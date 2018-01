Наша еженедельная рубрика фантастического косплея возвращается, чтобы порадовать вас, дорогие читатели! Мы продолжаем собирать и публиковать интересные и удивительные фотосеты, на которых косплееры предстают в образах всем знакомых персонажей.

Младшие Ланнистеры («Игра престолов»)

Новый сезон главного фэнтезийного сериала «Игра престолов» выйдет лишь в 2019 году. Чтобы немного скрасить томительное ожидание, предлагаем вашему вниманию фотосет с семейством младших Ланнистеров. Серсея, Джейме и Тирион представлены в объятиях холода и огня. Фотограф подчёркивает, что это лишь первая часть под названием «Зима здесь» (Game of Thrones. Part I: Winter is HerWinter is Here).

Серсея Ланнистер: Елена Володина

Джейме Ланнистер: Sunji

Тирион Ланнистер: Игорь Кривоногов

Идея, фотографии, графика: KIRA

Костюм Джейме: Plastic Armoury