не договорив, он зажмурился, будто от боли. Свет в глазницах черепа погас. Колдовство кончилось.

— Дедушка, — осмелилась позвать Ю-дзе.

Шаман встряхнулся и повернулся к ней. В его зелёных глазах стояли слёзы.

— Сегодня я видел кровь, — сказал он, крепко прижимая к груди череп. — Я спросил Хозяина, может ли клан уйти. Но он сказал нет.

Мимо, шумно хлопая крыльями, пронеслась стая неродичей. Ю-дзе мысленно послала охотникам капельку удачи. Шаман же стоял на месте и продолжал смотреть на неё.

— Приказ есть приказ, — сказал Говорящий с Черепом, и в его глазах блеснуло что-то незнакомое и безумное. — Но ты можешь уйти! Уходи сейчас, пока нет солнца. Спрячься в лесу и живи.

— Я не бесполезная! — разъярилась Ю-дзе. — Я вместе со всеми делала ловушки. И буду помогать. Клан живёт вместе. Ради Хозяина. А ты не болтай, а иди делать огонь!

Она направилась обратно в тоннели. Позади раздалось шарканье — Говорящий с Черепом ковылял следом. Какое бы помешательство ни охватило старика, оно кончилось.

* * *

Давно погасли последние всполохи фиолетового огня, на котором клан зажарил добытого охотниками неродича. Все поели и улеглись спать, расположившись на уютном полу. И только Ю-дзе никак не могла устроиться.

— Что такое? — спросил А-ту, покрепче прижимая подругу к себе. — Мелкий толкается?

— Ага, — соврала Ю-дзе. На самом деле она ворочалась, стараясь прогнать странный сон.

«Нет, — вдруг отчётливо поняла она и застыла, пораженная. — Не сон. Видение. Моё первое видение!»

Значит, дар всё-таки пришел.

Ю-дзе не терпелось рассказать деду. Но сперва нужно было хорошенько запомнить привидевшихся существ. Один был весь сверкающий. Второй — бородатый и со смешной шляпой. А третий — в кожаной одежде и со штукой, которая называлась лук. Они обступили их сундук и спорили, как его открыть, чтобы достать непонятное сокровище.

Последняя деталь — три существа были заляпаны красным. Ю-дзе запомнила всё и погрузилась в сон. Сердце её пело, ведь теперь она больше никогда не станет бесполезной.

Пустые глазницы рогатого черепа, который шаман водрузил на сундук в центре пещеры, взирали на спящий клан с полным безразличием.