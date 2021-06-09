На Disney+ 9 июня выходит сериал «Локи» о знаменитом боге обмана в исполнении Тома Хиддлстона. Это уже третий сериал, действие которого происходит в киновселенной Marvel, и первый, где покажут путешествия во времени и по альтернативным реальностям. Ранее Денис Варков подробно рассказывал об организации Time Variance Authority, которая будет приглядывать за братом Тора, а в этом материале Денис расскажет о переменах, происходивших с самим Локи на страницах комиксов.

Локи в киновселенной

Бог обмана впервые появился в киновселенной десять лет назад — в 2011 году в фильме «Тор». За прошедшие годы он успел стать одним из самых любимых персонажей у фанатов и, пожалуй, единственным антагонистом, чьё развитие наглядно представлено в нескольких фильмах MCU (прости, Танос, но Локи всё же развит лучше).

Осторожно, спойлеры! Осторожно, спойлеры к вышедшим фильмам!

Он был обиженным эгоистом, мечтавшим о троне Асгарда, предателем, пытавшимся захватить Землю через Таноса, и изгнанником, нашедшим союзника в лице безумного титана. Он притворялся Всеотцом, чтобы захватить престол, и помог спасти народ Асгарда от Хелы ценой родных земель и своей жизни. В фильме «Мстители: Война бесконечности» история того Локи закончилась — Кевин Файги несколько раз подтвердил, что бог обмана действительно убит.

Но в «Мстителях: Финал» Локи неожиданно возник снова. В результате путешествий во времени Мстители вернулись к моменту вторжения в Нью-Йорк, когда пленённый после неудачной осады бог обмана смог сбежать с Тессерактом. Именно об этой версии персонажа и пойдёт речь в сериале. Важно отметить, что тот Локи ещё не прошёл путь, какой пришлось пройти оригинальному, он всё такой же эгоист, каким мы его помним по «Мстителям» 2012 года. А ещё совсем недавно его жестоко избил Халк.

В трейлерах «Локи» уже сделан акцент на том, что этот Локи не оригинальный. На его костюме будет нашивка «variant», подчёркивающая — в первую очередь для самого бога обмана — его статус в Time Variance Authority. Трикстер в сериале посетит разные эпохи: например, период, когда произошло извержение Везувия; 1971 год, засветившись при угоне самолёта в образе загадочного Д. Б. Купера; и Нью-Йорк 1975 года, где только что вышли в кино «Челюсти». Эти сцены показали в трейлере. Изучив ролик и новости о кастинге, фанаты сделали выводы, что в сериале появится не одна версия Локи, а несколько. В честь этого мы решили вспомнить самые яркие формы, которые бог обмана принимал в комиксах.

Почему Локи так часто меняется

О боге обмана из комиксов Marvel можно написать целую книгу — так разнообразны его приключения, в которых трансформировался не только характер персонажа, но и его внешний вид. С момента дебюта в 1962 году на страницах Journey Into Mystery vol. 1 #85 бог обмана пережил большое число изменений.

Во многом перемена облика (и даже пола) для Локи — дань уважения первоисточнику, «Старшей Эдде», где это представляется частью его натуры. Мифологический Локи был и мужчиной, и женщиной и в обоих полах оставлял потомство. Бог обмана не может не обманывать, перевоплощение — одна из черт, естественных для трикстера.

Очевидно, что после трансформаций бог неизбежно обретает иное самовосприятие. Кем только ни был Локи за свою шестидесятилетнюю карьеру в комиксах! Когда герой не скован рамками одного пола, это открывает авторам широкое пространство для экспериментов. Один из самых любопытных получился в 2004 году, когда Локи стал женщиной.

Леди Локи

В 2004 году в комиксах о Торе настал Рагнарёк — конец Асгарда и важная веха в цикле бесконечного перерождения богов. Хотя комиксы Marvel не воспроизводят дословно скандинавскую мифологию, такое знаменательное событие, как гибель всего мира, они не могли не использовать.

Во вселенной Marvel во время Рагнарёка Асгард был уничтожен, включая всех богов. Один лишь Тор погрузился в глубокий сон, потому что у него иная роль — проснувшись, бог грома должен восстановить Асгард и найти асгардцев, «спящих» на Земле в телах людей. Он возродил свой дом, поместив его в штате Оклахома, и отправился искать богов.

