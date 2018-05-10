Мы любим косплей за поразительные и удивительные образы фантастических персонажей из разных произведений. Чего только стоит косплей на «Звёздные войны» — поклонники саги примеряют образы героев из фильмов, мультсериалов, комиксов, книг и видеоигр. Сага большая, персонажей на всех хватит!

Или нет?

Эта пара актёров из Лос Анджелеса подготовила «особый» подарок на 4 мая, День «Звёздных войн». На публикацию обратили внимание спустя лишь несколько дней — она даже добралась до Марка Хэмилла!

Могло быть и хуже. #ПросьбыКэрри

Всё правильно, вам не показалось — это кроссгендерный косплей, когда модели примеряют на себя образ другого пола. Всю фотосессию можно посмотреть вот здесь:

Более того, «добрые пользователи» твиттера предложили Марку Хэмиллу выбрать ещё из нескольких подобных фотосессий:

pick your fighter pic.twitter.com/1k8wBUsI2q — Memo C (@softsithlord) May 8, 2018