Косплей: герои мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Сегодня в нашей рубрике «Косплей» собрались герои мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», который вышел 13 декабря 2018 года, а в 2019-ом получил «Золотой глобус», премию BAFTA и «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм»

В мультфильме появилось целых шесть (на самом деле, семь) Пауков, а в нашей подборке — три главных персонажа картины.

Читайте также «Человек-Паук: Через вселенные»: шесть Пауков против коллайдера Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

Питер Паркер (Человек-паук)

Косплеер: Videros

Гвен Стейси (Гвен-Паук)

Косплеер: Саша Холланд

Фотограф: Ovsyan

Майлз Моралес (Человек-паук)

Косплеер: bronxspidey

Фотограф: rrayramos