Некоторые боги изменились после перерождения, и Локи предстал в виде женщины. При первом появлении Локи заявила, что якобы полностью переродилась, и пообещала Тору и Бальдру больше не лгать — ведь Рагнарёк уже произошёл. К чему теперь стремиться богине, как не к общей цели — возрождению родного Асгарда? Конечно, всё это были уловки. Локи старалась заручиться доверием брата, чтобы снова плести интриги.

У Локи здесь новая цель — она хотела убрать Тора из Асгарда. Для этого потребовалось отправиться в прошлое, чтобы возродить Бора, отца Одина. Провернуть подобное самостоятельно Локи было не под силу, так что она обратилась к Хеле, правительнице Нифльхейма. Та помогла Локи вернуть силы, откатив его к прошлой форме — мужскому телу, в котором заключено больше мощи. В таком виде Локи отправился в прошлое, но вернувшись, снова принял облик женщины, потому что хотел навредить Тору.

Трикстер подстроила поединок между двумя богами, где сын Одина оказался сильнее Бора. Но победив, Тор вынужден был покинуть Асгард, потому что нарушил закон, подняв руку на истинного правителя. Оставшись без бога грома, Бальдр, помогавший Тору следить за порядком в возрождённом Асгарде, почти поддался на уговоры Локи перенести Асгард в Латверию — вотчину Доктора Дума.

Позже Локи явилась Тору и рассказала, что её тело предназначалось для Леди Сиф, но по ошибке его занял Локи (это отчасти якобы объясняло благородные порывы богини). Сиф же досталось тело умирающей пожилой женщины — она даже не сумела ответить на зов Тора, когда тот искал возродившихся асгардцев. Локи предупредил Тора, что планирует вернуть свою истинную форму, но тогда тело, предназначенное Сиф, умрёт. Трикстер предупредил об этом брата, чтобы тот смог попрощаться. Конечно, бог грома успел спасти воительницу — не без помощи Доктора Стрэнджа. Впрочем, историю отношений Тора с Сиф расскажем как-нибудь в другой раз.

Со временем переродившийся Локи решил провернуть свою самую крупную авантюру. В 2008 году произошло вторжение скруллов, к которому Мстители оказались не готовы. А вот Норман Осборн (излечившийся Зелёный Гоблин) со своим отрядом бывших суперзлодеев — Громовержцев отличился в глазах правительства. Щ.И.Т. отдали под его контроль, и он превратил его в М.О.Л.О.Т., а также собрал свою команду Мстителей из суперзлодеев (неофициально они назывались Тёмными мстителями). Также Осборн создал свою версию Иллюминатов — сильнейших героев Земли. В его команду вошли Доктор Дум, Нэмор, Капюшон, Эмма Фрост и леди Локи.

Осборн думал, что сможет использовать Локи в своих интересах, но на деле богиня обмана умело манипулировала им (причём меняя пол с мужского на женский), что в конце привело того к помешательству. Локи убедила Осборна напасть на Асгард, и при осаде погибло огромное количество людей и богов. Асгард оказался разрушен (что положило конец правлению Осборна), так как Локи недооценила силу Часового и его второй сущности по имени Мрак. Осознав масштабы своей ошибки, Локи попросила помощи у Одина, но это стоило ей жизни. Богиню обмана ждало новое перерождение, уже в виде юного божества.

В 2019 году стало известно, что в сериале «Локи» сыграет актриса Софи Ди Мартино. Это прямо не подтверждали, но ходят слухи, что ей досталась роль леди Локи.

Юный и старый Локи

Очевидно, что трикстер не мог умереть просто так, и новое перерождение Локи — пожалуй, самое любопытное событие за всю историю персонажа. Он стал ребёнком, который якобы не сохранил воспоминаний о своём прошлом. Но если бог обмана не помнит о своих деяниях, то весь мир вокруг прекрасно помнит. И одна героическая смерть в глазах общества не отменяет всех прегрешений. Юному Локи было легче наладить контакт с Тором. Когда бог грома обнаружил переродившегося брата, то поверил ему и защищал перед остальными асгардцами, которые отнюдь не забыли, кто виноват в разрушении их дома.

В какой-то момент Локи встретил эхо своего будущего, близкое к возвращению в более мрачную версию. Превратив его в сороку, трикстер назвал его Икол (Локи наоборот), подчёркивая этим, что готов на всё, чтобы откреститься от предписанной ему судьбы и перестать быть злодеем в глазах окружающих. Икол ещё не раз появится в историях о боге обмана, предвосхищая его грядущую встречу с самой тёмной версией себя.

