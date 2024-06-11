Вебтуны в жанре «регрессия». Как начать жизнь заново и исправить ошибки

Популярность вебтунов — азиатских сетевых комиксов — растёт подобно лавине. Ресурсы с ними только в отечественном сегменте интернета исчисляются десятками. Потому не так давно мы решили делать более-менее регулярные обзоры самых популярных и оригинальных вебтунов, которые частично или полностью переведены на русский. Первый такой дайджест был посвящён комиксам о современном мире, который превратился в аналог ролевой игры. А наш сегодняшний рассказ про регрессоров — тех, кто невероятным образом получил шанс прожить свою жизнь заново.

Регрессия — термин из психологии и смежных наук. Обычно так называют условное «возвращение в прошлое», когда человек во время гипноза как бы переносится в детские или юношеские годы. Но что, если бы действительно можно было регрессировать, совершая ментальное путешествие во времени?

В западной и особенно российской фантастике подобных историй немало, но азиаты и здесь впереди планеты всей. Как минимум половина фантастических веб-романов и вебтунов прямо или косвенно связаны с разными формами регрессии.

В вебтунах наиболее востребованы два типа таких сюжетов.

В первом события разворачиваются в откровенно фантастическом сеттинге.

Это может быть мир, похожий на наш, где, однако, происходят невероятные события вроде вторжения инопланетян, нашествия монстров, эпидемии зомби. Герой становится свидетелем гибели цивилизации, но каким-то чудом получает возможность вернуться в детство-юность и если не предотвратить катастрофу, то хотя бы пустить события по благоприятному пути — для всего человечества или для самого себя и дорогих людей.

Сеттинг может быть и фэнтезийный, в средневековых декорациях с магией. В таких историях обычно регрессируют всякие колдуны, принцы и особенно принцессы. Шаблон практически неизменен — героя/героиню подло предают и убивают (часто так поступают близкие), а затем он или она регрессирует и мстит.

Второй тип историй можно назвать реалистическим (насколько это вообще применимо к фантастике). Авторы показывают наш мир здесь и сейчас — никаких зомби, монстров, магии. Герой просто получает возможность исправить ошибки или жуткую несправедливость. Здесь также есть два варианта сюжета: более фантастический, когда регрессор, переродившись, получает необычные способности, либо совсем уж реалистический, при котором у героя есть только воспоминания о будущем.

Именно на последних мы сегодня и остановимся.

Реинкарнация врача (Medical Hwansaeng / Medical Reincarnation)

Сюжет: хирург Ким Джихун — хронический неудачник: родился в бедной семье, в молодости валял дурака и плохо учился, был уволен из университетской больницы, обанкротился, развёлся, влез в долги, заболел раком и умер в нищете. При этом он неглупый и старательный, а ещё опытный врач и порядочный человек. И так выходит, что Джихун регрессирует — аж в годы средней школы. Теперь он сполна использует все шансы и станет великим врачом!

Впечатления: большинство «реалистичных» сюжетов про корейских регрессоров посвящены людям сложных профессий. Оригинальный веб-роман «Реинкарнация врача» и созданный на его основе вебтун были первопроходцами среди подобных историй. Подавляющее большинство современных регрессорских комиксов повторяют шаблоны, заложенные именно этим тайтлом. Толковый бедняк получает второй шанс и, прилагая массу усилий, добивается успеха — и в профессиональной, и в личной жизни. Причём Ким Джихуну ничего не достаётся на халяву, что типично для корейских сюжетов на эту тему (у японцев и особенно китайцев герои, как правило, получают множество плюшек просто за красивые глаза). Джихун не гений — он имеет преимущество перед другими не столько из-за знаний о будущем, сколько из-за накопленного опыта. И всё равно ему приходится горбатиться вовсю — да и жизненных трудностей у него масса, ведь в Корее слишком многое зависит от происхождения и связей, которых у Джихуна нет. Впрочем, временами регрессору всё же излишне везёт — в реальной жизни человек с его бэкграундом не смог бы добраться до тех вершин, что покорились герою комикса. Тем не менее вебтун хорош — в нём есть медицинская и социальная драма, элементы детективного триллера, романтика и немного юмора. Даже странно, что на его основе не сняли дораму.

