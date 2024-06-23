Художник Андрей Васильченко: тёмное фэнтези, светлые эльфийки и храбрые воины

Работы этого художника вам знакомы, если вы любите книги Джо Аберкромби; мрачные и реалистичные иллюстрации на обложках — дело рук Андрея Васильченко. Вы также почти наверняка видели другие его работы в Сети или, может быть, встречали их в настольных играх. В любом случае вам, скорее всего, запомнился его стиль — подчёркнуто реалистичный и в то же время сказочный, потусторонний. Его герои словно бы смотрят на нас через тусклое стекло — преграду между мирами.

О себе Я художник-иллюстратор из небольшого, но красивого и тихого города — Великого Новгорода. Последние годы полностью посвящаю себя фрилансу, до этого пробовал силы и в дизайне, и в геймдеве, но в итоге выбрал то, что больше пришлось по душе. Работаю преимущественно в жанре фэнтези, рисую в основном обложки для книг и иллюстрации для настольных игр.

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Рисую я с малых лет. В начальной школе убедился, что науки — совсем не моё (хотя учился всегда хорошо) и что меня больше тянет к творчеству. Так что, когда перешел в старшую школу, я поступил уже в класс изобразительного искусства. Поскольку, к сожалению, никаких профильных художественных училищ в нашем городе нет, я решил попробовать себя в дизайне и поступил в колледж на эту специальность. Преподавательский состав оказался очень сильный, и большую часть своих знаний о рисунке, композиции и цветоделению я почерпнул именно там. Позже продолжил обучение по специальности уже в вузе.

Увидев в 2008 году уроки от The Gnomon Workshop, я загорелся идеей освоить CG. Купил себе планшет Bamboo, и через пару месяцев моя первая цифровая работа была готова. С того момента я уже мало уделял внимания занятиям и сосредоточился на обучении рисованию на планшете.

Тогда же я параллельно работал дизайнером-художником в филиале одной московской компании. Опыт был интересный, но не сказать, что увлекательный. После третьего курса я уже окончательно понял, что учеба мне не интересна, и 3−4 месяца полностью отдавался просмотру уроков, освоению техник и просто рисованию.

Затем я служил в армии, после чего ещё какое-то время искал себя. Потом снова недолго поработал дизайнером и окончательно понял, что это совсем не моё. И вот наступил один из переломных моментов: меня пригласили на должность художника в единственную в городе студию, занимающуюся разработкой игр. Здесь я наконец почувствовал, что делаю то, что мне действительно интересно. Мне пришлось освоить и работу с 3D, хотя бы на начальном уровне, и текстурирование, и рисование интерфейсов… В общем, всё, что сопутствует процессу разработки.

К сожалению, руководство решило расформировать наш отдел, и мы отправились на вольные хлеба. Тут передо мной встал выбор: искать вакансию в той же сфере или рискнуть уйти на фриланс, чтобы полностью посвятить себя искусству. Ответом стал конкурс на DeviantArt. Так как времени у меня тогда было предостаточно, я решил поучаствовать — и себя показать, и навыки прокачать. Почему нет? Никаких особых надежд я не питал, скорее, хотелось узнать, интересен ли кому-то мой арт. К своему удивлению, я занял призовое место. Наверное, тогда и случился момент откровения: вот что я хочу делать, и тем круче, что за это можно даже получать деньги! С тех пор я начал собирать портфолио, рассматривать предложения и полностью переходить на фриланс.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Прежде всего, мне запомнилась первая крупная работа. Со мной связался продюсер YouTube-шоу, посвящённого настольным играм. Там снимали прохождение игры с актёрами, и команде нужен был арт, чтобы вставлять его в определенные места на видео. Также этот арт потом печатали для книги. Запомнился сам процесс работы — новый для меня, поскольку рисовать требовалось так, чтобы рисунок потом анимировали, — а ещё радость и гордость от того, что видишь своё имя в титрах.

Другой проект — это создание обложек и внутренних иллюстраций для российского издания романов Джо Аберкромби. Я читал его произведения, мне нравились его книги, было интересно продемонстрировать своё видение его мира и персонажей. К сожалению, не всё в этой работе шло так, как мне хотелось, — иногда не совпадали мнения при выборе сцен для иллюстрирования. Но всё-таки в целом, думаю, получилось неплохо.

Наверное, можно вспомнить еще проект настольной игры по «Песни льда и пламени». Книги этого цикла мне также очень нравились, а тут ещё выпал шанс поработать непосредственно с командой Джорджа Мартина, так как именно она одобряла все эскизы и окончательные варианты.

