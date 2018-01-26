Наша еженедельная рубрика фантастического косплея возвращается, чтобы порадовать вас, дорогие читатели! Мы продолжаем собирать и публиковать интересные и удивительные фотосеты, на которых косплееры предстают в образах всем знакомых персонажей.
Новый сезон главного фэнтезийного сериала «Игра престолов» выйдет лишь в 2019 году. Чтобы немного скрасить томительное ожидание, предлагаем вашему вниманию фотосет с семейством младших Ланнистеров. Серсея, Джейме и Тирион представлены в объятиях холода и огня. Фотограф подчёркивает, что это лишь первая часть под названием «Зима здесь» (Game of Thrones. Part I: Winter is HerWinter is Here).
Серсея Ланнистер: Елена Володина
Джейме Ланнистер: Sunji
Тирион Ланнистер: Игорь Кривоногов
Идея, фотографии, графика: KIRA
Костюм Джейме: Plastic Armoury
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