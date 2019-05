Одно из ключевых нововведений за всё время существования D&D 5e — активная работа с игровым сообществом. WotC запустили ресурс DMs Guild, где любой желающий может продавать свои приключения и дополнения, а также стали активно развивать формат «организованной игры» — почти что MMORPG в рамках D&D. Рассказываем подробнее про эти явления.

DMs Guild: самый крупный архив материалов и фан-контента

Хотя в первой статье мы составили внушительный список книжек, он всё равно значительно уступает перечню материалов, вышедших за аналогичный период для третьей и четвёртой редакций D&D. Из-за большого объёма контента создание персонажа порой превращалось не просто в мини-игру, а в целое испытание, провал которого означал одно: ваш герой будет попросту неэффективен в сражениях. Для такого даже придумали отдельный термин — гимп (самый яркий пример — очень плохо оптимизированный гном Тордек времён D&D 3.5).

Впрочем, для заядлых любителей покопаться в пачке дополнений выход есть. В 2016 году WotC открыли интернет-магазин Dungeon Masters Guild, который связали со старым магазином D&D Classics. Цель DMs Guild — объединить поклонников игры по всему миру и дать им возможность публиковать собственные наработки. За самые добротные можно даже получить деньги — если выставить свою книгу на продажу.

Вот здесь-то и начинается раздолье! На сайте уже тысячи пользовательских материалов: от пятистраничных буклетов с описанием нового архетипа и парочки заклинаний до внушительного 300-страничного рулбука с кучей дополнительных правил, описанием мира и кампанией. WotC разрешили авторам самим устанавливать цены, поэтому за большой талмуд (пусть и только в электронном виде) придётся отвалить кругленькую сумму. А вот многие мини-дополнения публикуют по системе «Плати сколько хочешь», принимаются пожертвования даже в один доллар.

Выбирать из множества вариантов непросто, тем более что не все авторы подробно описывают содержание файла. Ну как можно оценить, нужна ли тебе эта книга, если её нельзя взять в руки и полистать? Спасают превью на несколько страничек, в которых часто выделено содержание, — но этого всё равно мало. Поэтому мы решили отметить несколько материалов, с которых можно начать знакомство с этой невероятной библиотекой.

Прежде всего, оцените наработки Мэттью Мёрсера, ведущего интернет-шоу Critical Role. Среди них можно найти, например, класс Blood Hunter (именно им играл Вин Дизель в том самом видео), архетип для него, архетип стрелка с пистолетами для воина и правила по Порче.

Отличные книги, не покидающие топы продаж, выпускает геймдизайнер Марк Альтфульдиш (Marc Altfuldisch). Он начал с руководства по эпическим персонажам, в котором описал развитие всех 12 базовых классов с 20-го по 30-й уровни. Затем выпустил дополнение для игры в восточном стиле, к которому позднее написал соответствующий «монстрятник» с существами из восточной мифологии. А недавно в составе команды Marching Modron Press Марк издал 250-страничную книгу Ulraunt’s Guide to the Planes: The Shadowfell — всеобъемлющее руководство по Плану Теней, с разными доменами, новыми расами, злодейскими сущностями и тому подобным.

В конце апреля геймдизайнер Джеймс Олин, когда-то работавший в BioWare над Baldur’s Gate, выпустил 160-страничную кампанию, действие которой разворачивается между первой и второй частями игр. Heroes of Baldur’s Gate — это масштабное приключение для героев с первого по шестой уровень, где можно встретить легендарных персонажей видеоигры вроде Минска и Джахейры.

Особо рекомендуем заглянуть в категорию Guild Adept — сюда попадают качественные материалы, одобренные WotC. Обычно это карты к изданным приключениям, но бывают и масштабные дополнения, например Xanathar’s Lost Notes to Everything Else — в нём вы найдёте ещё двадцать пять архетипов на любой вкус. Именно в рамках Guild Adept вышла книга Кита Бейкера Wayfinder’s Guide to Eberron, а также полуофициальные сценарии «Лиги искателей приключений» (об этом ниже), действие которых разворачивается в Эберроне.

Тут стоит сказать пару слов про игровые лицензии. Любой автор может опубликовать свои материалы по D&D, но он должен выбрать одну из двух лицензий. Либо с некоторыми ограничениями выпускать контент под Open Game License (подходит для самостоятельных миров или игр на движке), либо выбирать DMs Guild с широким охватом аудитории — но тогда придётся отстёгивать правообладателю процент с продаж. Все подробности описаны на сайте WotC.

Лига искателей приключений

Подавляющее большинство приключений в сообществе D&D — это, разумеется, «домашние» игры. Ну вы знаете, эти многолетние кампании по авторскому миру с эпическими персонажами и запоминающимися историями. Главная беда таких игровых групп — в разобщённости. В городе может найтись десять-двадцать-тридцать ведущих только по D&D, но они могут даже не знать друг о друге! Или, как чаще всего бывает, знают, но играют обособленно — а ну вдруг игроки начнут переходить от одного к другому? В таких случаях на помощь приходят официальное сообщество и организованные мероприятия.