Уши Работа, вдохновленная иллюстрациями Адриана Смита. Тут я хотел сделать что-то мрачное и брутальное в чёрно-белом исполнении, чтобы атмосфера стала ещё более зловещей.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

В начале пути я, конечно, рисовал больше для себя, чтобы собрать портфолио. Тут не было никаких ограничений — только те задачи, которые ты сам перед собой ставишь. Очень рад, что позже многие из этих произведений приглянулись людям и используются в различных проектах. Сейчас же, при работе на заказ, чаще всего получается, что у меня с самого начала есть более-менее сформировавшееся видение, от которого я и отталкиваюсь. Бывает иногда, что по задаче дают полную свободу, но это происходит после длительного сотрудничества с заказчиком, когда он уже уверен и в моем видении, и в моих навыках.

С ограничениями всё индивидуально. Иногда заказчик сам не очень понимает, что хочет получить, и я предлагаю ему свои варианты. Иногда есть чётко прописанная задача, и отступать от её условий никак нельзя. Например, есть у меня клиент, я ему рисую иллюстрации и обложки для его книг, так он однажды прислал мне документ на шесть страниц с описаниями и референсами. У крупных издателей обычно уже есть текст и описания, над которыми работали авторы, а часто и рисунки персонажей, созданные другими художниками, и надо придерживаться их видения. Не скажу, что это меня сильно смущает или как-то давит на меня в творческом плане. Иногда, конечно, бывают расхождения; бывает, я вижу, что и как можно улучшить, а автор стоит на своём, — но я считаю, что это обычные рабочие моменты. Да и часто их уравновешивает полный карт-бланш в других проектах.

В какой технике вы работаете? Сколько времени уходит на создание одного рисунка? Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Наверное, это самый сложный вопрос! Честно говоря, понятия не имею, что у меня за техника. Я использую смесь всех знаний, полученных за годы рисования, всей впитанной мною информации и увиденных приёмов.

Что касается времени, то тут всё зависит от задачи и моего рабочего настроя. Что-то, не требующее построения сложной композиции и прорисовки деталей, я могу закончить за пять-шесть часов. Работа над многофигурной сценой с соблюдением каких-то обязательных условий от заказчика иногда длится неделями. Если же дать мне свободу в отношении сроков, то тут действует правило «чем больше, тем лучше», главное — остановиться вовремя. Помню, на завершение одной работы для портфолио я потратил два года, потому что постоянно возвращался к ней с новыми знаниями и взглядом.

Думаю, основное преимущество цифры в том, что тут многое прощается. В любой момент можно что-то отменить, вырезать, вставить, повернуть, воспользоваться приемами фотобаша (смешение всех доступных материалов — фотографий, 3D, текстур — для ускорения работы), фильтрами и так далее. В остальном технологии уже так продвинулись, что сейчас с определенными инструментами и настройками можно в «фотошопе» создавать картины, не отличимые от масляной живописи. Вообще мне тут сложно судить, так как при всём моём поверхностном академическом образовании база в моих работа та же самая, что и в традиционной живописи, а потому переход на цифру мне не показался сложным.

Женские образы — это лучшее, что мне удаётся

Последнее заклинание Это мой персональный проект, выросший из желания поработать с интересным освещением и любимым жанром тёмного фэнтези.

Вы явно отдаете предпочтение фэнтези. Чем этот жанр привлекает вас?

Наверное, это из детства. Когда я был маленьким, отец часто читал мне на ночь; образы и далекие миры из книг меня очень захватывали. В семь лет мне подарили «Хоббита», а за ним — «Властелина колец». Позже я ходил по магазинам и искал что-то похожее. Родители поддерживали мой интерес и дарили мне фэнтези-романы. В общей сложности я прочитал, наверное, больше 200 книг в этом жанре или близких к нему. Любимым со временем стало тёмное фэнтези, где нет чёткого разделения на белое и чёрное. Темы там поднимаются «взрослые», а герои переживают всем нам понятные страхи и трагедии. Это явно оставило след в моих работах: рисовать в таком жанре мне комфортнее всего.

Есть ли задачи, которые вам выполнять наиболее приятно и легко? И наоборот, что вызывает наибольшие трудности?

Рисовать всё, что связано с фэнтези, у меня определённо выходит лучше всего. Брутальные герои, сражающиеся с чудовищами; волшебницы, повелевающие стихиями; хитрые гоблины; монстры из самых тёмных уголков… Всё это всегда было мне понятно, эти образы уже давно сформировались в моей голове. Работая над такими иллюстрациями, я просто отдаюсь на волю своего воображения или, если речь о конкретной задаче, предлагаю свою интерпретацию.

