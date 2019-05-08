На русском впервые выйдет цикл комиксов «Люкс» по вселенной игр League of Legends под названием «Люкс». Её сценарист — Джон О’Брайан, прежде работавший над комиксами по «Легенде об Аанге».

Люкс — это молодая волшебница Люксанна Краунгард, живущая в фэнтезийном средневековом королевстве Демасия. Проблема в том, что магия в этом мире запрещена. Чтобы научиться управлять своими силами, Люкс нужен учитель — а единственный знакомый ей маг сидит в тюрьме за своё колдовство.

Первый том цикла появится в продаже сегодня, 8 мая. В этот день мы публикуем эксклюзивный отрывок из «Люкс». Кликните на обложку, чтобы прочитать его.