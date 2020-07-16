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    #Звёздные войны (Star Wars) #канон

    «Траун. Союзники»: что мы узнали из нового романа по «Звёздным войнам»

    16 июля 2020
    Алексей Ионов
    16.07.2020
    10177
    7 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #канон
    Что мы узнали из романа «Траун. Союзники» по «Звёздным войнам»

    В издательстве fanzon вышла книга Тимоти Зана «Союзники» — вторая часть новой трилогии о Трауне, действие которой разворачивается параллельно мультсериалу «Повстанцы». 

    По сюжету книги Император отправляет двух своих верных слуг, Дарта Вейдера и гранд-адмирала Трауна, на задворки галактики для ликвидации новой загадочной угрозы. Ситх и чисс вынуждены работать вместе и преодолевать свои различия. А ещё путешествие заставляет Тёмного Лорда вспомнить о своей первой встрече с синекожим чужаком, о встрече, состоявшейся за два десятилетия до нынешней командировки, когда Вейдер ещё был известен под другим именем…

    Спойлер

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    Мы собрали в этом тексте всё самое интересное, что вычитали в книге. Осторожно, возможны незначительные спойлеры!

    Первый визит на Батуу

    Энакин Скайуокер поджал губы.

     — Нет, — сказал он. — Никогда о ней и не слышал.

     — Да ты и не должен был, — ответила Падме Амидала, покачав головой.

    Тимоти Зан «Союзники»

    На страницах «Союзников» в далёкой-далёкой галактике официально дебютировала планета Батуу — место действия развлекательной зоны «Край Галактики». «Союзники» поступили в продажу за год до запуска зоны: в Lucasfilm, по всей видимости, уцепились за возможность как можно раньше заинтересовать поклонников саги красотами Батуу. 

    Повествование разворачивается в двух временных линиях, и в обеих персонажи посещают поселение Чёрный шпиль. Это, в свою очередь, призвано убедить фанатов, что Батуу уже давно входит в состав далёкой-далёкой галактики. 

    Траун, Вейдер и Энакин стали первыми, но далеко не последними гостями Чёрного шпиля. В течение года после выхода «Союзников» года на Батуу побывали, кажется, все заметные персонажи саги, начиная от Хана Соло и Чубакки и заканчивая Хондо Онакой и доктором Афрой. 

    «Траун. Союзники»: что мы узнали из нового романа по «Звёздным войнам»

    Аванпост «Чёрный шпиль»

    Первая встреча Энакина и Трауна

    «Траун. Союзники»: что мы узнали из нового романа по «Звёздным войнам» 1

    В интерью официальному сайту «Звёздных войн» Тимоти Зан признался, что хотел написать роман, в котором Траун работает сообща с Энакином Скайуокером. В Lucasfilm же настаивали, что в паре с чиссом должен быть Вейдер. И в какой-то момент Зан задумался: а почему бы ему не объединить обе эти истории?

    В итоге Скайуокер и Траун впервые встречаются в разгар Войн клонов, когда Энакин прибывает на Батуу в поисках пропавшей тут Падме, а Траун, тогда ещё офицер Флота экспансии и обороны Доминации чиссов, преследует на планете свои цели и, пользуясь случаем, расспрашивает молодого джедая о Войнах клонов и политической обстановке в галактике.

    Двадцать лет спустя Император заставляет Вейдера и Трауна работать сообща, отправляя их обоих расследовать странное возмущение в Силе. В начале миссии Траун даже не подозревает, что Вейдер и Энакин Скайуокер — это один и тот же человек, но чиссу не нужно много времени, чтобы прийти к этому выводу. 

    — Энакин Скайуокер мёртв, — отрезал тёмный повелитель.

    Траун склонил голову:

     — Я знаю.

    Вейдер медленно кивнул. Не «я слышал об этом». Не «я об этом информирован». Просто «я знаю».

     — Мы больше никогда не будем о нём говорить, — заявил он. — Вы больше никогда не будете о нём говорить.

     — Понимаю, повелитель, — ответил Траун. — Но я всегда буду чтить его память.

    Вейдер снова промолчал.

