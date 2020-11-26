Автор комикса «Поросёнок-Мышь»: о концепции, вдохновении и фантастики

У нас на сайте — рассказ о необычном авторском комиксе «Поросёнок-Мышь» от нашего читателя Ильи Носоченко, комиксиста и киносценариста. Проект уже какое-то время публикуется в инстаграме, о нём писало РБК, а сама работа прошла в шорт-лист фестиваля «КомМиссия-2020» в номинации «Эксперимент». Мы предложили Илье немного рассказать о комиксе, концепции и источниках вдохновения. Заодно публикуем обложку, несколько кадров и эксклюзивный рисунок. Дальше — слово автору.

Америка. Конец 60-х оказался концом света. Люди и звери внезапно исчезли, а солнце замерло в небе. По опустевшей планете на своем «Lincoln Continental» мчится одинокий герой. Это Поросенок-Мышь. Его жизнь — вечная дорога. Его цель — поиск выживших в этом мертвом мире. Его судьбу определяет голосование на instagram.com/pigletmouse.tv.

Поросенок-Мышь «родился» у меня еще в 2015-ом на фоне увлечения творчеством Джорджа Миллера: он одновременно «Безумный Макс» и «Бейб, поросенок в городе». Просто невероятно, как два таких разных фильма уживались в одной голове. Мне стало интересно, что было бы, если бы они смешались. Воплощаться идея начала только в 2020-м, во время пандемии: одинокий герой выживает на Земле после исчезновения человечества — согласитесь, довольно актуальный сюжет? Ситуация в мире подсказала и основную «фишку» подачи — интерактивность. В изоляции люди ощущают себя подавленными, потому что выключаются из жизни, становятся пассивными зрителями фильма-катастрофы за окном. Их решения ни на что не влияют. Хотелось создать какое-то пространство, где ощущение контроля над реальностью вернется. Так появилась идея со зрительскими голосованиями, определяющими ход сюжета.

Механика выбора вдохновлена книгами-играми, где сюжет прописан в нескольких вариантах и читатель сам выбирает свой путь (хочешь, чтобы герой дрался со скелетом — листай на страницу 2, хочешь, чтобы убежал — на страницу 4). С жанром я познакомился еще в школе, благодаря Гарри Гаррисону («Теперь ты — Стальная Крыса»). Идея интерактивной литературы вообще абсолютно гениальная, вот только возможность в любой момент переиграть ситуацию, листая книжку туда-сюда, на мой взгляд, обесценивает выбор читателя (это игра, у нас все «понарошку»). В «Поросенке-Мыше» каждое решение становится окончательным, т.е. ответственным для подписчиков — надеюсь, это позволит сделать погружение в мир действительно глубоким. Конечно, в случае голосования выбор становится коллективным, это минус по сравнению с книгой-игрой. Но не забывайте, что идея родилась в пандемию — хотелось почувствовать других людей рядом с собой, какое-то единство. Плюс, создавать произведение только на одного человека — как-то слишком круто. Хотя, я вот мечтаю что-то подобное для своих детей устроить, если/когда они будут.

Но вернемся к «П-М». У меня был герой и сюжет, подходящий к моменту, была «фишка» в виде голосований. Оставалось определится с формой подачи. Я выбрал комикс — в мире интерактивных повествований это самая редкая форма. В русскоязычном сегменте из серьезных работ приходит на ум только «Мертвец в птичьем доме» Б. Коташевской и Е. Францева, сделанный для «КиноПоиска» (стильный, красивый продукт, но со своими недостатками, которые я постарался учесть). На западе прецедентов совмещения графики и интерактива тоже не много. Из свежего приходит в голову «Похищение» Э. Керо и М. Шевалье. Кроме желания круто соригинальничать была и другая причина выбрать комикс — в арсенале этого вида искусства есть почти все выразительные средства из огорода соседей, при этом ты можешь работать один, не ограничивая себя бюджетом и форматом. По профессии я театральный режиссер и всегда хотел поработать с фантастикой на сцене, только это почти нереально — жанра боятся из-за сложной «визуалки» и необходимости конкурировать с кино. Зато в комиксе — пожалуйста.

Вообще, весь мой путь в творчество с фантастики и начался: лет в 14 я стал писать, подражая Брэдбери. Я и читать-то толком начал лишь благодаря фантастам-классикам, вот почему для меня так важны отсылки к любимым книгам в сюжете комикса — это своего рода дань уважения. Но кроме того, каждая отсылка предлагает свою версию ответа на вопросы «что происходит в этом мире?» и «кто же такой главный герой?». Может быть, Поросенок-Мышь — всего лишь детская игрушка, наделенная искусственным интеллектом, (как в «Суперигрушках» Б. Олдиса), забытая хозяином после массового исхода людей с планеты (как в «Марсианских хрониках» Р. Брэдбери)? Может быть, солнце остановилось и время замерло в одной точке, потому что герой отстал от настоящего момента и попал в «пустое» прошлое, где предметы и явления постепенно теряют свои свойства, растворяясь в небытии (как у С. Кинга в «Лангольерах»)? Ответов я, если честно, и сам еще не знаю, по крайней мере окончательных. Посмотрим, куда эта история нас заведет, раз уж в мире этого комикса все зависит от воли читателей.

P.S. Хочется выразить огромную благодарность всему коллективу «Мира фантастики». Не только за публикацию материала о моем проекте. За то, что такой журнал вообще есть! Я провел с ним много увлекательных и важных часов своей жизни (начиная со старшей школы). В общем, мне тоже хочется сделать для редакции что-то приятное. Например, подарить эксклюзивный эпизод комикса. Он не будет опубликован в Instagram, только здесь: