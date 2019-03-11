Парсек или световой год? Звезда Смерти или база Старкиллер? Корабль класса «Светлячок» или «Серенити»? В нашем новом тесте на космическую и фантастическую тематику предлагаем сравнить «на глаз», какой из предложенных объектов больше. Некоторые вопросы мы нарочно составили очень провокационно — подумайте дважды, прежде, чем давать ответ.

Этот конкурс посвящён кампании по предзаказу стартового набора ролевой игры Starfinder на площадке CrowdRepublic.

Среди покорителей галактики, которые пройдут тест и поделятся в соцсетях результатами, мы разыграем приз — 2000 рублей на счёту CrowdRepublic (для этого, разумеется, нужно будет зарегистрироваться на сайте). Эту сумму можно потратить на стартовый набор Starfinder или на другую игру на площадке. Конкурс продлится до 18 марта.

Удачи! Кое-какие подсказки, кстати, можно найти в этой статье.