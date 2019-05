В 2019 году на русском языке наконец-то официально выйдет пятая редакция самой известной настольной ролевой игры — Dungeons & Dragons. Локализации пришлось ждать пять лет, и связано это в основном с политикой Wizards of the Coast. За прошедшие годы поклонники настольных ролевых игр уже успели не только ознакомиться с системой правил, но и провести кампанию-другую. Но как быть игрокам-новичкам, которые начнут знакомство с этим увлечением благодаря русскоязычной D&D 5e? Разумеется, опытный мастер подземелий и дружественное игровое сообщество всегда подскажут, что к чему, однако некоторые нюансы правил лучше знать заранее — им и посвящена эта статья.



Обзор системы правил: очень кратко D&D 5e основана на популярном движке d20 и больше всего напоминает третью редакцию. Если вы играли в одну из прошлых редакций, то с новой разберётесь без проблем. В основе правил — простая формула: к результату броска двадцатигранной игральной кости добавляются определённые модификаторы. Если итоговое число равно или выше заданной сложности, то проверка считается успешной. Всё, поздравляем, вы научились играть!

Это, конечно, шутка — но лишь отчасти. Хотя в книге правил больше 300 страниц, все они, по сути, просто отмечают, когда и что кидать. Во многом это зависит от персонажа. Вот несколько ключевых этапов его создания:

Выберите расу и, если нужно, подрасу. Выберите класс и архетип/специализацию, решите, с какого уровня начнётся игра (обычно герои стартуют с первого). Определите значения и модификаторы характеристик (не забудьте посчитать преимущества выбранной расы). Опишите внешность и характер героя, выберите его происхождение. Определите начальное снаряжение — пару видов оружия, доспех и несколько предметов. Придумайте со своей группой, почему ваши персонажи оказались вместе. Держите эту памятку перед глазами (или откройте её расширенную версию в начале книги), и у вас всё получится!

Мы выбрали несколько ключевых особенностей «пятёрки», которые лучше всего характеризуют её отличия от старых редакций.

Меньше классов — больше архетипов

Третья и четвёртая редакция славились широкими возможностями для настройки персонажей, в первую очередь благодаря огромному разнообразию базовых и престиж-классов. Например, в «четвёрке» класс представлял собой комбинацию источника силы (воинский, магический, божественный и т. д.) и роли героя в бою (лидерская, контролирующая, атакующая, защищающая). К концу жизни D&D 4e авторы, кажется, выпустили все возможные сочетания этих элементов.

В «пятёрке» парадигму изменили: вот вам 12 классов, и новых мы клепать не намерены. Вместо этого как авторы WotC, так и сторонние разработчики сконцентрировались на архетипах, или специализациях, внутри классов. Например, волшебник выбирает одну из школ магии — от этого зависит набор особых способностей. Колдун решает, с каким сверхъестественным существом у него будет связь. А, скажем, из воина может получиться либо мастер владения оружием, либо командир, либо боец-маг.

После выхода «Книги игрока» многие поклонники одобрили такой подход. И в самом деле, зачем плодить сущности, если они почти всегда вписываются в рамки существующих ролей D&D? Зачем выпускать класс самурая, если это, по сути, просто специфичный архетип воина? Однако скорость выхода новых материалов игроков не порадовала. Поклонники «пятёрки» несколько лет обходились или фанатскими наработками, или плейтестовыми материалами Unearthed Arcana — пока наконец не увидела свет книга-дополнение Xanathar’s Guide to Everything. Можно сказать, что у компании получилась «Книга игрока 2», но с массой дополнительного контента.

Идея архетипов, разумеется, не нова. Нечто подобное было ещё во времена AD&D, кое-что появлялось и в особых книгах правил по «трёшке» — например, вариантные паладины. Как мы помним, в базовой книге можно было играть только за законопослушно-доброго поборника. А как вам хаотично-злой архетип под названием «паладин резни»? А принципиально-злой «паладин тирании»? В итоге идея архетипов плотно укоренилась в головах разработчиков — правда, первыми к ней пришли авторы из конкурирующей Pathfinder.

