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    Фан

    Джеймс МакЭвой рассказал, как из-за проблем с играми сжёг диск Oblivion

    22 августа 2021
    22.08.2021
    13987
    2 минуты на чтение
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    В недавнем интервью Джеймс МакЭвой поделился историей, знакомой многим геймерам — актёр рассказал об игре, которая держала его у экрана ночи напролёт. Однако у этой истории оказалась неожиданная развязка.

    Джеймс МакЭвой был настолько одержим любимой ролевой игрой, что был вынужден принять невероятно решительные меры, чтобы его актёрская работа не была омрачена ночными играми в компьютер.

    В интервью в честь выпуска игры «Двенадцать минут», в которой актёр озвучил одного из героев, МакЭвой вспомнил момент в 2007 году, когда ему было около 20 лет и он снимался в «Джейн Остин» с Энн Хэтэуэй:

    Моя партнерша в то время купила мне Xbox 360 и The Elder Scrolls IV: Oblivion. Это был тот тип игр, которые я любил с самого детства: ролевые игры вроде Zelda, Secret of Mana и все такое. Я просто обожаю фэнтезийные ролевые игры.

    Итак, я там, в Дублине. Мне, вроде как, надо лечь спать в 10 вечера, потому что я встаю в 6 утра каждое утро, и у меня куча текста [для роли] и так далее. А я просто не сплю до четырех утра, играя в Oblivion. И тогда я подумал: «Эта игра буквально отправляет меня в забвение (игра слов, oblivion переводится «как забвение»)».

    Все дошло до апогея после одной тяжелой игры в Oblivion, когда МакЭвой начал играть в 8 вечера и играл всю ночь.

    Я лег спать в 5:35 утра. Моя машина начала сигналить снаружи примерно в 5:45, и я понял: «Боже мой, мне нужно что-то сделать». Я встал, достал диск из Xbox 360 и включил газовую плиту. Я положил на него диск и просто смотрел, как он немного опаливается и тает. И я подумал: «Хорошо, мы закончили, это конец, никогда больше!»

    Это стало началом десятилетнего игрового перерыва для МакЭвоя. Он признался, что был занят другими важными делами — за это время он снялся в фильмах «Искупление», «Макбет», «Грязь», «Сплит» и в целых трёх фильмах о Людях Икс, а также он стал отцом.

    Тем не менее, именно его маленький сын в сочетании с его любовью к футболу вскоре привели актёра к консольным играм около трёх лет назад, за это время он сильно полюбил FIFA. Этот коммуникативный аспект игр в конечном итоге спас его во время карантина и сблизил с теми, кто был ему дорог.

    Во время пандемии я и пацаны — мы все чуваки за сорок с сединой, залысинами и всяким таким — теперь мы болтаем каждые две или три ночи, играя в Warzone, мы обсуждаем жизнь, любовь, вообще всё, пока нас полностью разбивают 12-летние дети из других стран. Это было чем-то вроде спасения во время пандемии, когда мы не могли тусоваться вживую. На самом деле сейчас мы проводим вместе гораздо больше времени, чем когда-либо до пандемии. Это было потрясающе.

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