Мы любим косплей за поразительные и удивительные образы фантастических персонажей из разных произведений. Чего только стоит косплей на «Звёздные войны» — поклонники саги примеряют образы героев из фильмов, мультсериалов, комиксов, книг и видеоигр. Сага большая, персонажей на всех хватит!
Или нет?
Эта пара актёров из Лос Анджелеса подготовила «особый» подарок на 4 мая, День «Звёздных войн». На публикацию обратили внимание спустя лишь несколько дней — она даже добралась до Марка Хэмилла!
It could have been worse.#CarriesRequests pic.twitter.com/qi6dmnkHbU
— Mark Hamill (@HamillHimself) May 8, 2018
Могло быть и хуже. #ПросьбыКэрри
Всё правильно, вам не показалось — это кроссгендерный косплей, когда модели примеряют на себя образ другого пола. Всю фотосессию можно посмотреть вот здесь:
Более того, «добрые пользователи» твиттера предложили Марку Хэмиллу выбрать ещё из нескольких подобных фотосессий:
pick your fighter pic.twitter.com/1k8wBUsI2q
— Memo C (@softsithlord) May 8, 2018
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