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    #магический реализм #Сюзанна Кларк

    Сюзанна Кларк «Пиранези»

    27 декабря 2020
    Евгения Сафонова
    27.12.2020
    21839
    3 минуты на чтение
    #магический реализм #Сюзанна Кларк

    В Доме, где на верхних этажах можно потеряться в облаках, а на нижних плещется море, живёт одинокий чудак Пиранези. Это не настоящее его имя, но настоящего он не знает. Как он оказался в бесконечном лабиринте залов и анфилад Дома — тоже. Всё, что ему известно, — помимо него в Доме покоятся тринадцать скелетов и обитает ещё один живой, помогающий Пиранези исследовать это странное место. Но однажды герой понимает, что где-то в лабиринте бродит ещё один человек. И этот человек ищет его…

    Сюзанна Кларк «Пиранези» 1

    Susanna Clarke
    Piranesi
    Роман
    Жанр: магический реализм
    Выход оригинала: 2020
    Художник: Д. Манн
    Переводчик: Е. Доброхотова-Майкова
    Издательство: «Азбука», 2020
    Серия: The Big Book
    352 стр., 7000 экз.
    Похоже на:
    Сюзанна Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
    Хорхе Луис Борхес «Дом Астерия»

    После «Джонатана Стренджа и мистера Норрелла», опубликованного в 2004 году, Кларк планировала заняться продолжением. Однако проблемы со здоровьем не оставили писательнице сил для масштабного проекта, требовавшего титанической работы с историческими источниками, и потому следующим мир увидел «Пиранези»: камерная история о человеке, блуждающем по дому, который он не может (да и не хочет) покидать.

    Сама Кларк, из-за болезни надолго ставшая затворницей, не скрывает, что эта книга стала для неё эдакой творческой терапией. Ждать от Пиранези второго «Стренджа и Норрелла» не стоит: это произведение другого калибра. Кларк, как обычно, мастерски погружает читателя в свой особенный атмосферный мир, а о магии пишет так, как может писать только волшебница, но в первую очередь «Пиранези» — изящная головоломка, которую интересно и приятно разгадывать. Вместе с героем мы бродим по Дому, замечая тут и там символику Таро, влияние Борхеса, отсылки к Нарнии и «Доктору Кто», те или иные гравюры реального Пиранези. И всем этим, словно хлебными крошками, усыпан путь к сердцу лабиринта: притче об одиночестве и трансформации человеческой души, о единении с миром и его познании, об истинной магии, доступной всем, кто может выйти за узкие рамки очевидного.

    Недостатками книги можно назвать только то, что концепт здесь важнее истории и персонажей, а сам Дом кажется более живым, чем немногочисленные герои, которых он приютил. Отметить хочется разве что самого Пиранези — бесхитростного, как ребёнок, очищенного от налёта всего мирского. Остальные персонажи остаются статистами, которым прописали достаточно ярких черт, чтобы они запомнились, но не более. Повествование в какой-то момент маскируется под детектив, но, конечно, проницательный читатель догадается обо всём задолго до героя, а потому озарившие его откровения не особенно впечатляют.

    Впрочем, глупо было бы обвинять роман в том, что он недостаточно убедительно притворяется тем, чем не является. Важно то, что, блуждая по Дому вместе с Пиранези, кто-то может найти путь к выходу из собственного лабиринта, существующего в голове каждого из нас. А ещё то, что это книга с невероятно приятным послевкусием. О ней хочется думать, перелистнув последнюю страницу, — и чем больше думаешь, тем больше метафоричности и красивых аллегорий в ней находишь. «Пиранези» может не влюбить в себя с первых строк (хотя перевод Доброхотовой-Майковой в полной мере сохранил очарование слога Кларк), но раскрывает свою волшебную суть постепенно, пока мы вместе с персонажем путешествуем по величественным залам Дома, вглядываемся в лица здешних статуй, наблюдаем за живительными и губительными приливами и выискиваем тайные знаки в полёте птиц. И, как во всех путешествиях, в которые пускались герои испокон веков, на пути к финалу можно понять многое не только об окружающем мире, но и о себе самом.

    Итог: совершенно иная, чем «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», менее масштабная, но не менее блестящая работа. В ней куда больше рассудочности и тонкой игры с образами, однако, если вы не ждёте от книг бурю эмоций, вы не останетесь разочарованными.

    Пиранези и компания

    Итальянский архитектор Пиранези, давший имя главному герою романа, жил в XVIII веке. Среди его творчества особняком стоит серия гравюр «Фантастические изображения темниц», или просто «Темницы», описания которых угадываются в книге Кларк без труда. Учитывая, что наследие Пиранези оказало влияние на Сэмюэла Кольриджа, Томаса де Квинси, Виктора Гюго, Германа Мелвилла, Эдгара По, Маурица Корнелиса Эшера и многих других, Сюзанна Кларк очутилась в хорошей компании.

    Как-то, три года назад, я поднялся по Лестнице в Тринадцатый Вестибюль. Увидев, что Облака ушли из Области Верхних Залов и те залиты Солнечным Светом, а Воздух в них чист и прозрачен, я решил продолжить исследования. В Зале, расположенном непосредственно над Восемнадцатым северо-восточным, я нашел скелет, частично завалившийся в щель между Пьедесталом и Стеной. По теперешнему расположению костей я могу заключить, что изначально он сидел, подтянув колени к подбородку. Мужчина это или женщина, мне определить не удалось.

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    Читаем книгу: Сюзанна Кларк «Пиранези»

     Кот-император |  06.12.2020

    Первый за десятилетие новый роман автора знаменитого фэнтези «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».

    Сюзанна Кларк «Пиранези» 1
    Сюзанна Кларк «Пиранези»
    Стоит ли читать?
    Если вы поклонник творчества Сюзанны Кларк, любите магический реализм и книги-головоломки — безусловно.
    Удачно
    атмосфера
    концепт
    язык
    образность и метафоричность
    Неудачно
    простота сюжета
    персонажи
    9
    Отлично

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    Евгения Сафонова
    Писатель, геймер, музыкант, злая бука. Давно и безнадёжно подсела на сказки, преимущественно недобрые.

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