Пользователь инстаграма sadpeaks известен мемами с героями «Твин Пикс», с помощью которых обыгрывает всевозможные ситуации. Однако в последнее время он сфокусировался на теме коронавируса.

Причем его посты носят не только юмористический характер, но и в некотором роде просветительский. Так, микро-блогер напоминание о важности гигиены и социальном дистанцировании во время пандемии.

Не забывайте про социально дистанцирование.

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Мойте ваши чертовы руки.

Впрочем, без шуток по поводу самоизоляции не обошлось. На некоторых мемах засветился даже режиссер Дэвид Линч.

— Я потрачу это время на самообразование.
— Нет, ты этого не сделаешь.

Страх перед смертью.
Я сейчас.
Страх потерять работу.

Шел пятый день карантина.

Дайан, я понятия не имею, какой сегодня день.

Не выхожу из дома.
Социально дистанцируюсь.
Работаю из дома.
Это я делаю вид, будто моя жизнь вообще изменилась.

Я: Мне нравится сидеть дома и избегать людей.
Тоже я:

Тред: мемы про коронавирус с героями «Твин Пикс»

Мои запасы еды на карантин.
Я съедаю все в первый же день.

Самоиронии автор этих великолепных мемов тоже не лишен.

Мир разваливается у меня на глазах.
А я делаю мемы.

 

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