Трудности же у меня возникают с научной фантастикой и постапокалипсисом: к сожалению, я до сих пор не научился рисовать так называемые hard surface (индустриальные объекты). Да и в целом, наверное, не очень глубоко вовлечен в эту тему, так что обычно стараюсь отказываться от подобных задач или минимизировать их объём.

Обложка для книги Джо Аберкромби «Последний довод королей» Наверное, самая удачная из всей серии. Надеюсь, если Джо ее видел, ему понравилось.

Кого вам интереснее рисовать: жутких чудовищ или прекрасных эльфиек?

Определенно эльфиек. Что может быть чудеснее красивых, ярких и живых женских персонажей? Всегда любил это направление в своей работе, и, наверное, женские образы — лучшее, что мне удаётся.

Должен признаться, с анатомией в рисунке я до сих пор на «вы». Обычно такие работы одновременно бросают мне вызов и дают возможность совместить изучение темы с выполнением приятной задачи. Ну а как достигну необходимого уровня знаний, глядишь, и с чудовищами попрёт!

На ваш взгляд, насколько в фэнтези-арте важны реалистичность и достоверность деталей? Можно ли ими жертвовать в пользу эффектного образа?

Конечно, можно, на то оно и фэнтези. Честно говоря, я никогда не понимал споров вокруг работ, где что-то сделано не по законам нашего мира — в том, что касается физики, анатомии, одежды, архитектуры. О, эта вечная дискуссия о бронелифчиках на воительницах! Придуманный мир затем и создан, чтобы в нём нарушать законы и усиливать впечатление. Если соблюдён грамотный баланс, а изменения не критичны для восприятия, то почему бы и нет?

Снимаю шляпу перед всеми, кто рисует арт для Magic: The Gathering

Охота Попытка показать обратную сторону извечной темы фэнтези — войны эльфов и орков. История и композиция родились случайно, постепенно вырисовываясь из хаоса в скетче. Работа получила огромный фидбэк — тут каждый по-своему смотрит на историю.

Есть ли среди ваших работ та, которой вы особенно гордитесь?

Думаю, многим художникам сложно оценивать свои старые работы — постоянно видишь недочёты и то, что можно улучшить. Но если абстрагироваться, наверное, это будет работа «Награда». Как раз на нее я потратил в сумме два года. Часто возвращаясь и переделывая всё практически заново, думаю, я достиг именно того результата, за который не стыдно. Ну и фидбэк был очень позитивный. Я получил кучу прекрасных комментариев, в том числе от художников, на которых равнялся.

Какой вам видится профессия художника в будущем, лет через двадцать?

Сложный вопрос. Технологии не стоят на месте. Возможно, художники вообще станут ненужными. Впрочем, изобретение фотоаппаратов, а позднее появление художественного софта должно было уничтожить эту профессию, но наш труд до сих пор востребован и ценится высоко — надеюсь, так останется и впредь. Главное — самому не стоять на месте, развиваться, впитывать новые знания, обретать новые навыки и применять их в своем творчестве.

Награда Одна из лучших и самых успешных моих работ. На мой взгляд, здесь заметно влияние классической живописи и попытки применить те же приемы и техники. Как всегда, присутствуют неявные, но важные детали, намекающие на сюжет.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Учитывая, что по большей части я работаю с заказами, с описаниями проблем нет: я просто выдаю своё видение задачи. Если это что-то свободное от конкретной цели, то просто включаю воображение. Иногда я сам себе даю задание нарисовать что-то, поработать с цветом, сделать многофигурную композицию — и тут образы приходят, наверное, автоматически. Конечно, итоговое видение формируется не сразу, всегда сначала идёт поиск. Иногда нужны десятки скетчей и переработок, чтобы я наконец понял, что хочу увидеть в финале.

Также всегда есть интернет и примеры произведений сотен художников, которые справлялись с подобными задачами: арт, фотографии, кадры фильмов, 3D. Конечно, я говорю о подборе референсов. Затем это всё переваривается и интерпретируется уже в моей работе.

Наконец, иногда я просто бездумно набрасываю пятна, мазки, текстуры, из чего постепенно вырисовывается то, что я хочу изобразить.

Сталкиваетесь ли вы с творческим выгоранием? Если да, то как с ним боретесь?

На самом деле чем больше я занимаюсь искусством, тем чаще это происходит. Иногда можно услышать мнение, мол, чего там, сиди себе рисуй, напрягов никаких, работа непыльная. Но художники не роботы, да и усталость копится. Я часто переживаю, что мой уровень недостаточно высок, что я не могу справиться с какой-то задачей на должном уровне. Иногда по итогу, особенно спустя некоторое время, смотришь на работу и видишь кучу ошибок. Иногда смотришь на работы других художников и становится плохо от того, насколько они хороши. Проблемные клиенты, сорванные дедлайны, невозможность донести своё видение — всё это накладывает сильный отпечаток на психику. Хочешь не хочешь, а руки сами собой начинают опускаться.