Если кратко, то «Лига искателей приключений» позволяет участникам играть у любых Мастеров Лиги одним и тем же персонажем по официальным сценариям. Игрок сохраняет весь прогресс и снаряжение своего героя и после приключения может запросто присоединиться тем же персонажем к сценарию другого мастера. Это немного напоминает MMORPG, правда, с теми же недостатками: в «Лиге» куда меньше внимания уделяется личным сюжетным линиям и жизни героев за кадром.

История вопроса

Как мы помним, первоначально D&D возникла из правил для варгеймов. В основе игры с самого её зарождения лежал дух соперничества. Первые массовые мероприятия были скорее турнирами, нежели просто местом, где каждый может найти себе игру по душе. И вполне естественно, что за турнирами стояли свои дополнительные правила, кодексы, а также организации.

Именно с целью проводить турниры и организовывать настольные ролевые события в 1980 году была основана Ассоциация ролевых игр — RPGA. Поначалу она следила за соблюдением правил и баланса за игровыми столами, но с течением времени это перестало отвечать запросам ролевого сообщества. Так зародилась общая кампания, в которой могли участвовать сотни, если не тысячи игроков по всему миру. Вся эта единая история могла изменяться в зависимости от успехов или провалов всехигровых партий — участников RPGA. Конечно, для этого требовалось немало работы со стороны организаторов, а также накладывались ограничения — на заклинания, возможные награды, максимальный уровень персонажа и так далее.

За всё время существования RPGA провела целый ряд программ с единым миром. А затем Wizards of the Coast выпустили «пятёрку». И ассоциация тихо исчезла, зато в мире настольных ролевых игр возникло другое движение — D&D Adventurers League, «Лига искателей приключений».

Как это работает

Если вам хочется участвовать в долгоиграющих сюжетах и при этом не быть строго привязанными к конкретному мастеру и группе (всегда есть шанс, что ведущий перегорит, а кто-то из игроков отвалится), вам стоит обратить внимание на «Лигу» с её универсальным подходом ко всем персонажам — участникам программы.

Будучи наследницей RPGA, она не могла не перенять некоторые её проблемы. Чтобы поддерживать более-менее общий игровый опыт у бесчисленного множества игровых партий, организаторы «Лиги» придумали целый ряд ограничений. Правила диктуют, как вы будете создавать персонажа, как далеко ваша игра может отойти от прописанного сюжета, и регламентируют многие другие тонкости. Например, отменяются все не заложенные в правилах эффекты заклинания Wish.

В частности, ограничения касаются следующих моментов:

Никаких бросков на значения характеристик — только выбор из стандартных значений. То же самое касается и повышения здоровья с каждым уровнем и даже стартового значения денег у персонажа.

Отменяются почти все дополнительные опции из книг правил, любые «хоумрулы» и придуманный из головы ведущего контент недопустим. Впрочем, в неоднозначной ситуации мастер всё ещё может толковать правила тем или иным образом.

Создавать персонажа можно только по правилу «„Книга игрока“ +1». Это значит, что к базовой книге вы можете добавить только один официальный источник: нельзя взять одновременно излюбленную расу из «монстрятника» и понравившийся архетип из дополнения.

Кому-то подобный подход может не понравиться, ведь он во многом разрушает взаимосвязь действий и их последствий. Например, если вы убили правителя города, то через десять приключений он снова появится на своём месте, ведь общий сюжет Лиги не принял его гибели. Впрочем, это совершенно не мешает получать удовольствие от игрового процесса великому множеству людей. Кроме того, существующие ограничения позволяют в той или иной степени сбалансировать начальное состояние всех персонажей, чтобы их дальнейшая судьба зависела исключительно от игрока, а не от удачно выброшенного значения стартовых характеристик или хитрой комбинации книг правил.

Dungeons & Dragons построена на многообразии и бесконечных возможностях, так что никто не будет требовать от вас состоять в какой-либо организации, если вы просто хотите поиграть. Да и то стоит учитывать, что за годы ролевых стримов и проникновения НРИ в массовое сознание даже официальная программа стала мягче по отношению к разным нестандартным ситуациям за игровым столом.

«D&D Лига» в России

На сегодняшний день программы «Лиги» действуют не только в Москве, но и в других городах нашей страны — узнать о них можно в сообществе «D&D Лиги». Клуб «Башня» в Новосибирске, St.George в Ростове-на-Дону, Playloft GaGa в Санкт-Петербурге, игротеки «Дайсвилля» в Красноярске и многие другие нет-нет, да и проведут игру-другую в рамках «D&D Лиги». А если это сложно сделать вживую, то ролевое сообщество собирается ещё и за виртуальными игровыми столами — тут уже ограничением выступает лишь ваше свободное время, благо при должном желании игру можно найти приключение практически под любого персонажа.

Конечно, отдельные игры — это интересно и увлекательно, но помимо них российское сообщество активно проводит и по-настоящему массовые мероприятия — отголосок тех времён, когда создатели Dungeons & Dragons или RPGA собирали людей на турниры и соревнования. Современный формат D&D Epics позволяет объединить в одном приключении от трех-четырех до нескольких десятков игровых столов, причем и по интернету. В такие моменту решаются судьбы регионов, а иногда даже и мира, благо результаты отправляются в единый центр принятия решений «D&D Лиги».