    Тимоти Зан «Союзники»

    Падме — крутышка

    «Траун. Союзники»: что мы узнали из нового романа по «Звёздным войнам» 2

    Поводом для визита Энакина Скайуокера на Батуу стало исчезновение Падме. Сенатор Амидала отправилась в Чёрный шпиль, чтобы встретиться с одной из своих бывших служанок, раздобывшей крайне важные сведения. Энакин с самого начала хотел полететь вместе с женой, но не смог этого сделать, поскольку был вынужден командовать армией клонов в очередной битве с сепаратистами. Поэтому, прибыв на Корусант и услышав, что Падме до сих пор не вернулась, Скайуокер тут же сорвался с места и помчался на поиски жены.

    Но Падме отлично справлялась сама и вовсе не нуждалась в помощи Энакина, Тайфо, С-3PO, своих служанок или кого-либо ещё. За время своих сольных похождений сенатор успела сочинить и исполнить песню в память о погибшей подруге, в одиночку отправиться собирать информацию о фабрике сепаратистов на планете Мокивж (ребята, запомните: если вы собрались в опасную разведывательную миссию, от которой может зависеть исход войны, обязательно кого-нибудь предупредите, — по крайней мере, они будут знать, где искать ваш труп), пережить аварийную посадку в реке, не утонуть и выбраться на берег, завести контакты среди местного населения, несколько дней продержаться в глуши с минимумом удобств, самостоятельно пробраться на фабрику сепаратистов и едва не спасти собственных спасителей, которые в последний момент прибыли на ту же фабрику и тотчас угодили в плен. Правда, они хотя бы смогли выбраться самостоятельно.

    Вейдер поддерживает строительство Звезды смерти

    Все мы помним классическую сцену из «Новой надежды», в которой адмирал Мотти хвастается несравненной боевой мощью Звезды смерти, на что Вейдер возражает ему: «Космические станции — ничто по сравнению с мощью Великой Силы».

    Однако в «Союзниках» Вейдер — один из сторонников строительства боевой станции, наряду с Императором и Таркином. Траун же отдаёт предпочтение собственной программе юрких и надёжных истребителей СИД-Защитник. Вейдер поначалу настроен к истребителям скептически, но, увидев их в деле, понимает их потенциал, обещает поговорить с Императором и даже даёт Трауну несколько полезных советов по совершенствованию конструкции.

    «Траун. Союзники»: что мы узнали из нового романа по «Звёздным войнам» 3

    Возвращение кортозиса

    Кортозис — очень редкий материал, обладающий необыкновенно высокими коэффициентами поглощения и проводимости энергии. Настолько высокими, что выстрелы из многих видов энергетического оружия рассеиваются вдоль волокон, не нанося им никакого урона. В Расширенной вселенной кортозис впервые появился на страницах романа Майкла Стэкпола «Я — джедай» и с тех пор попортил джедаям немало крови. 

    В новый канон кортозис вернулся в первой же книге: Джон Джексон Миллер построил вокруг него сюжет романа «Новый рассвет» — предыстории мультсериала «Повстанцы». Однако следующего появления кортозиса пришлось ждать четыре года.

    В «Союзниках» выясняется, что на Мокивже сепаратисты использовали кортозис для производства дроидов и брони республиканских клонов. Когда на фабрику попал Энакин Скайуокер, молодой джедай предположил, что Дуку нужна броня клонов для диверсионной вылазки на Корусант. А когда двадцать лет спустя на планету возвращаются Траун и Вейдер, Тёмный Лорд уже понимает, что на самом деле стойкая к ударам световых мечей броня клонов была нужна Сидиусу для выполнения Приказа 66.

    «Траун. Союзники»: что мы узнали из нового романа по «Звёздным войнам» 4

    Джедай Шаддай Поткин бросает вызов Вейдеру в «Легендах». Она вооружена кортозисным клинком

    Новый враг

    В «Союзниках» Зан вводит в повествование грисков, в облике которых угадываются элементы сразу двух рас из Расширенной вселенной — жестоких религиозных фанатиков йуужань-вонгов из серии «Новый орден джедаев» и воинственных вагаари из «Странствий уцелевшего». 