Источник и воплощения: завершённый вебтун Ю Ина на основе его же веб-романа 2015 года. Вебтун публиковали на сервисе Kakao с 2019 по 2022 годы (150 глав). Он официально переведён на французский и немецкий языки.

Судья Ли Ханён (Pansa Li Han-Yeong / Judge Lee Han Young)

Сюжет: судья Ли Ханён не раз поступался совестью ради карьеры: что поделать, выходцу из бедной семьи сложно добиться успеха в сословном корейском обществе. Но однажды Ли Ханён идёт на принцип, чтобы осудить преступного олигарха-чеболя. И судью предают все — коллеги, друзья, жена. Его сажают в тюрьму, а потом убивают. Но он возвращается — в те времена, когда только начинал судебную карьеру. И теперь Ли Ханён проживёт жизнь иначе…

Впечатления: юрист — профессия разносторонняя. Адвокат, полицейский, прокурор, следователь, судья — их жизнь полна острых коллизий. Вот и Ли Ханёну нет покоя — регрессировав и сохранив при этом память о ещё не случившихся событиях, он ставит перед собой немало амбициозных целей. Не только отомстить тем, кто его предал, но и разоблачить ушедших от наказания преступников, и спасти карьеры или даже жизни хороших людей, которые в предыдущей реальности безвинно пострадали, и не допустить успеха мерзких коллег. Потому событий в вебтуне много, и они разнообразны. Ли Ханён расследует и интригует, временами действуя очень коварно, — ведь победить могущественных негодяев, играя по-честному, в принципе невозможно. Радует, что судья и в карьере преуспевает, и денег зарабатывает. Это делает героя более достоверным — ведь он не просто беззаветный альтруист, а человек себе на уме.

Источник и воплощения: вебтун Мун Сонхо на основе завершённого веб-романа Ли Хеналя 2018 года. Вебтун публикуют на сервисе Naver Webtoon с 2020 года (вышло уже более 160 глав) и официально переводят на японский.

Настоящий мужчина (Sangnamja / A Real Man)

Сюжет: простой парень Хан Юхён сделал блестящую карьеру и стал самым молодым генеральным директором компании Hansung. Однако на пути к успеху он потерял семью, друзей и самоуважение. Осознав тщетность бытия и напившись вдрызг, он просыпается… в прошлом, 20 лет назад. И теперь с помощью опыта и знаний он может вновь добиться успеха, уже не коверкая жизнь — ни свою, ни чужие…

Впечатления: максимально достоверный вебтун, где препарирован корпоративный мир Кореи — ведь прототипом компании, где работает герой, служит Samsung Electronics. В сюжете множество аллюзий к реальным событиям — из истории как самой фирмы, так и всей Кореи рубежа XXI века. Поначалу комикс может показаться скучноватым, однако постепенно в нём появляются и элементы детектива, и даже немного экшена. Но главная приманка — по-настоящему умный герой, действующий в стиле Макиавелли. Чтобы преуспеть, Хан Юхён выстраивает невероятно сложные схемы, вынуждая коллег и начальство плясать под его дудку. С учётом того, что он лишь начинающий сотрудник, это невероятно трудно — ведь культура хубэ-сонбэ (младший-старший) для Кореи сродни религии. Потому наблюдать за интригами героя и его возвышением — сплошное удовольствие!

Источник и воплощения: вебтун Ханильсо на основе завершённого веб-романа Ким Тэгуна 2019 года. Вебтун публикуют на сервисе Naver Webtoon с 2020 года (вышло уже более 160 глав) и официально переводят на английский, японский, китайский, индонезийский языки.

