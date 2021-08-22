Джеймс МакЭвой рассказал, как из-за проблем с играми сжёг диск Oblivion

В недавнем интервью Джеймс МакЭвой поделился историей, знакомой многим геймерам — актёр рассказал об игре, которая держала его у экрана ночи напролёт. Однако у этой истории оказалась неожиданная развязка.

Джеймс МакЭвой был настолько одержим любимой ролевой игрой, что был вынужден принять невероятно решительные меры, чтобы его актёрская работа не была омрачена ночными играми в компьютер.

В интервью в честь выпуска игры «Двенадцать минут», в которой актёр озвучил одного из героев, МакЭвой вспомнил момент в 2007 году, когда ему было около 20 лет и он снимался в «Джейн Остин» с Энн Хэтэуэй:

Моя партнерша в то время купила мне Xbox 360 и The Elder Scrolls IV: Oblivion. Это был тот тип игр, которые я любил с самого детства: ролевые игры вроде Zelda, Secret of Mana и все такое. Я просто обожаю фэнтезийные ролевые игры. Итак, я там, в Дублине. Мне, вроде как, надо лечь спать в 10 вечера, потому что я встаю в 6 утра каждое утро, и у меня куча текста [для роли] и так далее. А я просто не сплю до четырех утра, играя в Oblivion. И тогда я подумал: «Эта игра буквально отправляет меня в забвение (игра слов, oblivion переводится «как забвение»)».

Все дошло до апогея после одной тяжелой игры в Oblivion, когда МакЭвой начал играть в 8 вечера и играл всю ночь.

Я лег спать в 5:35 утра. Моя машина начала сигналить снаружи примерно в 5:45, и я понял: «Боже мой, мне нужно что-то сделать». Я встал, достал диск из Xbox 360 и включил газовую плиту. Я положил на него диск и просто смотрел, как он немного опаливается и тает. И я подумал: «Хорошо, мы закончили, это конец, никогда больше!»

Это стало началом десятилетнего игрового перерыва для МакЭвоя. Он признался, что был занят другими важными делами — за это время он снялся в фильмах «Искупление», «Макбет», «Грязь», «Сплит» и в целых трёх фильмах о Людях Икс, а также он стал отцом.

Тем не менее, именно его маленький сын в сочетании с его любовью к футболу вскоре привели актёра к консольным играм около трёх лет назад, за это время он сильно полюбил FIFA. Этот коммуникативный аспект игр в конечном итоге спас его во время карантина и сблизил с теми, кто был ему дорог.