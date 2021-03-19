Тест: что почитать из зимних новинок?

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Каждый месяц в печатном номере «Мира фантастики» выходит около двадцати рецензий на книжные новинки самых разных жанров. Многие из них мы в дальнейшем публикуем на сайте, и внимательные читатели всегда за ними следят!

Но что, если какую-то новинку вы упустили из виду? Или вам понравился текст, но забыли, как называется? Или просто ищете, что почитать? Тогда предлагаем наш экспресс-тест, который поможет соориентироваться! В него вошли книги, подсвеченные в наших рецензиях этой зимой