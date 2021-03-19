    Тесты | Фан
    #Что почитать

    Тест: что почитать из зимних новинок?

    19 марта 2021
    Кот-император
    19.03.2021
    17173
    28 минут на чтение
    #Что почитать
    Тест: что почитать из зимних новинок?

    Photo by Krists Luhaers on Unsplash

    Каждый месяц в печатном номере «Мира фантастики» выходит около двадцати рецензий на книжные новинки самых разных жанров. Многие из них мы в дальнейшем публикуем на сайте, и внимательные читатели всегда за ними следят!

    Но что, если какую-то новинку вы упустили из виду? Или вам понравился текст, но забыли, как называется? Или просто ищете, что почитать? Тогда предлагаем наш экспресс-тест, который поможет соориентироваться! В него вошли книги, подсвеченные в наших рецензиях этой зимой

    Что почитать из новинок фантастики?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Что почитать из фэнтези и мистики? Книжные новинки марта 2019
    Что почитать из фэнтези и мистики? Книжные новинки марта 2019
    Книжные новинки. Сентябрь 2016 2
    Книжные новинки. Сентябрь 2016
    10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика 14
    10 комиксов марта 2020: фэнтези и фантастика

    Статьи

    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот?
    0
    21360
    Необычный жанр игры Loop Hero: как выглядит roguelike наоборот?

    Если вовремя не опомниться, то игра рискует превратиться в ночные бдения — настолько она залипательна.

    Читаем книгу «Видящая звёзды» Брендона Сандерсона
    0
    70721
    Читаем книгу «Видящая звёзды» Брендона Сандерсона

    Фрагмент показывает, как изменилась Спенса и планета Россыпь спустя полгода после открытия страшной правды о пришельцах креллах.

    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала 6
    0
    81765
    Дорамы из Кореи: почему стоит их смотреть? Три отличных сериала

    Влюбленный лис-оборотень, деревня призраков и душа плейбоя в теле королевы.

    Мальчик Робин и злой Кромвель: что рассказали создатели «Легенды о волках» на онлайн-встрече
    0
    118846
    Мальчик Робин и злой Кромвель: что рассказали создатели «Легенды о волках» на онлайн-встрече

    Сейчас студия работает как минимум над двумя новыми проектами, а ещё она ищет художников!

    10 лучших каверов от Алины Рыжехвост (Gingertail) 1
    0
    178046
    10 лучших каверов очаровательной Алины Рыжехвост (Gingertail)

    Сегодня день рождения празднует обаятельная исполнительница, которую прославили кавер-версии музыки из игр и сериалов. Вот подборка её самых ярких каверов — на музыку из «Ведьмака», «Мандалорца», «Гарри Поттера» и даже танец африканских гробовщиков!

    «Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона 8
    0
    149497
    «Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона

    Новая версия получилась лучше старой, но и в ней хватает недостатков.

    Читаем книгу «Костяные корабли» Р. Дж. Баркера
    0
    185412
    Читаем книгу «Костяные корабли» Р. Дж. Баркера

    Начальный фрагмент знакомит нас с неудачливым парнем Джороном Твайнером и легендарной и свирепой пираткой Удачливой Миас.

    «Мы придумали необъятную вселенную». Разговор с создателями мультфильма «Райя и последний дракон» 9
    0
    194291
    «Мы придумали необъятную вселенную». Разговор с создателями мультфильма «Райя и последний дракон»

    На наши вопросы отвечают режиссёры Дон Холл и Карлос Лопес Эстрада, сценаристы Адель Лим и Куи Нгуйен, а также продюсер Оснат Шурер.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить