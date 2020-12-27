Сюзанна Кларк «Пиранези»

В Доме, где на верхних этажах можно потеряться в облаках, а на нижних плещется море, живёт одинокий чудак Пиранези. Это не настоящее его имя, но настоящего он не знает. Как он оказался в бесконечном лабиринте залов и анфилад Дома — тоже. Всё, что ему известно, — помимо него в Доме покоятся тринадцать скелетов и обитает ещё один живой, помогающий Пиранези исследовать это странное место. Но однажды герой понимает, что где-то в лабиринте бродит ещё один человек. И этот человек ищет его…

Susanna Clarke

Piranesi

Роман

Жанр: магический реализм

Выход оригинала: 2020

Художник: Д. Манн

Переводчик: Е. Доброхотова-Майкова

Издательство: «Азбука», 2020

Серия: The Big Book

352 стр., 7000 экз.

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Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»

Хорхе Луис Борхес «Дом Астерия»

После «Джонатана Стренджа и мистера Норрелла», опубликованного в 2004 году, Кларк планировала заняться продолжением. Однако проблемы со здоровьем не оставили писательнице сил для масштабного проекта, требовавшего титанической работы с историческими источниками, и потому следующим мир увидел «Пиранези»: камерная история о человеке, блуждающем по дому, который он не может (да и не хочет) покидать.

Сама Кларк, из-за болезни надолго ставшая затворницей, не скрывает, что эта книга стала для неё эдакой творческой терапией. Ждать от Пиранези второго «Стренджа и Норрелла» не стоит: это произведение другого калибра. Кларк, как обычно, мастерски погружает читателя в свой особенный атмосферный мир, а о магии пишет так, как может писать только волшебница, но в первую очередь «Пиранези» — изящная головоломка, которую интересно и приятно разгадывать. Вместе с героем мы бродим по Дому, замечая тут и там символику Таро, влияние Борхеса, отсылки к Нарнии и «Доктору Кто», те или иные гравюры реального Пиранези. И всем этим, словно хлебными крошками, усыпан путь к сердцу лабиринта: притче об одиночестве и трансформации человеческой души, о единении с миром и его познании, об истинной магии, доступной всем, кто может выйти за узкие рамки очевидного.

Недостатками книги можно назвать только то, что концепт здесь важнее истории и персонажей, а сам Дом кажется более живым, чем немногочисленные герои, которых он приютил. Отметить хочется разве что самого Пиранези — бесхитростного, как ребёнок, очищенного от налёта всего мирского. Остальные персонажи остаются статистами, которым прописали достаточно ярких черт, чтобы они запомнились, но не более. Повествование в какой-то момент маскируется под детектив, но, конечно, проницательный читатель догадается обо всём задолго до героя, а потому озарившие его откровения не особенно впечатляют.

Впрочем, глупо было бы обвинять роман в том, что он недостаточно убедительно притворяется тем, чем не является. Важно то, что, блуждая по Дому вместе с Пиранези, кто-то может найти путь к выходу из собственного лабиринта, существующего в голове каждого из нас. А ещё то, что это книга с невероятно приятным послевкусием. О ней хочется думать, перелистнув последнюю страницу, — и чем больше думаешь, тем больше метафоричности и красивых аллегорий в ней находишь. «Пиранези» может не влюбить в себя с первых строк (хотя перевод Доброхотовой-Майковой в полной мере сохранил очарование слога Кларк), но раскрывает свою волшебную суть постепенно, пока мы вместе с персонажем путешествуем по величественным залам Дома, вглядываемся в лица здешних статуй, наблюдаем за живительными и губительными приливами и выискиваем тайные знаки в полёте птиц. И, как во всех путешествиях, в которые пускались герои испокон веков, на пути к финалу можно понять многое не только об окружающем мире, но и о себе самом.

Итог: совершенно иная, чем «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», менее масштабная, но не менее блестящая работа. В ней куда больше рассудочности и тонкой игры с образами, однако, если вы не ждёте от книг бурю эмоций, вы не останетесь разочарованными.

Пиранези и компания Итальянский архитектор Пиранези, давший имя главному герою романа, жил в XVIII веке. Среди его творчества особняком стоит серия гравюр «Фантастические изображения темниц», или просто «Темницы», описания которых угадываются в книге Кларк без труда. Учитывая, что наследие Пиранези оказало влияние на Сэмюэла Кольриджа, Томаса де Квинси, Виктора Гюго, Германа Мелвилла, Эдгара По, Маурица Корнелиса Эшера и многих других, Сюзанна Кларк очутилась в хорошей компании.

Как-то, три года назад, я поднялся по Лестнице в Тринадцатый Вестибюль. Увидев, что Облака ушли из Области Верхних Залов и те залиты Солнечным Светом, а Воздух в них чист и прозрачен, я решил продолжить исследования. В Зале, расположенном непосредственно над Восемнадцатым северо-восточным, я нашел скелет, частично завалившийся в щель между Пьедесталом и Стеной. По теперешнему расположению костей я могу заключить, что изначально он сидел, подтянув колени к подбородку. Мужчина это или женщина, мне определить не удалось.

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