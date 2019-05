View this post on Instagram

«Игра престолов» закончилась. Фанаты пишут петиции с требованием переснять 8 сезон с нормальными сценариями, но.. как насчёт переснять всю сагу с героями советских мультиков? 😄 Нарисовал серию артов с персонажами «Союзмультфильма», перевоплотившихся в героев мира «Песни Льда и Пламени». Сегодня и завтра покажу вам их все по одной. Начинаем с Волка и Зайца из «Ну, погоди!», которые весьма органично превратились в Сандора «Пса» Клигана и Арью Старк. ____________________________ Made a series of artworks with GoT characters mixed with characters of classic soviet cartoons. First pic: the Hare and the Wolf from "Nu pogodi" (Well, Just You Wait!) as Arya Stark and the Hound.