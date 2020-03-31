Пользователь инстаграма sadpeaks известен мемами с героями «Твин Пикс», с помощью которых обыгрывает всевозможные ситуации. Однако в последнее время он сфокусировался на теме коронавируса. Причем его посты носят не только юмористический характер, но и в некотором роде просветительский. Так, микро-блогер напоминание о важности гигиены и социальном дистанцировании во время пандемии.

Не забывайте про социально дистанцирование.

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Мойте ваши чертовы руки.

Впрочем, без шуток по поводу самоизоляции не обошлось. На некоторых мемах засветился даже режиссер Дэвид Линч.

— Я потрачу это время на самообразование.

— Нет, ты этого не сделаешь.

Страх перед смертью.

Я сейчас.

Страх потерять работу.

Шел пятый день карантина.

Дайан, я понятия не имею, какой сегодня день.

Не выхожу из дома.

Социально дистанцируюсь.

Работаю из дома.

Это я делаю вид, будто моя жизнь вообще изменилась.

Я: Мне нравится сидеть дома и избегать людей.

Тоже я:

Мои запасы еды на карантин.

Я съедаю все в первый же день.

Самоиронии автор этих великолепных мемов тоже не лишен.

Мир разваливается у меня на глазах.

А я делаю мемы.