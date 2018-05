Мы любим косплей за поразительные и удивительные образы фантастических персонажей из разных произведений. Чего только стоит косплей на «Звёздные войны» — поклонники саги примеряют образы героев из фильмов, мультсериалов, комиксов, книг и видеоигр. Сага большая, персонажей на всех хватит!

Или нет?

Эта пара актёров из Лос Анджелеса подготовила «особый» подарок на 4 мая, День «Звёздных войн». На публикацию обратили внимание спустя лишь несколько дней — она даже добралась до Марка Хэмилла!

It could have been worse.#CarriesRequests pic.twitter.com/qi6dmnkHbU

— Mark Hamill (@HamillHimself) May 8, 2018