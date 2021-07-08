Читаем комикс: «Американский вампир», том четвёртый

У нас на сайте — отрывок из четвёртого тома комикса «Американский вампир» от Скотта Снайдера и Стивена Кинга. Серия рассказывает жестокую вампирскую сагу, которая разворачивается на фоне реальной истории Соединённых Штатов Америки и всего мира. С разрешения издательства публикуем фрагмент, в котором Перл Джонс пытается спасти близких от страшной опасности.

В каждую книгу от «Азбуки» входят по два тома. В четвётом — заключительные седьмой и восьмой тома серии, выпуски «Американский вампир: Второй цикл» #1–11.

Среди бонусов: галерея набросков, эскизов, раскадровок, альтернативная обложка, постер с рекламой восьмого тома, биографии работавших над комиксом авторов и примечания переводчицы Екатерины Доброхотовой-Майковой.

Десять лет прошло с тех пор, как они виделись последний раз. Десять лет с тех пор, как Скиннер Свит и Перл Джонс заключили напряжённое перемирие и разошлись в разные стороны в надежде больше никогда не встретиться.

Америка переживает стремительные перемены: космическая гонка, контркультура, страшная война в другом полушарии. Перл превратила родительскую ферму в Канзасе в перевалочную базу для несчастных — людей и вампиров, бегущих от хищника. А Скиннер стал другого рода хищником — он грабит контрабандистов и наркоторговцев на больших дорогах у Мексиканской границы.

Однако что-то древнее пришло уничтожить новый мир.

Его называют Серым Агентом.

Сценарий Скотта Снайдера, рисунок Рафаэля Альбукерке, Матиаса Бергары и Дэйва Маккейга.