Чего ждать в будущем?

Судя по всему, в ближайшие годы Wizards of the Coast будут придерживаться выбранной политики: изредка выпускать большие книги-дополнения, помогать развивать сообщество при помощи DMs Guild и «Лиги искателей приключений», радовать большими фестивалями и конвентами. Никакой серьёзной встряски вроде выхода шестой редакции или обновлённой пятой пока не предвидится.

Совсем скоро (21 мая) появится новая книга — «Призраки Солтмарша» (Ghosts of Soltmarsh). Это сборник из семи больших классических приключений времён ещё первой редакции (включая сценарии серии U: U1, U2 и U3), адаптированных под нужды «пятёрки». В какой-то степени «Призраков», как и некоторые ранее выпущенные книги-кампании, можно считать экспериментальной книгой, ведь это первое большое дополнение, посвящённое морской тематике. Помимо самих сценариев в книгу входит развёрнутое описание порта Солтмарш, несколько завязок для приключений, правила по морским сражениям, новые магические предметы, монстры и многое другое.

Уже несколько месяцев в сообществе ходят слухи, что осенью «Визарды» покажут новый сеттинг для пятой редакции. С одной стороны, компания может просто выпустить печатную книгу-компиляцию по Эберрону, куда войдут наработки из Wayfinder’s Guide to Eberron и Morgrave Miscellany (сейчас они продаются только в PDF-варианте). С другой, поклонники считают, что WotC готовят возвращение легендарного волшебно-космического сеттинга Spelljammer, напоминающего «Планету сокровищ» Disney. Он рассказывает об искателях приключений, которые путешествуют на магических кораблях по разным мирам. Как и Planescape, эта вселенная связывает все прочие миры, но не напрямую, через порталы, а на уровне космологии.

Намёков на Spelljammer хватает. Например, в Volo’s Guide to Monsters можно найти статблоки и описание характерных для мира существ вроде неоги. Один из новых масштабных сценариев D&D Epics посвящен приключениям в поселении Звёздная гавань, где обитают народ гитьянки. Находится оно на астероиде рядом с планетой Торил (Фейрун). Да, здесь герои будут иметь дело с летающими кораблями, а логотип намекает на капитана-иллитида, — а ведь в Spelljammer иллитиды считаются одной из играбельных рас. Возможные намёки нашли и в MMO-адаптации игры Neverwinter:

Кстати, о видеоиграх. Wizards of the Coast планируют открыть небольшую студию, которую возглавит уже упомянутый геймдизайнер и разработчик Джеймс Олин (автор фан-дополнения Heroes of Baldur’s Gate для «пятёрки»). Раньше он был креативным директором BioWare и занимался почти всеми проектами студии, но теперь решил поработать с WotC. Как отметил Олин в интервью, пока что внутренняя студия будет небольшой, но в будущем её хотят расширить и поручить ей создание полноценных ААА-игр. Студия займётся проектом по некой новой вселенной. Сам Олин рассчитывает, что теперь сможет сохранить авторский подход к созданию игр.

Ещё один важный тренд, который в последние пару лет набирает обороты, — выход самостоятельных игр и миров на «движке» пятой редакции. Пока что такого бума, как во времена «тройки», нет, но уже многие авторы поняли, что у D&D 5e прочный фундамент, куда можно водрузить собственные наработки. Так, например, всё тот же Олин недавно вышел на Kickstarter c книгой Odyssey of the Dragonlords — это масштабное приключение в его собственном фэнтези-сеттинге, напоминающем древнегреческую мифологию.

Взяла быка за рога и компания Cubicle Seven, соединив механику «пятёрки» и Средиземье. Так вышла серия игр Adventures in Middle-earth, которую активно развивают книгами-дополнениями с описанием регионов.

Некоторые авторы идут ещё дальше и адаптируют под реалии «пятёрки» научно-фантастические миры. Как вам, например, совершенно потрясающая кислотная ретро-вселенная Lasers & Liches (с говорящим названием Retroverse)? Здесь можно сыграть за Голо-рыцаря или Синт-вейвера, а драконорождённые могут выбрать себе неоновый, лазерный или ксеноновый подтип! Вот здесь — подробности на страничке Kickstarter, а здесь — бета-версия книги правил.

Хотя наш материал в двух частях получился пугающе огромным, он лишь поверхностно рассказывает о наиболее важном, что случилось с пятой редакцией самой популярной настольной ролевой игры за последние пять лет. Зато он позволяет сложить довольно верное впечатление как о самой D&D, так и о направлении, в котором Wizards of the Coast планируют развивать игру.

Кстати, у статьи есть и ещё одно предназначение: её можно показывать всем, кто говорит, что по «пятёрке» ничего не выпускают и система стагнирует. Вовсе нет, просто теперь дела обстоят совершенно иначе. Остаётся лишь гадать, какой сюрприз WotC преподнесут фанатам в следующий раз.

