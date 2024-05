Художница Светлана Пикуль: прекрасные героини, симпатичные герои и монстры в метро

Наша сегодняшняя гостья рисует в необычном стиле семиреализма. В нем мультяшные контуры объединены с реалистичной работой с цветом, благодаря чему на свет появляются яркие, искренние и чувственные персонажи.

Художница о себе Я художница из Беларуси. Работала в геймдеве, сейчас фрилансер. В рисовании мне больше всего нравится создавать новых персонажей и существ, показывать их взаимодействие друг с другом и с окружающим миром. Сайт: artstation.com/greenbreen

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Я рисовала с самого детства, но всегда воспринимала это занятие как хобби и не относилась к нему серьезно. Когда пришло время выбирать специальность в университете, я пошла учиться на программиста, так как не знала о профессии 2D-художника, но любила компьютерные игры. На втором курсе поняла, что мне совсем неинтересно писать код, и начала изучать цифровой рисунок. Желания работать программистом у меня не было вообще, так что я ощущала большую мотивацию освоить рисунок самостоятельно. Я прошла несколько онлайн-курсов, что-то почерпнула с форумов и стримов. Ну и годы практики сыграли роль, конечно.

Думаю, мне очень повезло, что я живу во время, когда есть профессия 2D-художника. Слабо представляю себя в какой-либо другой сфере деятельности. Кажется, у меня больше нет хобби, которые могли бы перерасти в профессию. Ну или я о них ещё не знаю.

В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Я мало знакома с традиционным рисунком, разве что иногда делаю наброски карандашом. Ещё немного рисовала акварелью в школе. Сейчас работаю только с компьютерной графикой.

Я немного жалею об этом: мне кажется, опыт рисования традиционными материалами был бы мне полезен и, возможно, дал бы толчок для дальнейшего развития в цифровом рисунке.

А так принципиальной разницы, я думаю, нет. Это если учитывать не материальную сторону, а только мыслительный процесс. Возможно, традиционная живопись предоставляет больше свободы, и работа выглядит интереснее за счет некоторой непредсказуемости краски. Но это наблюдения человека, который никогда не рисовал на холсте.

Ледяной тролль Участвовала в челлендже, в котором тема рисунка генерировалась случайным образом. Она звучала как «Заколдованный ледяной тролль гоняет гусей на душистой полянке на закате». Собственно, набросок перерос в полноценную иллюстрацию.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Была пара игр для Game Insight, иллюстрирование серии детских книг, работа над настольными играми, в том числе над «Лигой детективов».

Думаю, чем больше свободы мне давали, тем больше мне нравился проект. Например, работа над обложкой для книги A Star Named Vega была очень интересной, так как персонажи книги оказались мне близки, а заказчик мне полностью доверял. Сложнее всего оказалось работать в геймдеве: там жёсткие рамки.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи?

Думаю, пятьдесят на пятьдесят. Обычно сначала идёт период очень плотной работы с заказчиками, потом — продолжительный отпуск, который я полностью посвящаю личным проектам и идеям, ну и практике рисунка в целом.

Как правило, у работы на заказ довольно чёткие рамки. В этих рамках я предлагаю свои идеи, если есть такой запрос. Бывает, от меня требуется только техническое исполнение задачи. Чаще всего такое встречается в геймдеве, но зависит, конечно, от проекта и от того, на какой стадии он находится. На ранних стадиях обычно много времени уделяется поиску идей и стиля, а следовательно, здесь меньше ограничений.

Донхун Портрет, вдохновленный фотосессией под водой. Очень понравилась живость ткани и волос, попробовала повторить это в рисунке.

Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Частные заказчики дают большую свободу, так как они находят меня по моему портфолио и примерно представляют, в каком стиле я рисую и какие сюжеты предпочитаю. Поэтому я стараюсь формировать свое портфолио только из работ, над которыми мне было интересно работать.

Что, на ваш взгляд, важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Думаю они равнозначны, всё зависит от сферы работы. Часто проект имеет определенный стиль, и требуется художник, который сможет под него подстроиться. Теоретически, чем гибче художник, тем больший для него открыт рынок.

С другой стороны, если ваш стиль цепляет зрителя, то под него может подстроиться уже сам заказчик. Это более редкая история, как мне кажется. Но если нет большого желания работать в студии над каким-то определенным проектом, вы вольны заниматься фрилансом и рисовать в стиле, который вам близок.

Звезда по имени Вега Иллюстрация для обложки одноимённой книги Бенджамина Дж. Робертса.

Как сформировался ваш собственный стиль? Кто или что повлияло на вас?

У меня он менялся со временем и, кажется, продолжает меняться до сих пор. Думаю, он формируется на основе визуального ряда, который вас окружает в данный момент. И стиль может меняться, если меняются ваши предпочтения и окружение.

Когда я начинала свой путь, на меня большое влияние оказали иллюстрации для игры Legend of the Cryptids. Они и сейчас мне очень нравятся, над ними работало много крутых художников.

