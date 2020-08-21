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    Комиксы | Фан | Юмор
    #Наши комиксы #Стивен Кинг #юмор

    Комикс: король ужаса

    21 августа 2020
    Александр Ремизов
    21.08.2020
    16194
    0 минут на чтение
    #Наши комиксы #Стивен Кинг #юмор

    Всем вышедшим и грядущим экранизациям Стивена Кинга посвящается.

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    Александр Ремизов
    Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.

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