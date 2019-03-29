Косплей: герои мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Сегодня в нашей рубрике «Косплей» собрались герои мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», который вышел 13 декабря 2018 года, а в 2019-ом получил «Золотой глобус», премию BAFTA и «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм»
В мультфильме появилось целых шесть (на самом деле, семь) Пауков, а в нашей подборке — три главных персонажа картины.
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Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.
Питер Паркер (Человек-паук)
Косплеер: Videros
Гвен Стейси (Гвен-Паук)
Косплеер: Саша Холланд
Фотограф: Ovsyan
Майлз Моралес (Человек-паук)
Косплеер: bronxspidey
Фотограф: rrayramos
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