Локи попросил у Тора разрешения отправиться на Землю, чтобы получше узнать землян, а также помогал брату при необходимости. В 2013 году во время очередного перезапуска Marvel — Marvel NOW! — была запущена серия «Юные Мстители» (Young Avengers). Среди молодых супергероев числился переродившийся Локи, который сделал свой вклад в победу над межвселенским паразитом. С помощью одного из «коллег», Билли Виккана, трикстер смог немного состариться и из подростка превратился в молодого человека.

В серии Loki: Agent of Asgard в 2014 году юный Локи заключил сделку — согласно ей, бог обмана выполнял для Асгарда различные миссии, чтобы забылись его проступки и он снова стал достойным членом асгардского общества. Причем асгардец успел вступить в конфликт и с Тором, и с Мстителями.

В какой-то момент он снова встретил взрослую версию себя, на этот раз сильно постаревшую, — Короля Локи. Старик утверждал, что он не прошлое бога обмана, а его будущее, финальная форма, к которой тот неизбежно придёт. С тех пор эхо будущего начало преследовать Локи и после каждого благого дела напоминало, что своими действиями он не изменит судьбы. Во многом поэтому бог обмана бросил работать на Асгард.

В далёком будущем Король Локи истребит население Земли, что вызовет гнев Тора, ставшего Всеотцом. Локи пытался манипулировать своим прошлым (даже управлял телом молодой версии себя), чтобы изменить грядущее, но всё было тщетно — судьбу не обманешь, в конце времён два брата неминуемо сойдутся в поединке. Причём Локи увеличил свою силу с помощью Некромеча, меча-симбиота. Артефакт он получил от Горра — пришельца, из-за которого бог грома лишился Мьёльнира в комиксе «Первородный грех» (Original Sin). Кстати, Горр появится в киновселенной, в фильме «Тор: Любовь и гром».

При столкновении двух вселенных — основной (616) и Ultimate (1610) — мир был уничтожен, но Локи уцелел. В небытии он встретил Короля Локи, планы которого рухнули. Король Локи осознал, что не должен более существовать, а его попытки вмешаться в прошлое были бессмысленны, поскольку он происходил из другой, самостоятельной линии времени. В момент столкновения вселенных Локи не исчез. Он осознал, что ложь — лишь версия истории, которую можно рассказать. А если он бог обмана, то он и бог историй — такой новый титул Локи выбрал для себя сам.

В общем, эта линия сложна, и кажется, что ей рановато появляться в киновселенной. Но в марте 2020 года стало известно, что в сериале «Локи» в одной из серий появится актёр Ричард Э. Грант («Чернокнижник», «Звёздные войны»). Фанаты предполагают, что он явится богу обмана в качестве Короля Локи — его версии, добившейся всего, чего он хотел, и ставшей правителем Асгарда, Земли и всей вселенной.

Президент Локи

Нельзя обойти стороной и другую интересную версию Локи из комиксов — бога обмана, который решил стать президентом США! В трейлере сериала есть кадр, напоминающий обложку комикса Vote Loki (2016) от Кристофера Хастингса.

По Конституции США претендовать на этот пост может лишь уроженец страны. Но Локи справедливо возражал, что его нынешнее тело переродилось в США, а значит, он гражданин Америки. С помощью обаяния и красноречия Локи быстро набрал сторонников. Его главным оппонентом стала репортёр Ниса Контрерас из Daily Bugle, чьи нападки бог обмана превращал в пиар-скандалы для повышения интереса к своей персоне.

Ни Тор (в тот период богиней грома была Джейн Фостер), ни Асгард не понимали, в чем цель Локи — зачем ему президентство США? Всё оказалось просто: бог обмана — мастер сделок. Он использовал собственную кампанию и Нису, чтобы публично провалиться в президентской гонке (особенно после вскрывшейся роли Локи в гражданской войне в Латверии) и этим помочь стать президентом одному из своих соперников. Что именно асгардец получил за своё участие — неизвестно, но занятно, что при множестве своих божественных дел он нашёл время на эту афёру.

Во втором трейлере Локи в деловом костюме и со значком «Vote Loki» появляется предположительно на Сакааре — планете, знакомой зрителям по фильму «Тор: Рагнарёк». Возможно, вернувшись, он столкнётся с тем, что местные помнят другую версию асгардца, и попытается завоевать их доверие в процессе выборов.