Один модификатор, чтобы править всеми

Пожалуй, самая примечательная особенность третьей редакции (Pathfinder’а это тоже касается) — огромные таблицы развития классов, которые определяли «прокачку» с первого по двадцатый уровень. В них авторы отображали ячейки заклинаний, особые способности и повышение второстепенных параметров вроде «базового бонуса атаки» и «спасбросков». Запомнить все эти цифры было непросто, поэтому приходилось подсматривать в таблицу на каждом новом уровне.

В «четвёрке» WotC попытались избавиться от кучи модификаторов путём унификации — и к формуле «результаты броска плюс модификатор» добавился пункт «половина уровня персонажа». Скажем, если у вас герой шестого уровня, то к результату броска прибавляется бонус +3 почти во всех случаях, когда разбирается в том, что делает (например, когда атакует оружием, которым умеет драться, или применяет изученный навык).

Авторы почти нащупали то самое решение, к которому в итоге придут в 5e, — но в случае с «четвёркой» возникла проблема, связанная с масштабом цифр. Высокоуровневые герои получались настолько крутыми, что монстры на три-четыре-пять уровней ниже становились просто игрушками для битья, о них можно было забыть навсегда, — и это при этом, что в 4e герои развивались с первого по тридцатый уровень!

Одно из достоинств «пятёрки», на которое WotC упирали при её рекламе, заключается в том, что у противников больший «срок использования» по сравнению с прошлыми редакциями. То есть группа гоблинов, которая представляла смертельную угрозу для низкоуровневых авантюристов, всё ещё будет каким-никаким препятствием, когда персонажи прокачаются. Этого эффекта авторы добились при помощи бонуса умения (proficiency modifier). Он работает в точности как бонус, равный половине уровня в 4e, — то есть добавляется в тех случаях, когда герой разбирается в том, что делает, — но только цифра получилась намного меньше: от +2 на первом уровне до +6 на семнадцатом. Такое решение позволило уменьшить разброс между персонажами низкого и высокого уровня.

Кем ты был, кем ты стал

Ещё одна характерная особенность пятой редакции — выбор происхождения (backgrounds), которое определяет, кем был персонаж до того, как отправился на поиски приключений. Может, он участвовал в военном конфликте (солдат)? Или был служкой в монастыре (послушник)? Или постигал древние знания (мудрец)? Самое интересное, что происхождения совсем не обязательно подбирать под класс. Наоборот, будет намного интереснее, если окажется, что бывший солдат — это нынешний бард, а бывший священнослужитель — нынешний плут и шпион.

Происхождение, по сути, вобрало в себя всё, что напрямую не относится к механике, но определяет личность героя: его достоинства, недостатки, связи с другими персонажами и цель. В книге приведены списки, которые позволяют выбрать подходящие пункты на свой вкус, но никто не мешает придумать свои — есть даже специальное правило, которое рассказывает, как это сделать.

Происхождения стали настолько востребованным инструментом, что теперь почти ни один путеводитель по игровому миру для пятой редакции не обходится без перечня собственных пунктов. Важно отметить, что предыстория влияет не только на повествовательную часть, но и — самую малость — на механику. Она определяет дополнительный навык или инструмент, которым владеет персонаж.

Нельзя сказать, что предыстория героев — нововведение D&D 5e. В том или ином виде она появлялась и в ранних редакциях. Скажем, в «четвёрке» за прошлое и профессию отвечали сразу два аспекта персонажа: собственно, сами предыстории (каждая давала какой-либо крохотный игромеханический бонус) и призвания, впервые появившиеся в путеводителе по миру Dark Sun, — там персонаж мог стать атасским менестрелем, гладиатором или торговцем. Призвания тражали особые, не связанные с классом таланты героя — например, умение нанести атаку отравленным оружием.

Преимущества и помехи — идеальный баланс

Ещё одно достоинство пятой редакции, которое WotC выводили на передний план, — сокращение математических подсчётов. Игроки (да и авторы-составители) устали учитывать десятки модификаторов, а в бою расчёты и вовсе превращались в настоящий кошмар. Поэтому разработчики обратились к чуть более универсальному подходу — системе преимуществ и помех.

Если какое-то обстоятельство в игре говорит вам, что у персонажа преимущество в той или иной ситуации, то вы совершаете два броска игральной кости d20 и выбираете лучший результат. Это случается, например, когда атакующий находится под эффектом определённого заклинания. Верно и обратное — если герой, скажем, атакует ускользающего зверя (displacer beast), то персонаж действует с помехой. Игрок бросает две игральных кости, выбирает худший результат и уже к нему добавляет модификаторы.

