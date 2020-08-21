Комикс: король ужаса

Всем вышедшим и грядущим экранизациям Стивена Кинга посвящается.
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Проектом занимается актёр Томас Джейн («Пространство»).
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Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
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