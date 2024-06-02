Художник Алексей Рико: стильный неон, знакомые киногерои и обложки «Мира фантастики»

Неоновые цвета, густые тени и толстые контуры, в которых отчётливо проступают образы любимых героев культовой фантастики, — работы ижевского художника Алексея Рико сразу привлекают внимание. А читатели нашего журнала знакомы с его творчеством не понаслышке: именно он нарисовал замечательную обложку спецвыпуска, посвящённого советской фантастике.

Начал карьеру иллюстратора в 2016 году, до этого 12 лет занимался графическим дизайном. Люблю создавать плакаты для фильмов и игр, иллюстрации для одежды, музыкальных обложек и мероприятий. Мои работы вдохновлены плакатами советской пропаганды, а стиль графики по большей части основан на линогравюре.

Когда и почему вы начали рисовать? Где учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Всё началось ещё в девятом классе, когда я увлекся граффити. К окончанию школы я стал искать вузах нашего города профиль обучения, максимально близкий к творческой, как я считал, деятельности, — им оказался графический дизайн. После выпуска я какое-то время работал дизайнером широкого профиля: разрабатывал логотипы, айдентику, сайты и так далее. Но незадолго до рождения ребёнка понял, что занимаюсь какой-то ерундой, и вернулся к иллюстрации.

У вас очень запоминающийся и узнаваемый стиль. Как он сформировался? Кто или что повлияло на вас?

Наверно, как и у всех: насмотренность и постоянная практика.

Мне с самого детства нравились линогравюра и советский агитационный плакат, поэтому сейчас стараюсь использовать ходы и приёмы оттуда.

Терминатор 2 Альтернативный плакат для выставки 2021 года, посвящённой фильмам, вышедшим 30 лет назад.

Как бы вы сами назвали технику, в которой работаете?

Точного и четкого названия не существует, ну или я его не знаю. Это что-то близкое к линогравюре [техника гравирования на линолеуме, возникшая на рубеже XIX и XX веков. — Прим. «МирФ»], только с использованием цвета.

Что, на ваш взгляд, важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Как мне кажется, важнее всего опыт, так как если рисовать каждый день, то со временем придут и техника, и стиль.

Современная техника позволяет рисование в цифре максимально приблизить по ощущениям к рисованию на холсте, но это всегда будет имитация

Очень странные дела Иллюстрация для артбука, в который вошли работы по мотивам сериала более чем двухсот художников со всего мира

Бывает ли у вас желание поэкспериментировать со стилем и техникой?

Да, в последнее время я стал чаще добавлять в работы неровности и потертости, но это мало кому заметные мелочи, основа остается прежней. Пока в таком стиле мне максимально комфортно и работать получается наиболее эффективно.

Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Различия между цифрой и традиционной живописью, конечно, есть. Мне кажется, с этим уже все разобрались лет 20 назад. Современная техника и технологии позволяют рисование в цифре максимально приблизить по ощущениям к рисованию на холсте, но это всегда будет имитация. Инструменты и бумагу ничто не заменит.

Многие иллюстраторы, за которыми я слежу на протяжении последних десяти лет, не изменили своим привычкам и до сих пор сперва рисуют контур на бумаге, а уже потом раскрашивают его в графическом редакторе.

Повелитель тьмы Работа создана для выставки, посвящённой актёру Тиму Карри. Я решил выбрать самый мрачный его образ из фильма «Легенда» (1985).

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Как фрилансер, живущий с иллюстраций, я чаще рисую, конечно же, на заказ. Пока что не получается быть полностью свободным художником.

Что касается свободы творчества, то в целом клиенты приходят уже знакомые с моими работами и не просят рисовать то, что мне не свойственно, поэтому ощущения ограничений и рамок у меня не возникает.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Наверное, одним из самых ошеломляющих по масштабам был заказ на создание заглавной иллюстрации для рекламной кампании этапа кубка «Формулы-1» в Баку. Особенно учитывая, что он мне пришел в самом начале моей карьеры иллюстратора. Наверное, это стало лишним доказательством того, что я двигаюсь в верном направлении.

Также я сотрудничал с «PlayStation Россия» (рисовал иллюстрацию для журнала GQ про приставку PS5), Wargaming.net (плакат для игры World Of Tanks — War Stories: Kennedy’s War), Blizzard (постеры с персонажами игры World of Warcraft), Epic Games (экран загрузки внутри Fortnite), Oreo (рекламная кампания перезапуска печенья Cakesters), 20th Century Studios (альтернативный плакат фильма «King’s Man: Начало»), Hyundai Russia (иллюстрации автомобилей Sonata и Creta для социальных сетей), Reebok (иллюстрация для рекламной кампании кроссовок Zig Kinetica).

