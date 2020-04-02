Один из первых тестов на новом сайте «Мира фантастики» мы посвятили Дню дурака — собрали в нём фейки и правдивые новости на первое апреля и предложили читателям понять, что из этого правда. Спустя четыре года мы повторяем этот трюк. Тем более, с той поры розыгрыши стали злее, а термин «фейкньюз» даже объявили словом года — в 2017-м.
Угадайте, что из этого правда, а что не очень.
Начнём с простого. 1 апреля Adult Swim объявил, что «Рик и Морти» возвращаются 3 мая. Неужто правда вернутся?
И снова Adult Swim. Канал продлил на второй сезон мультсериал Тартаковски «Первобытный» (выходит осенью), а 1 апреля выпустил новую серию. Что из этого правда?
«КиноПоиск», купивший права на показ «Доктора Кто» и создание адаптаций, планирует выпустить русский ремейк сериала с Борисом Хвошнянским в главной роли. Сценарий пишет Дмитрий Лемешев («Проект „Анна Николаевна“»), ставит сериал Сергей Мокрицкий («Черновик»).
Фестиваль настольных ролевых игр «Ролекон» 1 апреля взял и объявил, что следующий конвент пройдёт... исключительно онлайн! И называться мероприятие будет «КиберРолекон 2020».
Студия FDG объявила, что работает над игрой по «Утиным историям», получившей подзаголовок QuackShots, и представила несколько красивых скриншотов. В чём подвох?
СМИ писали, что героиня «Звёздных войн» Асока Тано появится во втором сезоне «Мандалорца». А как насчёт собственного сериала?
Сразу две новости про God of War! Говорят, летом последняя часть, вышедшая на PS4, появится на ПК. А пока что показали постер сиквела! Что из этого правда?
Биолог и популяризатор науки Александр Марков рассказал, что могучие тихоходки — самые неубиваемые создания на Земле — оказались неотеническими личинками мух. Неужели он прав?
А как насчёт такого: HBO нанял Джонатана Нолана и Джей Джей Абрамса переснять финальный сезон «Игры престолов» — существующий объявили парком для «Мира Дикого Запада»?
Один из сотрудников Capcom (компания разрабатывает игры серии Resident Evil) заболел коронавирусной инфекцией. Это так?
И напоследок. Вот аббревиатуры названий двух порталов, которые пишут про массовую культуру. Кто достовернее?
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