Выходи замуж за моего супруга (Nae Nampyeongwa Gyeolhonhaejwo / Marry My Husband)

Сюжет: Кан Дживон смертельно больна. И вдруг она узнаёт, что её любимый муж, Пак Минхван, изменяет ей. Причём с её же лучшей подругой Чон Сумин! Более того, коварная парочка убивает Дживон, хоть и непреднамеренно. Однако вместо бесславной смерти Кан Дживон ждёт регрессия на 10 лет назад: тогда она только собиралась замуж за негодяя Минхвана. Чтобы отомстить ему и переиграть свою жизнь, Дживон решает поменяться местами с подлой подругой — пускай она заберёт и неверного будущего мужа, и несчастливую судьбу!

Впечатления: очень популярный мелодраматический вебтун, который к тому же довольно компактен. Правда, поначалу намерения героини кажутся глупостью — что мешает ей просто разойтись с врагами, вместо того чтобы выстраивать сложный план мести? Но постепенно становится понятно, что от судьбы нельзя отказаться — зато её можно обмануть, что героиня и делает. «Выходи замуж за моего супруга» — не просто история о возмездии за ещё не случившиеся события. Дживон постоянно даёт своим антагонистам шанс поступить правильно, но негодяи каждый раз сворачивают на подлый путь, потому и их неудачи, и триумф героини воспринимаются как божественная справедливость. В вебтуне мелодрама и романтика грамотно дополнены детективными элементами и юмором — а потому читать это сёдзе будет интересно не только женщинам.

Источник и воплощения: завершённый вебтун Сон Соджак на основе её же веб-романа 2020 года. Вебтун публиковали на сервисе Naver Webtoon с 2021 по 2023 годы (68 глав). Он официально переведён на английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский, тайский и индонезийский языки. В 2024 году на канале tvN вышла одноимённая дорама из 16 эпизодов.

Регрессия актёра (Baeuloseo salgessda / Be the Actor)

Сюжет: после многих мытарств талантливый актёр Чан Ёнгук наконец-то завоёвывает престижную премию — пусть и за роль второго плана. Однако в день награждения он узнаёт о трагической смерти матери, которой долго пренебрегал. Впав в депрессию и чувствуя, что не в силах справиться с горькими сожалениями о бессмысленно растраченной жизни, актёр кончает с собой. Чтобы… перенестись в подростковые годы! Теперь Чан Ёнгук может всё исправить — и как актёр, и как друг, и, самое главное, как внимательный сын.

Впечатления: вебтунов о жизни представителей шоу-бизнеса множество. Среди них есть совершенно фантастические, но немало и реалистичных. «Регрессия актёра» как раз из последних — вернувшийся в юные годы герой завоёвывает известность не благодаря какой-нибудь магии или сверхсилам, а с помощью богатого опыта и навыков, которые начинающему лицедею кажутся чудесными или гениальными. В вебтуне подробно (иногда даже чересчур) показана изнанка актёрского ремесла в Корее. Герой снимается в кино, на телевидении и в рекламе, играет на сцене, участвует в продюсировании. Попутно рассказывается о смежных профессиях вроде сценариста и режиссёра. А сам Чан Ёнгук исполняет самую сложную роль — благодарного сына и просто хорошего человека…

Источник и воплощения: вебтун Ким Хэма на основе завершённого веб-романа Ко Гвана 2021 года; его публикуют на сервисе Kakao с 2022 года (вышло уже более 80 глав) и официально переводят на английский.

Русские переводы вебтунов можно прочитать на множестве специализированных ресурсов. Среди крупнейших: https://readmanga.me https://manga.ovh https://mangabuff.ru https://remanga.org https://mangalib.me

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В следующем выпуске дайджеста мы вновь вернёмся к теме реалистичных регрессоров и расскажем о вебтунах, герои которых не только переродились в своём прошлом, но и получили особые способности.