Общее правило гласит, что если на героя действуют и преимущество, и помеха, то они друг друга нивелируют. Кроме того, герой не может получить эффект сразу двух преимуществ или двух помех — всегда бросается не больше двух игральных костей.

В целом, такая игромеханика действительно неплохо разгружает голову ведущего: мастеру достаточно оценить на глаз ту или иную ситуацию и определить, будет ли проверка совершаться с преимуществом или помехой. Герой пытается заколоть чудище, ударив в уязвимое место? Пожалуй, это звучит как атака с помехой, — зато, если она окажетс успешной, персонаж нанесёт больше урона! Ну а если стрелять из засады по ничего не подозревающему противнику, у атакующего определённо будет преимущество.

Правда, в редких ситуациях всё же немного не хватает старого доброго набора модификаторов на все случаи жизни. Решение с перебросом игральных костей для некоторых случаев кажется чересчур тяжеловесным, поскольку ощутимо меняет вероятность успеха/провала. Но иногда даже это правило не спасает от громоздких расчётов. Реальный пример из игры может выглядеть так: +4 за модификатор характеристики, +1 за волшебный лук, +3 за бонус умения, +d4 за заклинание благословения, +2 за особый стиль боя, −5 за черту «мощный выстрел»… Посчитали? Значит, и играть у вас точно получится!

Блоки на все случаи жизни

Есть ещё одно важное изменение, на которое особенно стоит обратить внимание тем, кто играл по старым редакциям. Авторы «пятёрки» прямо на старте, в «Книге игрока» и «Руководстве мастера подземелий», сделали упор на модульность правил: некоторые блоки можно «подключать» и «отключать» почти на лету. Это позволяет настроить стиль кампании по вкусу. Скажем, если ваши игроки хотят больше разных опций, добавьте правила по чертам. А если вы планируете сделать игру более персонажецентричной, обязательно воспользуйтесь правилами по «жетонам героизма».

Стоит уточнить, что все эти блоки с игромеханикой стали не такоми подробными — особенно на фоне аналогичных решений из D&D 3.0/3.5. Чего только стоит перечень навыков и черт: оба списка стали значительно меньше, отдельные пункты получились не такими узкоспециализированными, как раньше (а вы помните раздельные навыки «Скрытность» и «Тихое передвижение»?). Теперь каждая черта почти на вес золота — и не только потому, что она объединяет в себе сразу несколько особых талантов, но и потому что при повышении уровня персонажа игроки выбирают: или взять новую черту, или повысить характеристику. В прошлых редакциях дозволялось и повышать параметры, и приобретать черты.

Изменения не только упростили систему правил, но и сделали её дружелюбнее для модификаций — со стороны как WotC, так и других авторов. Ныне издатель всё чаще публикует в новых книгах небольшой блок дополнительных правил — например, в кампании Rage of Demons есть механика безумия, а грядущая книга Ghost of Soltmarsch впервые в «пятёрке» предлагает попробовать морские сражения. А многие сторонние разработчики с удовольствием разбирают D&D 5e на блоки и создают из них уже что-то своё — скажем, компания Cubicle 7 запустила игру Adventures in Middle-earth во вселенной Толкина на «движке» D&D пятой редакции.

* * *

По сути, мы собрали всё, что вам нужно знать о «пятёрке» перед тем, как вы попробуете в неё поиграть. Если у вас уже есть опыт прошлых редакций — хорошо. Но даже если нет — ничего страшного, ведь с основой теперь никаких проблем быть не должно.

Поклонники настольных ролевых игр из лагеря «хейтеров» пятой редакции кричат, что WotC слишком упростили игру. Дескать, опций стало меньше, выбирать не из чего, и никакой тактики сражений и оптимизации при создании персонажа больше нет. В каком-то смысле это сущая правда — D&D уже давно перестала быть пристанищем гиков, которые ждут, что в систему правил нужно будет вникать целыми днями. Авторы сделали ставку на дружелюбность и массовость — и не прогадали, ведь теперь D&D популярна как никогда.