Ещё посчастливилось поработать с компанией Affinity — она создала векторный редактор для iPad. Задача была интересная: сделать в редакторе иллюстрацию и записать видео процесса с комментариями. Помню ещё аналогичный опыт с приложением Vectornator.

По-настоящему всё изменится только с переходом от капитализма к коммунизму, когда художникам не надо будет думать о заработке

Иллюстрация для этапа кубка «Формулы-1» в Баку в 2018 году

Есть ли такие проекты, над которыми работать вам интереснее всего?

Наверное, любовь к рисованию киноплакатов, музыкальных обложек или афиш мероприятий не пропадёт никогда. Особый интерес у меня вызывают работы для нетипичных носителей, например принты для сноубордов, автомобилей или нижнего белья.

Насчёт обложек для музыкальных альбомов. Вы вдохновлялись звучанием или работали по подробному заданию заказчика? Как музыка должна влиять на оформление альбома?

Чаще всего музыканты хотят увидеть на обложке отображение себя, а не чувств иллюстратора, поэтому я стараюсь максимально прислушиваться к их пожеланиям. Сейчас границы между музыкальными жанрами настолько размыты, что на обложке можно увидеть что угодно, так что говорить о влиянии музыки на визуал не приходится. Но, конечно, я стараюсь при работе уловить настроение и атмосферу альбома.

Обложка для спецвыпуска «Советская фантастика» Часто художники жалуются, что заказчик выбрал не тот вариант или что он якобы ничего не понимает. В моей же практике чаще происходит наоборот, и мы работаем в тандеме с клиентом. Эта обложка стала отличным примером такой работы. Несмотря на то что черновых вариантов было очень много, результатом я очень доволен.

Есть ли у вас сейчас в работе или в планах персональные проекты? Какие идеи вы хотели бы донести до своей аудитории?

Сейчас у меня нет таких планов. Когда-то думал о собственной выставке, но понял, что ещё не готов. Если же займусь таким проектом, я буду фокусироваться на идее борьбы рабочего класса за свои права и интересы.

Сколько времени у вас уходит на работу? Остается ли время на другие хобби и личную жизнь?

Всегда по-разному. Например, иллюстрации для пивных этикеток я рисую за пару дней, а на плакат к фильму может уйти почти неделя. Как и у всех, свободного времени в условиях текущей общественно-экономической формации почти не остается, но его стараюсь проводить его с семьёй.

Примерно лет 8–9 назад мы с женой начали кататься на сноубордах и на какой-то период это стало нашим основным хобби. Но так как зима не длится круглый год, да и хорошие горы от нас далеко, мы катаемся крайне редко.

Сейчас всё чаще мы с сыном строим что-нибудь из «Лего» — пока у нас такое общее хобби.

Вариант эскиза для спецвыпуска

Сталкиваетесь ли вы с творческим выгоранием? Если да, то как с ним боретесь?

Поскольку чистого творчества в моей практике не так много, я почти не выгораю. Бывает скорее переутомление от рисования по десять часов в сутки. Расслабиться помогают самые простые и банальные вещи: отложить работу и пойти гулять/спать или смотреть кино.

Откуда вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

От всего, что кажется интересным. Но чаще вдохновением становится задача от клиента.

Кладбище домашних животных Официальный альтернативный плакат к фильму 2019 года.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Сама профессия по большей части останется прежней, измениться могут лишь технологии и инструменты. По-настоящему всё изменится только с переходом от капитализма к коммунизму, когда художникам не надо будет думать о заработке.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Любимой фантастикой о светлом недостижимом будущем могу назвать «Незнайку в Солнечном городе». Конечно, упомяну и Стругацких. Очень нравятся книги Рэя Брэдбери, особенно сборник «Человек в картинках».

Из фильмов люблю «Солярис» Тарковского, «2001 год: Космическая одиссея», «Бегущего по лезвию», «Чужого», «Терминатора 2» — в общем, многое из фантастики, на которой все мы выросли. Ещё обожаю мультфильм «Тайна третьей планеты». В игры сейчас почти не играю, но в своё время был без ума от Portal.

Дива Плавалагуна Плакат для выставки, посвящённой вымышленным концертам в кинематографе.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

Назову только два имени: Чарльз Бёрнс (Charles Burns) и Дэн Мамфорд (Dan Mumford).

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Рисовать, рисовать и ещё раз рисовать!