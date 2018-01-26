Наша еженедельная рубрика фантастического косплея возвращается, чтобы порадовать вас, дорогие читатели! Мы продолжаем собирать и публиковать интересные и удивительные фотосеты, на которых косплееры предстают в образах всем знакомых персонажей.

Младшие Ланнистеры («Игра престолов»)

Новый сезон главного фэнтезийного сериала «Игра престолов» выйдет лишь в 2019 году. Чтобы немного скрасить томительное ожидание, предлагаем вашему вниманию фотосет с семейством младших Ланнистеров. Серсея, Джейме и Тирион представлены в объятиях холода и огня. Фотограф подчёркивает, что это лишь первая часть под названием «Зима здесь» (Game of Thrones. Part I: Winter is HerWinter is Here).

Серсея Ланнистер: Елена Володина
Джейме Ланнистер: Sunji
Тирион Ланнистер: Игорь Кривоногов
Идея, фотографии, графика: KIRA
Костюм Джейме: Plastic Armoury

Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» 1 Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» 2 Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» 3 Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» 4 Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» 5 Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» 7 Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» 6 Косплей: Серсея, Джейме и Тирион Ланнистеры из «Игры престолов» 8

 

Читайте также

Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends

Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends

12.01.2018

Косплеер Леи Радна выбрала самый снежный образ для этой зимы.

Косплей: лунная наездница Луна из Dota 2

Косплей: наездница Луна из Dota 2

19.01.2018

В центре внимания — фотосет косплеера Астрии в образе персонажи из игры вместе с ручной пумой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.


Показать комментарии

А ещё у нас есть