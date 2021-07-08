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    Комиксы | Отрывки
    #вампиры #комиксы #читаем комиксы

    Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый

    8 июля 2021
    08.07.2021
    8684
    1 минута на чтение
    #вампиры #комиксы #читаем комиксы

    У нас на сайте — отрывок из четвёртого тома комикса «Американский вампир» от Скотта Снайдера и Стивена Кинга. Серия рассказывает жестокую вампирскую сагу, которая разворачивается на фоне реальной истории Соединённых Штатов Америки и всего мира.

    С разрешения издательства публикуем фрагмент, в котором Перл Джонс пытается спасти близких от страшной опасности.

    В каждую книгу от «Азбуки» входят по два тома. В четвётом — заключительные седьмой и восьмой тома серии, выпуски «Американский вампир: Второй цикл» #1–11.

    Среди бонусов: галерея набросков, эскизов, раскадровок, альтернативная обложка, постер с рекламой восьмого тома, биографии работавших над комиксом авторов и примечания переводчицы Екатерины Доброхотовой-Майковой.

    Десять лет прошло с тех пор, как они виделись последний раз. Десять лет с тех пор, как Скиннер Свит и Перл Джонс заключили напряжённое перемирие и разошлись в разные стороны в надежде больше никогда не встретиться.

    Америка переживает стремительные перемены: космическая гонка, контркультура, страшная война в другом полушарии. Перл превратила родительскую ферму в Канзасе в перевалочную базу для несчастных — людей и вампиров, бегущих от хищника. А Скиннер стал другого рода хищником — он грабит контрабандистов и наркоторговцев на больших дорогах у Мексиканской границы.

    Однако что-то древнее пришло уничтожить новый мир.

    Его называют Серым Агентом.

    Сценарий Скотта Снайдера, рисунок Рафаэля Альбукерке, Матиаса Бергары и Дэйва Маккейга.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Само собой, спойлеры к предыдущим томам!
    Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 1 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 2 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 3 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 4 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 5 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 6 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 7 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 8 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 9 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 10 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 11 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 12 Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый 13

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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