Мы любим косплей за поразительные и удивительные образы фантастических персонажей из разных произведений. Чего только стоит косплей на «Звёздные войны» — поклонники саги примеряют образы героев из фильмов, мультсериалов, комиксов, книг и видеоигр. Сага большая, персонажей на всех хватит!

Или нет?

Эта пара актёров из Лос Анджелеса подготовила «особый» подарок на 4 мая, День «Звёздных войн». На публикацию обратили внимание спустя лишь несколько дней — она даже добралась до Марка Хэмилла!

Могло быть и хуже. #ПросьбыКэрри

Всё правильно, вам не показалось — это кроссгендерный косплей, когда модели примеряют на себя образ другого пола. Всю фотосессию можно посмотреть вот здесь:

Если наберётесь смелости

Более того, «добрые пользователи» твиттера предложили Марку Хэмиллу выбрать ещё из нескольких подобных фотосессий:

Читайте также

Лучший косплей: Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»

Лучший косплей: Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»

 20.04.2018

Два фотосета с прекрасной Полиной Шлячиной показывают Дейенерис в огне и холоде.

Лучший косплей: фестиваль Cosplay Star

Лучший косплей: фестиваль Cosplay Star

 05.05.2018

Собрали самые яркие, зрелищные и запоминающиеся фотографии с прошедшего фестиваля. Много косплея хорошего и разного!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Показать комментарии