    Мало кто сталкивался с грисками лично. Их описывают как  воинственную кочевую расу, предпочитающую брать числом и свирепостью.Легенды гласят, что они странствуют по галактике в огромных кораблях, заслоняющих свет далёких звёзд. Правда, сам Траун считает эти легенды выдумкой. С его точки зрения, таинственный ореол вокруг грисков сложился из-за использования необычных тактик и средств вооружения, неизвестных в той части галактики.

    Из книги мы узнаём, что гриски наблюдали за Республикой как минимум со времён Войн клонов — именно они поделились с сепаратистами технологиями по добыче и использованию кортозиса. Траун верит, что гриски представляют угрозу для Империи. Гриски — воинственная раса, они настроены на экспансию и завоеванию, но в то же время они терпеливы и осторожны и предпочитает действовать чужими руками, путем обмана и шантажа.

    «Траун. Союзники»: что мы узнали из нового романа по «Звёздным войнам» 5

    Энакин Скайуокер погубил целую планету

    Фанаты далёкой-далёкой галактики привыкли считать, что Энакин Скайуокер был благородным рыцарем без страха и упрёка и начал творить чёрные дела только после того, как превратился в Вейдера. Однако «Союзники» показывают, что и на счету Энакина накопилось грехов. Так, например, на Мокивже он, пусть и не намеренно, устроил катастрофу, погубившую большую часть биосферы планеты. 

    После того как Энакин, Траун и Падме разрушили фабрику сепаратистов, Скайуокер решил уничтожить ещё и шахты, где добывался кортозис, чтобы стратегически важное сырьё не попало в руки сепаратистам. Траун и Падме пытались переубедить его, но рыцарь-джедай был непреклонен. Однако он не учёл, что расположенный в шахтах кортозис отразит ударную волну прямо в ядро планеты и спровоцирует катастрофу планетарного масштаба. Лава выплеснулась на лучшие сельскохозяйственные угодья, а пепел и дым надолго зависли в воздухе. 

    Когда Траун и Вейдер двадцать лет спустя вернулись на Мокивж, пышные луга и густые леса превратились в безжизненные равнины и пустыни, а закрывавший почти всё небо тяжелый туман застилал солнечный свет и нёс с собой тьму и холод.

    Жестокость Энакина нам также недавно показали в седьмом сезоне «Войн клонов»

    Третье зрение

    В «Союзниках» Вейдер узнает один из главных секретов Доминации чиссов: у них нет навикомпьютеров, способных прокладывать безопасные маршруты сквозь гиперпространственный хаос Неизведанных регионов. Вместо них чиссы пользуются услугами Одарённых в Силе детей (в основном девочек), обладающих способностью заглядывать в будущее на несколько мгновений вперёд.

    Эти дети прокладывают курс кораблей и сами пилотируют их, находят и отмечают временные гипертрассы. Такой дар называют «третьим зрением», и он очень редок и недолговечен: большинство Одарённых теряют «третье зрение» уже к совершеннолетию. 

    На языке чеунх дети-навигаторы называются «озили-эсехембо». На общегалактический язык это переводится как «идущий по небу» — skywalker.

    «Траун. Союзники»: что мы узнали из нового романа по «Звёздным войнам» 6

    Военный корабль чиссов

    Джедай, что был до него

    Из «Союзников» мы узнаём, что Дарт Вейдер разделяет свою жизнь и жизнь Энакина Скайуокера, дистанцируется от всего, что связано с прошлым. Он сохранил все воспоминания Энакина, но считает, что они случились не с ним, что они принадлежат кому-то ещё — джедаю, что был до Вейдера. Таким образом, фраза Оби-Вана «Дарт Вейдер предал и убил твоего отца» обретает совсем иной смысл.

    * * *

    «Союзники» — одна из самых удачных книг Тимоти Зана за долгое время и одна из лучших книг во всем новом каноне. Её сюрпризы не ограничиваются описанными выше, так что мы настоятельно советуем всем поклонникам далёкой-далёкой галактики не проходить мимо.

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    Алексей Ионов
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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