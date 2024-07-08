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    #стимпанк

    «Территория чудовищ»: герметичный стимпанк о мутировавшей Сибири

    8 июля 2024
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    08.07.2024
    19711
    2 минуты на чтение
    #стимпанк
    «Территория чудовищ»: герметичный стимпанк о мутировавшей Сибири

    Бронированный поезд мчится из Пекина в Москву по России XIX века. На борту среди прочих — опозоренный ученый, девушка с чужим именем, «дитя поезда» и странноватая безбилетница. Но пейзаж за окном вместо умиротворения вселяет тревогу, ведь теперь там раскинулась «территория чудовищ».

    Рассказываем, чем интересен новый роман, действие которого происходит в Транссибирском экспрессе посреди Великого Сибирского Запустенья.

    Стимпанковские детали

    Поезд, которому предстоит преодолеть 4 тысячи миль и продержаться 15 дней пути, — альтернативная, стимпанковская версия Транссибирского экспресса. Это чудо инженерной мысли, оснащенное всем необходимым, чтобы не только проходить большие расстояния, но и дать отпор существам, готовым прорваться внутрь. 

    Автономная водопроводная система, крепкие стекла, пулемет для уничтожения любой внешней опасности, а еще многочисленные телескопы для наблюдения за окружающим миром, — устройство этого железного монстра описано не менее изобретательно, чем сюжет. Осторожно: если вы все еще мечтаете стать машинистом и заглядываетесь на железную дорогу в «Детском мире», возможны побочные эффекты — непреодолимое желание уйти с работы ради управления поездом.

    «Территория чудовищ»: герметичный стимпанк о мутировавшей Сибири 2

    Сверхъестественный и опасный мир

    Одна из главных загадок, затягивающих нас в мир «Территории чудовищ», — что происходит снаружи и почему все так боятся, что оно проникнет внутрь?

    В один прекрасный день на месте Сибири начались пугающие трансформации. Растения менялись с невероятной скоростью: зеленое дерево могло за короткое время превратиться в скелет голых ветвей или потерять половину себя. Шкура зверей становилась прозрачной, а сами животные начинали вести себя странно. 

    Все росло и увядало, возрождалось и мутировало, и окружающий мир стал пугать не только своим страшным видом, но и непредсказуемостью. А еще — влиянием на сознание людей: некоторые пассажиры, посмотревшие в окно поезда, забывали свое имя и пытались выбраться наружу. 

    С каждым днем опасность все ближе, напряжение нарастает, и фэнтези обрастает саспенсом.

    Тайны, интриги, расследования

    С таким количеством тайн на квадратный метр эту книгу мог бы озвучивать Леонид Каневский. Одна из главных загадок — надежность поезда.

    Компания-перевозчик уверяет, что пассажирам ничего не угрожает: войти в поезд и выйти из него можно только с помощью двух наборов ключей и шифра, меняющегося перед каждым рейсом. Но почему тогда в прошлом рейсе погибло минимум трое пассажиров, а поезд вернулся с треснувшими стеклами и гигантскими царапинами? И действительно ли в смерти нескольких человек виноват производитель стекол? 

    Все нестыковки компания быстро заметает под ковер: виновные наказаны, дело закрыто. А за теми, кто сомневается в официальных версиях или задает слишком много вопросов, пристально следят. Докапываться до правды рискованно, однако некоторые пассажиры готовы пожертвовать ради этого многим. 

    Нам остается только хвататься за сердце и ждать развязки. А возможно — вдохновиться и отправиться в Сибирь. Но это уже совсем другая история.

     

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    Сайт: azbooka.ru
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