Один из первых тестов на новом сайте «Мира фантастики» мы посвятили Дню дурака — собрали в нём фейки и правдивые новости на первое апреля и предложили читателям понять, что из этого правда. Спустя четыре года мы повторяем этот трюк. Тем более, с той поры розыгрыши стали злее, а термин «фейкньюз» даже объявили словом года — в 2017-м.

Угадайте, что из этого правда, а что не очень.