Добрый Локи

Одна из самых любопытных концепций в комиксах, которую мы отчасти видели и в киновселенной, — Локи с благими намерениями. Такого бога обмана в комиксах показывали несколько раз. Самый известный пример — события кроссовера Avengers & X-Men: AXIS 2014 года. Из-за заклинания Алой Ведьмы и Доктора Дума произошло изменение моральных ориентиров. Характеры ряда героев и злодеев были инвертированы: например, серийный убийца Карнаж стал героем, а Железный Человек — беспринципным торгашом. Локи (а точнее, Юный Локи) тоже изменился — объявил себя богом героизма и правды и даже оказался достоин поднять молот Тора. Но это, конечно, длилось недолго — вскоре Локи снова стал собой.

После последнего перерождения Локи принялся работать над тем, чтобы постепенно завоевать доверие Тора, Асгарда и супергеройского сообщества в целом. Так, он играл роль двойного агента в Войне Девяти миров Малекита (War of the Realms Джейсона Аарона 2019 года), где по просьбе брата выступил на стороне тёмного эльфа, но на деле искал слабости в плане завоевателя (и его близкого союзника короля ётунов Лафея — биологического отца Локи). Именно действия Локи помогли переломить ход войны, завершившейся на Земле масштабным противостоянием богов и супергероев армии Малекита. Благодаря этому Локи заслужил место при Торе, когда тот победил Малекита и стал новым Всеотцом. А ещё Локи просился в Мстители у Тони Старка, но получил отказ.

В 2018 году Локи ненадолго примерил мантию верховного волшебника, принадлежавшую Доктору Стрэнджу. Зная о грядущих событиях (в том числе о вторжении упомянутой ранее армии Малекита), он решил проверить, готов ли к ним Стивен и подстроил всё так, чтобы Стрэндж потерял свой титул, а Локи его приобрёл. В попытках вернуть звание Стивен зашёл слишком далеко — сначала похитил магию у Иггдрасиля в Асгарде, а затем выпустил на волю Мрак, мрачное альтер-эго Часового, до этого убившее Локи. Совместными усилиями Локи, Стрэнджу и Часовому удалось остановить его, и Стивен прошёл проверку бога обмана. Тот хотел посмотреть, как далеко Стрэндж готов зайти ради защиты Земли, и остался доволен. Можно ли считать это хорошим поступком? Спорный вопрос, но факт в том, что в поединке с верховным волшебником асгардец оказался сильнее.

Но главный подвиг Локи в современных комиксах состоит в том, что он помог спасти вселенную от нового щелчка Бесконечности! Однажды, пытаясь найти потерянные страницы Книги историй, Локи наткнулся на версию себя из другой вселенной, которая владела Мьёльниром и всеми Камнями Бесконечности. Увидев героического себя, в душе он пожелал стать таким же.

Вскоре Локи узнал, что в его мире Гамора собрала Камни Бесконечности, чтобы повторить план Таноса — она хотела навести порядок, «слепив» пары живущих во вселенной существ в гибриды (в том числе соединив супергероев с суперзлодеями). Пытаясь помешать ей, бог обмана сформировал команду, которая нашла дубли Камней Бесконечности, случайно получившиеся при создании «слепленного» мира. Добыв артефакты, Локи сначала решил использовать их эгоистично — узнать своё будущее, но разочаровался в нём и вернул их супергероям, чтобы они могли исправить совершённое Гаморой. Что увидел Локи в будущем — нам так и не показали, но после этих событий он стал чаще помогать Тору.

А ещё в Wolverine: Infinity Watch Локи защищал землянина, получившего Камень Времени после возрождения привычной вселенной. Именно там, кстати, Локи единственный раз в комиксах встречался с Time Variance Authority. В сериале организация возьмёт асгардца под контроль, чтобы он разгребал последствия от разрушения линии времени, возникшие после его побега с Тессерактом. В каком-то смысле это напоминает его линию в Infinity Wars, ведь бог обмана вынужден помогать устранить угрозу для времени и пространства. Правда, гибридов супергероев точно ждать не стоит!

* * *

Как я уже сказал, о приключениях Локи, можно написать отдельную книгу — так богата его биография. Даже в киновселенной трикстер получил глубокое развитие, а грядущий сериал представит новые черты Локи, которым не нашлось места в фильмах. Это создаёт множество любопытных вопросов.

На что способен трикстер с поводком на шее? Как обмануть тех, кто знает каждый совершённый тобой шаг и задокументировал каждое твоё слово? Если бог обмана спасает само время от появившихся в нём разрывов, можно ли его считать после этого героем? И главное — что будет, если Локи встретит альтернативную версию себя? Об этом и многом другом нам расскажет сериал, стартовавший 9 июня на Disney+.