В последние годы, думаю, на меня сильно влияет манга и вообще творчество азиатских художников. Мне нравится свежесть и необычность их идей. А еще с технической стороны цвет и свет в их работах магические.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

В основном из окружающего мира. Очень вдохновляет метро — не уверена почему, если честно. Вероятно, причина в большом количестве визуальной информации вокруг и периоде относительного бездействия, во время которого можно подумать. Часто идеи появляются во время прогулок по городу.

Ещё один источник — это новостная лента. Я могу взять сюжет из реальной жизни и немного его видоизменить.

Бывает, вдохновляет красивая фотография или технически хорошо выполненный чужой рисунок, так что мне хочется повторить, например, свет или цвет. И из этого может появиться что-то новое.

Метро Иллюстрация для артбука — сборника работ белорусских художников. Мне нравится думать, что вокруг нас есть много существ, которых мы не можем видеть.

Продумываете ли вы все детали рисунка заранее или что-то возникает спонтанно уже в процессе?

Обычно я мысленно представляю будущую иллюстрацию или персонажа, делаю наброски на бумаге, записываю идеи. Как будет выглядеть большая часть деталей, я определяю на этом этапе, после чего перехожу к рисованию на компьютере. В середине прорисовки могут возникнуть новые идеи, но они не сильно влияют на картинку в целом.

У меня есть иллюстрации, которые я сильно меняла в середине процесса, но обычно на это уходит много времени и не всегда можно сказать, что результат того стоил.

Можно ли считать, что ваши работы объединены общим миром? Стоит ли за каждым рисунком своя история?

Думаю, нет. Скорее, есть темы и персонажи, которые мне особенно нравятся. Но я оставляю маленькие истории везде, где могу. Это самая вдохновляющая часть процесса для меня и главная цель рисования вообще.

Рыбак Концепт-арт персонажа

Есть ли у вас сейчас или в планах персональные проекты? Какие идеи вы хотели бы донести до своей аудитории?

Да, в планах их больше, чем я успеваю выполнить. Мои любимые темы — это внутренний мир человека и его эмоции, отношение к себе и обществу вокруг. Очень хочу нарисовать серию работ, посвященных метро, но пока нет времени.

В своих иллюстрациях мне нравится рассказывать маленькие истории с помощью лёгких намеков и еле заметных деталей. Часто это история с открытым концом и не до однозначности понятная. Так каждый зритель будет видеть свой сюжет в зависимости от того, на какие детали обратит больше внимания.

Часто ли вы экспериментируете со стилем и техникой? Пробуете ли силы в новых областях?

Я рисую в стиле семиреализма, но мне также очень нравится графика, и время от времени я делаю наброски и пытаюсь научиться рисовать хотя бы на среднем уровне. Еще очень нравится, как выглядит покадровая анимация, мечтаю начать анимировать некоторых своих персонажей. Но это пока в планах на будущее.

Невольничий рынок Захотелось показать эльфов вне фэнтезийного сеттинга, ну и поработать с непривычной для себя композицией.

Какую свою работу вы считаете самой нетипичной?

Мне кажется, это «Мизофобия». Как раз в случае с ней я попробовала сделать смену кадров и таким образом рассказать небольшую историю.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Сложно сказать, сейчас очень быстро развиваются технологии. По моим ощущениям, точно сохранят актуальность знания основ: композиции, света и цвета, дизайна… А техническая сторона будет, наверное, сильно меняться.

Мизофобия Работа для челленджа, посвящённого ментальным расстройствам. Здесь я попробовала нарисовать что-то вроде покадровой анимации. Ещё здесь есть руки «монстра», которого я люблю показывать в персональных работах.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся?

Начну с игр: это Devil May Cry, Dragon Age, Life is Strange, The Witcher.

С книгами и фильмами сложнее. Я много читала и смотрела раньше, а сейчас как будто не хватает на это времени. Понравился сериал «Королевство», серия книг Робин Хобб «Сага о Видящих» и «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк.

Оказывают ли они какое-либо влияние на ваши работы?

Да, влияние определенно есть. Темы фэнтези и повседневности (с примесью мистики) мне сейчас ближе всего. Наверное, это отголоски «Властелина колец» и Стивена Кинга, которых я читала и перечитывала в детстве.

Лига детективов. Персонажи Здесь главной задачей для меня было показать разнообразие поз и добиться максимальной живости и динамичности персонажа.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Думаю, для меня важнее всего в иллюстрации передача настроения и атмосферы, возможно, необычный сюжет. Поэтому любимые художники — это Джеймс Джин (James Jean), Жоао Руас (João Ruas), Мин Юм (Min Yum), Пётр Яблонский (Piotr Jablonski), Руан Жиа (Ruan Jia).

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Помнить, что для вас главная мотивация в рисовании, почему вы начали этот путь. И постараться в будущем это не потерять.

Лига детективов. Персонажи

