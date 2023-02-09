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    Комиксы
    #городское фэнтези #обзор комикса #хоррор и ужасы

    Комикс «Нечто убивает детей»: как заставить штампы работать

    9 февраля 2023
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    09.02.2023
    14633
    3 минуты на чтение
    #городское фэнтези #обзор комикса #хоррор и ужасы

    Джеймс живёт в тихом американском городишке Арчерс-Пик и ходит в местную школу. Во время одной ночёвки с друзьями он подбивает их «на слабо» проверить, есть ли монстр в ближайшем овраге. Зацепившись в темноте за корягу, Джеймс падает и теряет сознание, а придя в себя, обнаруживает вместо друзей лишь кровавые ошмётки. По крайней мере, так он рассказал полиции.

    С тех пор дети продолжают пропадать. Стражи порядка ничего не могут сделать и винят дикого зверя, но Джеймс знает — всё куда страшнее. Единственная, кто может остановить исчезновения, — загадочная Эрика Бойня, утверждающая, что убивает чудовищ, которых видел Джеймс.

     

    Комикс «Нечто убивает детей»: как заставить штампы работать

    Жанр: хоррор

    Автор: Джеймс Тайнион IV

    Художник: Вертер Дель’Эдера

    Издательство: Alpaca, 2022

     

    Истории о монстрах, обитающих не только в богатом детском воображении, но и реальной жизни, не новы, как и сюжеты об охотниках на них. В этом плане «Нечто убивает детей» с самого начала не претендует на оригинальность. Комикс собирает мозаику из всевозможных жанровых тропов. И чем дальше движется сюжет, тем сильней он будет походить на монстра Франкенштейна. Здесь и чудовища, которых обычные взрослые видеть не могут, и внешне хрупкая девушка-истребительница, и загадочные ордены охотников, опасные не только для монстров, и подобные вещи. С одной стороны, интересно, как автор жонглирует знакомыми элементами, с другой — многие твисты очевидны заранее, потому что «где-то мы это уже видели».

    Сценарист Джеймс Тайнион IV говорит, что хотел сделать нечто максимально непохожее на свои работы для DC, которыми он в основном и известен. Отчасти у него это даже получилось. Хотя многие герои ещё дети или молодёжь, происходящее на страницах хорошо подходит под определение сплаттерпанка — с кровью, кишками и прочей расчленёнкой. Причём убивают чаще всего как раз детей, что делает многие моменты ещё более… неприятными. 

    Да, именно так. Сколько бы авторы ни пытались нагнать жути, получается у них это только в первых выпусках или эпизодах, когда родителям приходится увидеть, что стало с их чадами. Потому что нет ничего страшнее для человека, чем пережить собственных детей. В остальные моменты это работает не так хорошо. Во-первых, складывается впечатление, что сценарист эксплуатирует детские смерти, чтобы добиться эмоционального отклика от читателя. Во-вторых, в комиксе много экшена, а он в принципе плохо сочетается с атмосферой страха.

    Комикс «Нечто убивает детей»: как заставить штампы работать 3

    Впрочем, не одним «шок-контентом» автор пытается выделиться. Время от времени он вплетает в повествование серьёзные темы: об отношении к детям, о цели и средствах, об ответственности за поступки. Это чаще всего не бросается в глаза, но делает повествование глубже, потому что жанр даёт возможность показать всё без прикрас. Находкой в этом плане стала история второстепенного персонажа Томми, потерявшего младшую сестру. На первый взгляд паренёк он не очень толковый, но за сюжетную арку в 15 номеров Томми вырастает морально и даже совершает жизненно важный выбор в конце. Другие персонажи первого плана, включая саму Эрику Бойню, этим похвастать, увы, не могут. Вероятно, сценарист приберёг интересные идеи для продолжения, однако пока их черты в лучшем случае обрисованы лишь пунктирно.

    Но там, где комикс недотягивает сюжетно, его спасает визуал. Вертер Дель’Эдера отлично поработал над образами персонажей и характером рисунка. Всё в нём немного грязное и неряшливое, что отлично работает на атмосферу. Интересно художник подошёл и к раскадровке. Вертер использует развороты не только для эффектных сцен и полностраничных иллюстраций, которых здесь тоже хватает. В спокойные моменты он часто задействует сразу обе страницы, выстраивая последовательность кадров. Это делает комикс более динамичным и очень кинематографичным. 

    Единственная проблема: из-за такого подхода сильно пострадают те, кто предпочёл издание комикса в мягкой обложке. Как ни крути, нормально раскрыть его не получается, и часть рисунка пропадает на стыке, а издание в твёрдой стоит намного дороже. Придётся выбирать.

    Комикс «Нечто убивает детей»: как заставить штампы работать 2

    Удивительно, но на родине «Нечто убивает детей» два года подряд получал премии Айснера за лучшего сценариста и один — за серию, но при этом жюри ни разу не отметило работу художника. Хотя после прочтения больше всего запоминается именно она. И если вас привлекут к комиксу эти награды, есть риск разочароваться — сюжет не самая сильная его сторона. А вот если же душа просто требует красивого, динамичного и кровавого хоррора на вечер — выбор будет действительно неплохим.

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    Любитель комиксов и коллекционер со стажем.

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