Комикс «Нечто убивает детей»: как заставить штампы работать

Джеймс живёт в тихом американском городишке Арчерс-Пик и ходит в местную школу. Во время одной ночёвки с друзьями он подбивает их «на слабо» проверить, есть ли монстр в ближайшем овраге. Зацепившись в темноте за корягу, Джеймс падает и теряет сознание, а придя в себя, обнаруживает вместо друзей лишь кровавые ошмётки. По крайней мере, так он рассказал полиции. С тех пор дети продолжают пропадать. Стражи порядка ничего не могут сделать и винят дикого зверя, но Джеймс знает — всё куда страшнее. Единственная, кто может остановить исчезновения, — загадочная Эрика Бойня, утверждающая, что убивает чудовищ, которых видел Джеймс.

Жанр: хоррор Автор: Джеймс Тайнион IV Художник: Вертер Дель’Эдера Издательство: Alpaca, 2022

Истории о монстрах, обитающих не только в богатом детском воображении, но и реальной жизни, не новы, как и сюжеты об охотниках на них. В этом плане «Нечто убивает детей» с самого начала не претендует на оригинальность. Комикс собирает мозаику из всевозможных жанровых тропов. И чем дальше движется сюжет, тем сильней он будет походить на монстра Франкенштейна. Здесь и чудовища, которых обычные взрослые видеть не могут, и внешне хрупкая девушка-истребительница, и загадочные ордены охотников, опасные не только для монстров, и подобные вещи. С одной стороны, интересно, как автор жонглирует знакомыми элементами, с другой — многие твисты очевидны заранее, потому что «где-то мы это уже видели».

Сценарист Джеймс Тайнион IV говорит, что хотел сделать нечто максимально непохожее на свои работы для DC, которыми он в основном и известен. Отчасти у него это даже получилось. Хотя многие герои ещё дети или молодёжь, происходящее на страницах хорошо подходит под определение сплаттерпанка — с кровью, кишками и прочей расчленёнкой. Причём убивают чаще всего как раз детей, что делает многие моменты ещё более… неприятными.

Да, именно так. Сколько бы авторы ни пытались нагнать жути, получается у них это только в первых выпусках или эпизодах, когда родителям приходится увидеть, что стало с их чадами. Потому что нет ничего страшнее для человека, чем пережить собственных детей. В остальные моменты это работает не так хорошо. Во-первых, складывается впечатление, что сценарист эксплуатирует детские смерти, чтобы добиться эмоционального отклика от читателя. Во-вторых, в комиксе много экшена, а он в принципе плохо сочетается с атмосферой страха.

Впрочем, не одним «шок-контентом» автор пытается выделиться. Время от времени он вплетает в повествование серьёзные темы: об отношении к детям, о цели и средствах, об ответственности за поступки. Это чаще всего не бросается в глаза, но делает повествование глубже, потому что жанр даёт возможность показать всё без прикрас. Находкой в этом плане стала история второстепенного персонажа Томми, потерявшего младшую сестру. На первый взгляд паренёк он не очень толковый, но за сюжетную арку в 15 номеров Томми вырастает морально и даже совершает жизненно важный выбор в конце. Другие персонажи первого плана, включая саму Эрику Бойню, этим похвастать, увы, не могут. Вероятно, сценарист приберёг интересные идеи для продолжения, однако пока их черты в лучшем случае обрисованы лишь пунктирно.

Но там, где комикс недотягивает сюжетно, его спасает визуал. Вертер Дель’Эдера отлично поработал над образами персонажей и характером рисунка. Всё в нём немного грязное и неряшливое, что отлично работает на атмосферу. Интересно художник подошёл и к раскадровке. Вертер использует развороты не только для эффектных сцен и полностраничных иллюстраций, которых здесь тоже хватает. В спокойные моменты он часто задействует сразу обе страницы, выстраивая последовательность кадров. Это делает комикс более динамичным и очень кинематографичным.

Единственная проблема: из-за такого подхода сильно пострадают те, кто предпочёл издание комикса в мягкой обложке. Как ни крути, нормально раскрыть его не получается, и часть рисунка пропадает на стыке, а издание в твёрдой стоит намного дороже. Придётся выбирать.