В таких ситуациях я вижу только два выхода. Первый — полноценный отдых и полное абстрагирование, вплоть до игнорирования писем в почте. А затем возвращение с новыми силами и желанием рисовать. Второй — работа через силу. Конечно, это не поможет там, где ты уже зашел тупик или когда реально чувствуешь, что пора всё бросать, иначе кукуха поедет окончательно. Такой способ действует в случаях, когда ты себе что-то сам внушил, когда ленишься или когда просто что-то не нравится. Вот тут надо просто стиснуть зубы и приниматься за дело. Как ни странно, способ помогает. Я порой удивлялся, что задачу, которую почему-то мусолил несколько недель, я способен выполнить за день.

Меч для моего короля Работа, вдохновленная женскими портретами и картинами рыцарской тематики XIX века. Я старался максимально проработать детали и в тоже время сохранить невесомость и мистичность образа.

Насколько много вы работаете? Оставляет ли вам работа время на хобби и личную жизнь? Есть ли у вас другие увлечения, помимо рисования?

Это вопрос к моей организованности. Всё-таки фриланс иногда сильно расхолаживает. В основном работа занимает большую часть времени, но то скорее проблема тайм-менеджмента, и я стараюсь изменить ситуацию. Иногда бывают простои, а иногда — завал без возможности отдохнуть. Когда я правильно подхожу к распределению задач, свободного времени остается достаточно много.

Что касается хобби, раньше я предпочитал чтение и рыбалку, но, к сожалению, и с тем, и с другим в последние годы не очень складывается.

Сейчас в свободное время смотрю кино и изучаю различные кухни мира и техники приготовления блюд — люблю, когда и вкусно, и красиво.

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Ох, тут если перечислять да по жанрам раскладывать, это займет не одну страницу. На «КиноПоиске», например, у меня 2,5 тысячи оценок тому, что я посмотрел. Наверное, фильмы в наименьшей степени влияют на мою работу, да и жанр фэнтези в кино, к сожалению, очень слабо представлен.

Из авторов назову Джорджа Мартина, Ника Перумова, Алексея Пехова, Глена Кука, Роберта Говарда. У них отличные истории, образы и вселенные. Конан для меня с детства был воплощением брутальности и силы, я бы с удовольствием когда-нибудь проиллюстрировал эту серию.

Увлёкся вселенной Warhammer 40,000, особенно затягивающей и интересной историей Ереси Хоруса, а также историями инквизиторов.

С играми, к сожалению, в последние годы тоже не очень складывается, видимо, запал уже не тот. В детстве и юности очень увлекался ими, сейчас же просто слежу иногда за индустрией. Вспомню из громкого, конечно, The Witcher 3, а также годы, проведённые в Морровинде, Обливионе и Скайриме.

Из настольных игр нельзя не вспомнить Magic: The Gathering. Снимаю шляпу перед всеми, кто рисует для них арт, для меня он выступает знаком качества, тем, на что я хотел бы равняться.

Белый дракон Работа для японской студии. Это была интересная задача: уже имелся черновой вариант, а я старался его доработать и довести до финального варианта, сохранив первоначальные образы. Да, бывает и такое — иногда нужно что-то переработать, доделать и улучшить.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

В первую очередь это Дилан Коул и Райан Черч: именно благодаря их видеоурокам я и решил заниматься CG-артом. Также это великое множество классических и современных живописцев: Вильям-Адольф Бугро, Герберт Дрейпер, Иван Шишкин, Ричард Шмид, Джеймс Гарни, Виктор Васнецов, Владимир Волегов и другие. И куча диджитал-художников — на ArtStation у меня сотни подписок, и я восхищаюсь этими людьми. Их арт мотивирует меня, заставляет двигаться вперед и становиться лучше.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Не старайтесь ухватить всё и сразу. Ставьте цели и идите к ним постепенно.

Не стесняйтесь завидовать, но завидовать по-хорошему — с запалом и стремлением становиться лучше.

Работайте усердно, но не забывайте об отдыхе.

Будьте любопытны, смотрите, изучайте, впитывайте.

Лесная демонесса Персональный проект и одна из моих любимых работ. Я уже признавался в страсти к женским образам и, думаю, тут смог выразить это. Прелестная девушка-суккуб, читающая книгу на лесной поляне, — разве не прекрасно?